Erreurs, bugs, questions - page 542

Nouveau commentaire
 

plein écran :


plein écran désactivé :


--------------------------------------------------------------------------

hline a la valeur d'une bougie basse.

Une petite chose, mais une nuisance.

 
Urain:

Une terminaison anormale signifie que vous avez interconnecté le programme d'une manière non naturelle, à savoir en le recompilant au moment de l'exécution, ce qui entraîne une interruption du programme et une réinitialisation.

Il en va de même si vous effectuez une division par zéro ou si vous interrompez le programme en cours d'exécution, mais si le programme est relancé, vous n'obtiendrez pas une telle entrée. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier IsStopped afin que le programme puisse se terminer sur son propre retour au lieu d'être forcé de le faire.

Merci. Exactement. C'est pendant les rapports sexuels que les conflits ont eu lieu.)) L'explication est très claire.)))
[Supprimé]  
papaklass:

La version 523 est sortie et j'ai toujours la 519. Le terminal me disait qu'il y avait de nouvelles mises à jour. Maintenant, il est silencieux. Dois-je effectuer la mise à jour manuellement ?

Quelle est la date de sortie de la mise à jour (16 octobre 2011) ?
[Supprimé]  
papaklass:
Je ne sais pas de quelle date nous parlons. Mais 519 - 07.10.2011, 521 - 12.10.2011, 523 - 13.10.2011.
gwend:

Terminal client MetaTrader 5 build 523

La mise à jour est disponible via LiveUpdate à partir du 16 octobre 2011.

Téléchargez le terminal client MetaTrader 5 sur : https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
 
Question pour les développeurs :
Quel est le but de la création/sauvegarde d'un modèle dans le terminal - sauvegarder les objets graphiques eux-mêmes, créés, disons, par l'indicateur inclus dans le modèle ? Par exemple, les champs de texte. Est-ce un bug ou une fonctionnalité ?
 
papaklass:
Et le principal, " La mise à jour est disponible via LiveUpdate à partir du 16 octobre 2011. "

Je n'avais pas remarqué. Question supprimée. Merci pour cette précision.

J'ai un hustler qui a réussi à se mettre à jour en 521 le 12 octobre... (entre autres, satisfaction de mon "souhait pour MT5" concernant l'affichage du résultat financier dans le journal du testeur).

PS. Le 16 octobre est venu en partie 14 : le testeur sur l'un des terminaux a été mis à jour à 523. Les autres persistent à vouloir rester sur le 519...

 

Le terminal contrôle-t-il l'intégrité de l'historique téléchargé ?

La question s'est posée en raison de la différence des résultats des tests effectués sur le même compte avec les mêmes paramètres sur différentes instances du terminal. Il s'est avéré que l'histoire est légèrement différente.

 

Un conseil... J'ai décidé d'essayer un EA aujourd'hui et il donne

2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'USDCAD'.
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Initialisation de l'Expert Advisor... USDCAD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURUSD'.
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... EURUSD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURJPY'.
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... EURJPY
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu "EURGBP".
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... EURGBP
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu "GBPCHF".
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Initialisation de l'EA... GBPCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu "USDCHF".
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... USDCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... EURCHF

C'était bien il y a quelques jours...

Voici un extrait du code

 CSymbolInfo       Exp_Symbol_Info;              // symbol info object

   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }

Un autre EA, même chose

2011.10.15 11:16:12 Core 1 tester arrêté car OnInit a échoué
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURUSD
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Initialisation de l'Expert Advisor...sur EURUSD

J'utilise la classe CSymbolInfo standard dans Multicurrency pour accéder aux propriétés des symboles.

 

2011.10.15 11:41:00 Core 1 tester s'est arrêté car OnInit a échoué
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURUSD'.
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Code d'erreur: 4301 ; Description : Symbole inconnu
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Erreur survenue lors de la sélection du symbole EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Initialisation d'un Expert Advisor... sur EURUSD

Le symbole n'est pas sélectionnable dans MarketWatch.

Code

   if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
    {
     Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
    }
   else
    {
     Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
     GetMyLastError(GetLastError());
    }
  
   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }
   Exp_Symbol_Info.Refresh();
   Exp_Symbol_Info.RefreshRates();

[Supprimé]  
Ashes:

Le terminal contrôle-t-il l'intégrité de l'historique téléchargé ?

La question s'est posée en raison de la différence des résultats des tests effectués sur le même compte avec les mêmes paramètres sur différentes instances du terminal. Il s'est avéré que l'histoire est légèrement différente.

Est-ce le même courtier ? Le terminal contrôle l'historique en termes de courtiers. La qualité de l'historique est déterminée par le serveur, et pendant la synchronisation, le terminal va chercher l'historique manquant ou mis à jour sur le serveur, ce qui garantit l'intégrité de l'historique dans la connexion serveur-terminal.
1...535536537538539540541542543544545546547548549...3184
Nouveau commentaire