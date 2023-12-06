Erreurs, bugs, questions - page 537
Nos chers développeurs. Vérifier si la fonction ChartNext() fonctionne correctement
Je n'utilise pas de visualisation, seulement l'enregistrement des données du testeur (sans visualisation + tout fonctionne dans la démo).
Renvoie -1, ce qui signifie la fin de la liste des graphiques ouverts (suivant la description dans la documentation).
constamment après le premier appel à cette fonction avec l'id du tout premier graphique du terminal,
suivi de 2 ou plusieurs graphiques ouverts, mais sur Demo, il voit toutes les fenêtres ouvertes.
C'est peut-être une fonctionnalité du testeur ?
Le testeur ne veut pas encore voir les graphiques ouverts...
L'erreur est GetLastError()=4103
4103
Le tableau n'a pas été trouvé
Le script de code ne fonctionne pas dans le testeur, mais tout fonctionne bien sur le DEMo de la documentation :
Il n'y a qu'un seul graphique ouvert dans le testeur - le graphique de la période-symbole testée. Le testeur ne sait rien des graphiques ouverts dans le terminal du client.
C'est noté, merci - je vais supprimer la demande.
Bonjour.
En testant l'EA, il donne des résultats étranges sur la visualisation. Il ne dessine pas correctement les lignes de position. Sur le graphique, la ligne de position se termine après avoir effectivement changé (les points de changement de position sont indiqués par des flèches). Toutes les lignes que le testeur dessine lui-même, l'EA ne dessine rien.
Également ici :
rouge : après F11, la possibilité d'ajuster la taille est perdue.
bleu : avec cette disposition, il faut ajuster la taille des fenêtres pour accéder au journal de bord.
J'aimerais aussi que l'ère de win 3.11 soit révolue et que le dessin lors du redimensionnement des zones soit complet.
Merci.
Bonjour.
Et si ce n'est pas un secret, pourquoi l'erreur 4114 apparaît-elle ?
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
4114
Erreur lors de l'ajout d'un indicateur au graphique
Lorsque vous utilisez la fonction ChartIndicatorAdd
sur le graphique actuel (où le conseiller expert a été lancé), l'indicateur fonctionne parfaitement,
mais sur des graphiques tiers (ouverture avec la fonction ChartOpen() ou sur un graphique existant sur un compte de démonstration )
erreur 4114 - dans ce cas, l'ID du graphique est obtenu en recherchant le nom approprié et
TF (ici... https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext) ou
ID = ChartOpen (Sym, frame);
ID dans ces 2 variantes est le même, le symbole est correctement orthographié et TF
et j'ai mis Sleep(3000) après l'ouverture ... et toujours 4114
Depuis la construction 478, j'ai signalé ce bogue sous le numéro 177997. Rien n'a été entendu depuis.
Vous êtes sûr que c'est le même bug ?
Vous utilisez un modèle de test avec des objets flèches déjà appliqués et vous vous demandez pourquoi ces flèches s'affichent à l'avenir.