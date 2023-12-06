Erreurs, bugs, questions - page 566
J'ai le contrôle OrderCheck.En conséquence, jusqu'à demandes sont déjà rejetées avec un résultat non clair.retcode.Déjà écrit à la SD.Bad autre ....Demain, la mise à jour du terminal se produira sur le réel et le flottant....
La mise à jour peut-elle être désactivée ?
Messieurs, quelque chose dans la tendance des nouvelles constructions ne me réjouit pas du tout.... qu'est-ce que c'est que ces joints !!!? (c'est la question, si tant est qu'il y en ait une)
Il s'avère que, ici - correct, et là - tordu. Oh, bordel de merde..... autant que possible.
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;// type de remplissage de la commande - tout ou rien
Le type d'ordre a été commenté dans votre ordre de bourse.
Enlevez les deux barres obliques. Il s'agit d'un champ obligatoire dans la requête. Vous l'avez commenté, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'ordre de transaction.
Vous avez :
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;// type de remplissage de la commande - tout ou rien
et vous en avez besoin :
mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;// type de remplissage de la commande - tout ou rien
cela ne fonctionne pas :
Le problème se situe donc dans la nouvelle version, car vous n'êtes pas le seul à avoir une erreur.
Essayez également de supprimer le commentaire de la demande d'échange. Elle n'est pas requise lors de la fermeture d'une position.
Oui, erreur 10013 Invalid Request. J'ai essayé différentes méthodes. La façon habituelle d'envoyer une requête ne fonctionne pas. Celui qui travaille l'envoie probablement via une classe. Je n'y connais rien.
Ici... la même chanson, je crois.
Ecrivez, qui sait comment envoyer une demande "à travers une classe" ! Ou donnez-moi un lien ou quelque chose... parce que le week-end est passé... Je voulais programmer avec eux, et les développeurs m'ont fait une telle surprise... si ce n'est pas lundi... mais non.