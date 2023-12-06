Erreurs, bugs, questions - page 566

J'ai le contrôle OrderCheck.En conséquence, jusqu'à demandes sont déjà rejetées avec un résultat non clair.retcode.Déjà écrit à la SD.Bad autre ....Demain, la mise à jour du terminal se produira sur le réel et le flottant....

La mise à jour peut-elle être désactivée ?

 
Existe-t-il un moyen de mettre le terminal en mode hors ligne pour tester le fonctionnement de certains programmes MQl à la off-line ?
 

Messieurs, quelque chose dans la tendance des nouvelles constructions ne me réjouit pas du tout.... qu'est-ce que c'est que ces joints !!!? (c'est la question, si tant est qu'il y en ait une)

Il s'avère que, ici - correct, et là - tordu. Oh, bordel de merde..... autant que possible.

 
J'ai un projet assez complexe, mais je n'ai pas trouvé de bogues après être passé à la nouvelle version. J'ai recompilé tous les fichiers et tout s'est bien passé. Mais chacun peut avoir ses propres nuances...
 
papaklass:
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;// type de remplissage de la commande - tout ou rien
Le type d'ordre a été commenté dans votre ordre de bourse.
Je ne comprends pas bien ce qu'il faut en faire. le supprimer ?
 
papaklass:

Enlevez les deux barres obliques. Il s'agit d'un champ obligatoire dans la requête. Vous l'avez commenté, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de l'ordre de transaction.

Vous avez :

//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;// type de remplissage de la commande - tout ou rien
et vous en avez besoin :

mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON ;// type de remplissage de la commande - tout ou rien

cela ne fonctionne pas :

 
papaklass:
Le problème se situe donc dans la nouvelle version, car vous n'êtes pas le seul à avoir une erreur.
C'est justement ça... comment dois-je maintenant former ma fonction de fermeture ? Après tout, si vous le regardez de manière purement visuelle, la fonction génère le prix correct, en tenant compte du slippage.....
 
Oui, erreur 10013 Invalid Request.Tried différentes méthodes.The usual way of sending a request doesn't work.Who has it working probably send through a class.I don't boom in it.
papaklass:
Essayez également de supprimer le commentaire de la demande d'échange. Elle n'est pas requise lors de la fermeture d'une position.
J'ai essayé, ça n'aide pas de la même façon. De plus, je me souviens de l'époque de MKL4, que tout ce qui se trouve dans la ligne après // n'est pas pris en compte par le compilateur. Donc "//....." = "espace_vide".
 
Karlson:
Oui, erreur 10013 Invalid Request. J'ai essayé différentes méthodes. La façon habituelle d'envoyer une requête ne fonctionne pas. Celui qui travaille l'envoie probablement via une classe. Je n'y connais rien.

Ici... la même chanson, je crois.

Ecrivez, qui sait comment envoyer une demande "à travers une classe" ! Ou donnez-moi un lien ou quelque chose... parce que le week-end est passé... Je voulais programmer avec eux, et les développeurs m'ont fait une telle surprise... si ce n'est pas lundi... mais non.

