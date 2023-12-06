Erreurs, bugs, questions - page 563
Encore une fois - (j'ai dit VOLUME=26004 à l'époque) et maintenant à 12:00 il est listé comme 26397. Cela offense tout manque de réponses au sujet, messieurs.
En général, VOLUME est une dame respectée. Il serait de bon ton de la traiter avec un minimum de respect.
c'est plus facile d'être 2+2=4
Il y a une phrase étrange, en quelque sorte incomplète, dans l'aide de https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples:"Changeons un peu l'exemple et ajoutons un dessin comme une simple ligne - DRAW_LINE. Que la ligne soit maintenant le numéro 1, tandis que les chandeliers japonais seront le numéro 2. Nombre de tampons et nombre". Plus non séparés par un espace"sous-numéro".
Merci pour le post, la version correcte est
Changeons un peu l'exemple et ajoutons un dessin comme une simple ligne - DRAW_LINE. Que la ligne soit maintenant le numéro 1, tandis que les chandeliers japonais seront le numéro 2. Le nombre de tampons et le nombre de constructions ont augmenté.
//--- il y a 5 tampons d'indicateur dans l'indicateur
#propertyindicator_buffers 5
//--- 2 constructions graphiques dans l'indicateur
#propertyindicator_plots 2
//--- le numéro de construction graphique 1 sera affiché sous forme de ligne
#propertyindicator_type1DRAW_LINE
//--- la ligne sera dessinée en couleur clrDodgerRed
#propertyindicator_color1clrDodgerRed
//--- la construction graphique de type 2 sera affichée par des chandeliers japonais
#propertyindicator_type2DRAW_CANDLES
//--- Les chandeliers japonais seront dessinés dans la couleur clrDodgerBlue.
#propertyindicator_color2clrDodgerBlue
//--- 5 tableaux pour les tampons indicateurs
double LineBuffer[] ;
double OBuffer[]; ;
double HBuffer[]; ;
double LBuffer[] ;
double CBuffer[] ;
Meilleurs vœux
Dans tous les délais, il y a confusion avec les volumes - mauvaise communication.
Je pense - que vous devez ajuster le timing quelque part dans les parties de votre affaire.
Quelle est la cause de ce problème ?
Impossible d'ouvrir les résultats de test d'un EA particulier.
Ce qui cause ce problème :
Impossible d'ouvrir les résultats de test d'un certain EA.
Annonce de la mise à jour de MetaTrader 5
... une nouvelle supplémentaire sera publiée contenant la liste finale des changements et les numéros de build ......
Expliquer.