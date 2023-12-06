Erreurs, bugs, questions - page 544
J'ai une question idiote : comment synchroniser l'historique avec un serveur (la suppression des fichiers d'historique n'est pas une option) ? La recherche dans l'aide du terminal client ne connaît pas le mot "sync", "refresh" dans la fenêtre graphique n'a pas aidé...
Je connais trois moyens principaux :
1. Vous pouvez utiliser le script de la section "Organiser l'accès aux données" ou quelque chose de similaire (option ci-dessus).
2. Vous pouvez exécuter le conseiller expert standard sur un test standard pour les X dernières années (j'ai déjà utilisé le MACD pour tester toutes les devises depuis 2000).
3. vous pouvez déplacer manuellement l'historique d'un dossier de travail à un autre (cette variante est généralement utilisée si vous ne voulez pas faire d'économies sur Internet ou si plus d'une copie du terminal est installée sur votre ordinateur).
Et dans quelle aide avez-vous cherché ? Ici, j'ai posé une question à un moteur de recherche de forum et j'ai obtenu des résultats immédiatement.
A propos, savez-vous que vous pouvez effectuer des recherches directement à partir du MetaEditor 5 ?
L'affichage dépend des paramètres de la catégorie
Oui, nous le faisons. Très pratique, bonne idée.
J'ai le sentiment que vous allez au DC avec ces contrats à terme. Ils savent exactement ce qui ne va pas avec les commandes.
C'est comme ça que je postule au dc.) C'est un compte de démonstration de metaquotes.
compte:710188
mot de passe pour l'investissement : MetaTrader
Vérifiez vous-même. On dirait un insecte.
maintenant, seuls les contrats de décembre figurent dans la liste des personnages.
J'ai un contrat rts de septembre qui est suspendu dans l'onglet "trade", ce qui est positif, mais n'est pas reflété dans les fonds. Aucune transaction ne peut être effectuée avec elle. Il n'est pas non plus dans la liste des symboles.
Développeurs, soyez attentifs ! Sinon, je vais vous ennuyer avec des servisk ))))
Dans quelle référence cherchiez-vous ? Ici, j'ai posé une question à un moteur de recherche de forum et j'ai obtenu des résultats immédiatement.