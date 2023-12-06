Erreurs, bugs, questions - page 539
Je viens de vérifier, le code :
Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1, "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50")) ;
Alert(GetLastError()) ;
Résultat :
0
0
J'ai vu de mes propres yeux que lorsque j'ai demandé une section avec des barres et que j'ai obtenu 0 en réponse, GetLastError n'a pas aidé. D'après mes observations, cela se produit lorsqu'il y a des tiques.
Lorsque vous essayez de vous connecter au site web :
Cliquez sur "Je comprends le risque", demandez un certificat à l'étape suivante et postez-le ici.
Ça devrait être comme ça :
Si les informations correspondent, alors tout va bien et c'est juste que le navigateur n'a pas pu charger la validation du certificat pour une raison quelconque. Par exemple, un vieux navigateur ou un système d'exploitation sans certificat racine mis à jour.
S'il ne correspond pas, quelqu'un essaie d'intercepter votre trafic avec un faux certificat.
Désolé si ce sujet a déjà été abordé. Mais j'ai l'éternel problème de configurer tous mes graphiques longuement et minutieusement, mais après avoir redémarré le terminal ou le système, ils sont tous supprimés pour une raison quelconque. J'aimerais savoir comment utiliser la fonction Open Deleted pour remettre en place tous ces graphiques auto-supprimés ?
Êtes-vous en mode plein écran ?
Pour ne pas être infondé, j'ai simulé la situation que j'ai évoquée plus haut (je ne peux pas la citer car je ne peux pas sortir de la citation :) ).
J'ai exécuté le code suivant sur M15 :
while( ! IsStopped())
{
int iCount = Bars(NULL, PERIOD_M12, "2011.10.07", "2011.10.01") ;
int iError = GetLastError() ;
Alert(iCount, " ", iError) ;
Dormir (500) ;
}
Pendant l'exécution du script, je me suis connecté et déconnecté d'Internet. Les photos montrent le résultat.
Oui, c'est parti. Je parcourais le forum il y a quelques temps et quelqu'un expliquait comment activer la fonction "Ouvrir supprimé", j'ai donc dû activer quelque chose quelque part dans les paramètres...
Service-Settings-Graphics
Merci, ce sont les instantanés :
