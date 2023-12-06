Erreurs, bugs, questions - page 552
Vous voyez, ce qui est important dans le trading sur les marchés financiers, c'est ce qui se passe maintenant...
et ce qui s'est passé il y a 10 ans n'a presque aucune importance.
un dernier jour de négociation est très important. c'est le jour le plus important ;)))
Je suis d'accord pour dire qu'il y a des systèmes où ce n'est pas si critique, mais aussi souhaitable.
Ensuite, faites une suggestion dans la branche profil (il n'y a pas d'erreur, cependant).
Vous pouvez utiliser le testeur de stratégie MetaTrader 5 ici !
Ou ici pour MT5
ou vous pouvez aller directement à netwissdesk (à partir du profil).
Après avoir lancé le Strategy Tester, l'entrée suivante apparaît dans mon journal :
2011.10.27 16:18:27 Core 1 2011.01.03 00:04:37 pas assez d'argent [vente instantanée 0.01 EURUSD à 1.33375 sl : 1.33575 tp : 1.33175]
2011.10.27 16:18:27 Core 1 PrevBalance : 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin : 5137.13, NewMargin : 5150.47, NewFreeMargin : -0.05
A quoi cela peut-il être lié ?
A en juger par les enregistrements, vous êtes trop gourmand :), réduisez le volume de la position ouverte.
C'est le problème - le lot minimum est "vente instantanée 0,01 EURUSD".
Vous avez donc déjà utilisé toute la marge libre. "PrevMargin : 5137.13, NewMargin : 5150.47, NewFreeMargin : -0.05". Vous avez des positions ouvertes et aucune marge libre pour ouvrir de nouvelles positions.
Quel levier avez-vous fixé ?
Je n'ai pas touché au levier, donc je ne pense pas qu'il puisse être modifié. La valeur par défaut est de 1:100
Le terminal a cessé de fonctionner après une nouvelle mise à jour. Lors du lancement ou de la réinstallation, il donne
Ça a commencé le 20. Le 24, j'ai écrit au Service Desk. J'ai réessayé d'installer le terminal à partir du site web de MQL5 aujourd'hui. Le problème existe toujours.
Il semble qu'il s'agisse d'un problème récurrent avec ZoneAlarm qui bloque le fonctionnement du terminal en raison de suspicions.
Vérifiez les journaux de l'antivirus - qu'écrit-il lorsque le terminal est en cours d'exécution ?