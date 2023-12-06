Erreurs, bugs, questions - page 555
Chez Alpari, vous ne pouvez pas placer des stops immédiatement pendant l'exécution du marché, vous devez d'abord ouvrir une position et ensuite la modifier.
Dans MQL4, vous pouviez créer un ordre avec des stops immédiatement, mais dans MQL5, ce n'est pas possible - vous devez définir les stops après la création de l'ordre.
Suis-je lent (veuillez me donner un exemple de code) ou est-ce mon intention ?
Vous pouvez également créer un ordre avec un stop et un profit.
Vous avez dans votre demande
reqest.sl=SL ;
reqest.tp=TP ;
Il s'agit d'une erreur. Les niveaux SL et TP doivent être fixés à une certaine distance des prix du marché, de sorte que ces lignes doivent ressembler à ceci
pour une position d'achat :
request.sl = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) - SL * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT) ;
request.tp = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) + TP * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT) ;
inverse pour une position de vente
request.sl = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK) + SL * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT) ;
request.tp = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID) - TP * SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT) ;J'espère que je ne me trompe pas...
Veuillez clarifier : dans Alpari, est-il impossible de placer un ordre avec des stops avec une seule commande OrderSend ? Ou voulons-nous dire qu'avant de fixer des arrêts pour un ordre existant, nous devons appeler PositionSelect?
Vous pouvez, pourquoi pas ?
Dans quel mode passez-vous la commande ?
Vous pouvez le faire avec un stop et un profit.
Bien sûr, SL et TP sont définis comme les vôtres. De plus, j'ai écrit plus haut que si j'ajoute juste
m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
OrderSend(m_request, m_result) ;
alors les stops seront fixés avec succès aux SL et TP spécifiés, ce qui ne se produira pas s'ils ne sont pas définis correctement.
MqlTradeResult m_result ;
m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL ;
m_request.symbol = Symbol() ;
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY ;
m_request.price = Price ; // calculé à l'avance et vrai :)
m_request.sl = SL ; // déjà calculé et correct :)
m_request.tp = TP ; // calculé à l'avance et vrai :)
m_request.volume = Vol ;
m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK ;
m_request.deviation = 10 ;
m_request.type_time = 0 ;
m_request.expiration = 0 ;
m_request.magic = 0 ;
m_request.comment = "" ;
OrderSend(m_request, m_result) ;
Veuillez clarifier : dans Alpari, vous ne pouvez pas placer un ordre avec des stops en utilisant une seule commande OrderSend ? Ou s'agit-il d'appeler PositionSelect avant de fixer des arrêts pour un ordre existant ?
Exactement. Avec les arrêts, vous ne pouvez le faire qu'en mode instantané.
Merci beaucoup, maintenant je comprends.
Et j'ai lu l'aide, ce que je n'ai pas trouvé c'est mon oubli + le manque d'élaboration des références croisées ou quelque chose comme ça dans l'aide :)
Lors du test du conseiller du chirurgien https://www.mql5.com/ru/code/611
avec un
[citation].
Pour commencer les tests, à la ligne 84, remplacez :
double Limit=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_LIMIT) ;
par
double Limit= 5 ;
[/quote]
Sur un compte démo normal, lorsque l'onglet Trade de la section Tools est actif, la vue du terminal change à la fin du test.
Sur un compte de démonstration, c'est le bazar :
Il revient toujours au début.
Et sur XAUUSD, vous appuyez sur F9 et ensuite
bien que vous ne puissiez pas double-cliquer sur la fenêtre d'ordre dans "l'aperçu du marché".
P.S. Je sais que vous ne pouvez pas négocier le XAUUSD).