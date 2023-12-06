Erreurs, bugs, questions - page 542
plein écran :
plein écran désactivé :
--------------------------------------------------------------------------
hline a la valeur d'une bougie basse.
Une petite chose, mais une nuisance.
Une terminaison anormale signifie que vous avez interconnecté le programme d'une manière non naturelle, à savoir en le recompilant au moment de l'exécution, ce qui entraîne une interruption du programme et une réinitialisation.
Il en va de même si vous effectuez une division par zéro ou si vous interrompez le programme en cours d'exécution, mais si le programme est relancé, vous n'obtiendrez pas une telle entrée. C'est pourquoi il est conseillé de vérifier IsStopped afin que le programme puisse se terminer sur son propre retour au lieu d'être forcé de le faire.
La version 523 est sortie et j'ai toujours la 519. Le terminal me disait qu'il y avait de nouvelles mises à jour. Maintenant, il est silencieux. Dois-je effectuer la mise à jour manuellement ?
Je ne sais pas de quelle date nous parlons. Mais 519 - 07.10.2011, 521 - 12.10.2011, 523 - 13.10.2011.
Terminal client MetaTrader 5 build 523
La mise à jour est disponible via LiveUpdate à partir du 16 octobre 2011.Téléchargez le terminal client MetaTrader 5 sur : https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Quel est le but de la création/sauvegarde d'un modèle dans le terminal - sauvegarder les objets graphiques eux-mêmes, créés, disons, par l'indicateur inclus dans le modèle ? Par exemple, les champs de texte. Est-ce un bug ou une fonctionnalité ?
Et le principal, " La mise à jour est disponible via LiveUpdate à partir du 16 octobre 2011. "
Je n'avais pas remarqué. Question supprimée. Merci pour cette précision.
J'ai un hustler qui a réussi à se mettre à jour en 521 le 12 octobre... (entre autres, satisfaction de mon "souhait pour MT5" concernant l'affichage du résultat financier dans le journal du testeur).
PS. Le 16 octobre est venu en partie 14 : le testeur sur l'un des terminaux a été mis à jour à 523. Les autres persistent à vouloir rester sur le 519...
Le terminal contrôle-t-il l'intégrité de l'historique téléchargé ?
La question s'est posée en raison de la différence des résultats des tests effectués sur le même compte avec les mêmes paramètres sur différentes instances du terminal. Il s'est avéré que l'histoire est légèrement différente.
Un conseil... J'ai décidé d'essayer un EA aujourd'hui et il donne
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'USDCAD'.
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Initialisation de l'Expert Advisor... USDCAD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURUSD'.
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... EURUSD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURJPY'.
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... EURJPY
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu "EURGBP".
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... EURGBP
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu "GBPCHF".
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Initialisation de l'EA... GBPCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu "USDCHF".
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... USDCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURCHF
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 PM PM Initialisation de l'Expert Advisor... EURCHF
C'était bien il y a quelques jours...
Voici un extrait du code
CSymbolInfo Exp_Symbol_Info; // symbol info object
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Un autre EA, même chose
2011.10.15 11:16:12 Core 1 tester arrêté car OnInit a échoué
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURUSD
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Initialisation de l'Expert Advisor...sur EURUSD
J'utilise la classe CSymbolInfo standard dans Multicurrency pour accéder aux propriétés des symboles.
2011.10.15 11:41:00 Core 1 tester s'est arrêté car OnInit a échoué
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURUSD'.
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Code d'erreur: 4301 ; Description : Symbole inconnu
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Erreur survenue lors de la sélection du symbole EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Initialisation d'un Expert Advisor... sur EURUSD
Le symbole n'est pas sélectionnable dans MarketWatch.
Code
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
