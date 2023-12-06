Erreurs, bugs, questions - page 565
Bonjour, j'ai commencé à écrire multivariant, j'appelle iMA, pour une raison quelconque dans le commerce réel tout fonctionne bien, dès que j'exécute dans le testeur une erreur expert supprimé parce que l'indicateur 'Moving Average' ne peut pas charger [4804], ce qui est l'indicateur sur l'indicateur, pas très clair, je ne pouvais pas trouver une réponse plausible sur Internet. Veuillez me conseiller, je vous en serais très reconnaissant.
Cette erreur indique que le symbole n'est pas sélectionné dans la fenêtre Market Watch du testeur et donc que le Conseiller Expert ne peut pas créer un indicateur utilisant le bon symbole. Vous devez créer par programme une liste de symboles qui fonctionneront avec le conseiller expert.
N'est-ce pas suffisant ? SymbolSelect(SYM,true) Je le fais lors de la création de classes pour les symboles. Quand je l'exécute sur la démo, tout fonctionne, dans le testeur il y a une erreur, je ne sais pas où regarder.
Puis-je voir un exemple plus complet ? Le fait est qu'il existe un très vieux problème de sélection des symboles dans le testeur, qui se produit dans certaines situations.
Je sélectionne les symboles sur la base d'un tableau préparé à l'avance. Cette approche ne pose aucun problème.
J'ai mis à jour le terminal. Je n'arrive pas à identifier ce RESULT.RETCODE
Le téléchargement de l'historique se bloque à 52% pour EUR... Apparemment, il y a beaucoup de demandes aux serveurs.
Putain de merde ! !! Ce truc EGlobal me tue avec ses reconnexions la nuit ! C'était tellement ennuyeux que j'ai désactivé les alertes sonores. Maintenant, je m'en suis accidentellement souvenu, je l'ai activé - et oui : les pseudo-points sont générés à chaque reconnexion, et donc Print from OnCalculate alimente le journal.
OK, au moins, c'est réglé.
Messieurs, pouvez-vous me dire où se situe le problème ?
Il existe une fonction permettant de clôturer l'ensemble du volume des ordres pour un symbole. Le terminal est inondé d'erreurs de ce type :
2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 vente instantanée échouée de 0.20 EURUSD à 1.34542 [Requête invalide].
Voici le code de la fonction :
Il y a des erreurs après que j'ai mis à jour la version de mon terminal :
2011.11.12 19:20:14 Core 1 2011.02.21:44:00 failed buy stop 8.81 EURUSD à 1.36996 (0.00000) sl : 1.36626 tp : 1.37683 [Requête invalide]
2011.11.12 19:24:29 Core 1 2011.02.25 02:10:00 échec de l'achat instantané de 51,88 EURUSD à 1,38164 sl : 1.37794 tp : 1.38260 [Requête non valide].
Quel pourrait être le problème ?
Tout fonctionnait avant.
