Erreurs, bugs, questions - page 554
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans MQL4, vous pouviez créer un ordre avec des stops immédiatement, mais MQL5 ne le fait pas - vous devez définir les stops après la création de l'ordre.
Suis-je lent (s'il vous plaît, donnez-moi un exemple de code) ou est-ce l'idée ?
Dans MQL4, vous pouviez créer un ordre avec des stops immédiatement, mais MQL5 ne le fait pas - vous devez définir les stops après la création de l'ordre.
Suis-je lent (donnez-moi un exemple de code), ou est-ce l'idée ?
Veuillez me donner les détails. Quelle version du terminal avez-vous, quel serveur, quels paramètres utilisez-vous pour passer la commande, ce que vous obtenez...
Passons directement aux détails. Version du terminal, serveur, quels paramètres utilisez-vous pour passer une commande, ce que vous obtenez...
Terminal - 527
Serveur - alpari nz demo (mais la même chose se produit dans le testeur)
Voici le code pour créer une commande :
//=============================
MqlTradeRequest m_request ;
MqlTradeResult m_result ;
m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL ;
m_request.symbol = Symbol() ;
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY ;
m_request.price = Prix ;
m_request.sl = SL ;
m_request.tp = TP ;
m_request.volume = Vol ;
m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ;
m_request.deviation = 10 ;
m_request.type_time = 0 ;
m_request.expiration = 0 ;
m_request.magic = 0 ;
m_request.comment = "" ;
OrderSend(m_request, m_result) ;
//=================================
En conséquence, l'ordre est créé avec succès (dernière erreur zéro) mais sans aucun stop.
Si nous ajoutons 2 lignes supplémentaires après OrderSend :
m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result) ;
alors les arrêts sont fixés avec succès, mais cela nous donne 2 opérations
Veuillez clarifier dans le terminal MT5,A. Low - Ask Low le prix d'offre le plus bas pour la journée en cours n'est pas en fait le Ask minimum pour la journée ? Si non, qu'est-ce que c'est ?
après 20.10.2011 Ask Low a commencé à montrer le temps.
Voici la photo d'aujourd'hui :
Le Metatester voit le disque dur
Version 527.
Si vous regardez le moniteur de processus, vous verrez qu'il n'en finit pas avec ces absurdités.
Pas d'activité réseau, pas de connexion au cloud. Aucun terminal ou metatester n'est en cours d'exécution. Aucun fichier n'est en cours de modification.
Est-ce normal ?
Il s'est avéré queA. Low- Ask Low le prix d'offre le plus bas pour le jour en cours au début du terminal bild 527 est assigné égal à l'Ask actuel et ne change plus jusqu'au redémarrage du terminal :(il a commencé vers le 21.10.2011, il semble qu'il est dans le côté serveur de mt5 parce que je n'ai pas changé la version du terminal bild 515 au cours du championnat, mais la situation est la même : mon EA a manqué certaines opérations rentables
Terminal - 527
Serveur - alpari nz demo (mais la même chose se produit dans le testeur)
Voici le code pour créer une commande :
alors les arrêts sont fixés avec succès, mais cela s'avère être 2 opérations
Le compteur scie le disque dur
Version 527.
Si vous regardez le moniteur de processus, vous verrez qu'il n'en finit pas avec ces absurdités.
Pas d'activité réseau, pas de connexion au cloud. Aucun terminal ou metatester n'est en cours d'exécution. Aucun fichier n'est en cours de modification.
Est-ce normal ?
Écrivez à Servicedesk.