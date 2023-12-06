Erreurs, bugs, questions - page 563

Nouveau commentaire
 
Arkadiy:
Encore une fois - (j'ai dit VOLUME=26004 à l'époque) et maintenant à 12:00 il est listé comme 26397. Cela offense tout manque de réponses au sujet, messieurs.
En général, VOLUME est une dame respectée. Il serait de bon ton de la traiter avec un minimum de respect.
 
Il y a une phrase étrange, en quelque sorte incomplète, dans l'aide à l'adresse https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples :"Changeons un peu l'exemple, ajoutons un dessin comme une simple ligne - DRAW_LINE. Que la ligne soit maintenant le numéro 1, tandis que les chandeliers japonais seront le numéro 2. Nombre de tampons et nombre". Plus n'est pas séparé par un espace"sous-numéro".
Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах
Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах
  • www.mql5.com
Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах - Документация по MQL5
 
Arkadiy:
En général, VOLUME est une dame respectée. Il serait de bon ton de la traiter avec un minimum de respect.
Je m'assure qu'elle n'est pas offensée.
 
Arkadiy:
En général, VOLUME est une dame respectée. Il serait de bon ton de la traiter avec un minimum de respect.
C'est plus facile d'être 2+2=4.
 
Arkadiy:
c'est plus facile d'être 2+2=4
Vous allez rédiger une demande au Service Desk.
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
x100intraday:
Il y a une phrase étrange, en quelque sorte incomplète, dans l'aide de https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples:"Changeons un peu l'exemple et ajoutons un dessin comme une simple ligne - DRAW_LINE. Que la ligne soit maintenant le numéro 1, tandis que les chandeliers japonais seront le numéro 2. Nombre de tampons et nombre". Plus non séparés par un espace"sous-numéro".

Merci pour le post, la version correcte est

Changeons un peu l'exemple et ajoutons un dessin comme une simple ligne - DRAW_LINE. Que la ligne soit maintenant le numéro 1, tandis que les chandeliers japonais seront le numéro 2. Le nombre de tampons et le nombre de constructions ont augmenté.

//--- il y a 5 tampons d'indicateur dans l'indicateur

#propertyindicator_buffers 5

//--- 2 constructions graphiques dans l'indicateur

#propertyindicator_plots 2

//--- le numéro de construction graphique 1 sera affiché sous forme de ligne

#propertyindicator_type1DRAW_LINE

//--- la ligne sera dessinée en couleur clrDodgerRed

#propertyindicator_color1clrDodgerRed

//--- la construction graphique de type 2 sera affichée par des chandeliers japonais

#propertyindicator_type2DRAW_CANDLES

//--- Les chandeliers japonais seront dessinés dans la couleur clrDodgerBlue.

#propertyindicator_color2clrDodgerBlue

//--- 5 tableaux pour les tampons indicateurs

double LineBuffer[] ;

double OBuffer[]; ;

double HBuffer[]; ;

double LBuffer[] ;

double CBuffer[] ;

 

Meilleurs vœux

Dans tous les délais, il y a confusion avec les volumes - mauvaise communication.

Je pense - que vous devez ajuster le timing quelque part dans les parties de votre affaire.

 

Quelle est la cause de ce problème ?

Erreur dans l'ouverture des résultats du test.

Impossible d'ouvrir les résultats de test d'un EA particulier.
 
Lis:

Ce qui cause ce problème :


Impossible d'ouvrir les résultats de test d'un certain EA.
Il y a eu un problème avec le formatage du rapport OpenXML. Il a été corrigé, mais n'est peut-être pas encore inclus dans la version actuelle. Essayez de l'ouvrir avec OpenOffice, si disponible.
 
Rosh 2011.11.01 19:59 2011.11.01 19:59:10


Annonce de la mise à jour de MetaTrader 5


... une nouvelle supplémentaire sera publiée contenant la liste finale des changements et les numéros de build ...

...

Expliquer.

1...556557558559560561562563564565566567568569570...3184
Nouveau commentaire