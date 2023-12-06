Erreurs, bugs, questions - page 564
Quelle est la cause de ce problème ? Impossible d'utiliser les ressources du nuage.
Expliquer.
Une annonce préliminaire des changements prévus a été faite. La liste définitive des modifications apportées à la prochaine version sera publiée après la publication de la version elle-même.
J'ai longuement rongé le code de l'indicateur, jusqu'à ce que je désespère complètement de détecter les erreurs. Je ne l'ai pas écrit dans "Dummies" parce que je soupçonne non pas des erreurs de ma part, mais des erreurs dans le travail du terminal.
L'objectif de l'indicateur est de placer des fractales sur le timeframe actuel à partir d'un autre timeframe et d'en ajouter de nouvelles au fur et à mesure que les nouvelles barres fractales apparaissent. Veuillez ne pas suggérer d'autres façons de placer les flèches fractales, il ne s'agit pas de cela ; nous avons des questions fondamentales concernant ce code et, peut-être, liées au fonctionnement incorrect du terminal. J'ai pris un exemple de l'aide iFractals qui a été logiquement raccourci de moitié (aux fractales supérieures seulement) pour une perception plus facile et un peu de code du standard Fractals.mq5 a été emprunté. J'ai dû être très méticuleux pour éviter tout malentendu : j'ai lié presque tous les tableaux possibles et nettoyé les tableaux travaillés, libéré le handle de l'indicateur appelé, ce qui n'a pas donné de différence notable dans les résultats. Les problèmes et particularités de fonctionnement suivants ont été constatés :
J'ai une demande aux habitants de noosphere et surtout aux développeurs : pourriez-vous expliquer chaque point et me conseiller sur la façon de déboguer le code de l'indicateur (si je ne change pas son implémentation).
Merci et fichiers joints.
P.S. : Dans les noms de fichiers il y avait des parenthèses, mais après le téléchargement elles sont gâchées.
Comment déterminer le bénéfice actuel sur une transaction magique ?
ce code renvoie les profits sur les transactions fermées et j'en ai besoin sur les transactions ouvertes.
Comment savoir pourquoi l'initialisation échoue ?
Je réinitialise les erreurs avant le début de l'initialisation avec
ResetLastError();
A la fin de l'initialisation, je vois une erreur
Print("Ошибка " + IntegerToString(GetLastError()));
Je finis par arriver sur l'onglet "Expert Advisors".
2011.11.11 08:47:51 SimpleExpert (EURUSD,H1) Erreur 0
Dans l'onglet "Journal
2011.11.11 08:47:51 Experts l'initialisation de SimpleExpert (EURUSD,H1) a échoué
Est-ce que OnInit renvoie 0 ou pas 0 ?
OnInit renvoie vrai, je l'ai manqué.
Merci, c'est bon.
