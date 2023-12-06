Erreurs, bugs, questions - page 533
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
il y a une question tellement plus nulle.
Lors de l'exécution de ArrayResize tableau d'objets (pointeurs), CheckPointer ne retourne pas ==POINTER_INVALID et !=POINTER_DYNAMC.
C'est-à-dire un tableau de pointeurs de type normal.
Est-ce un bug ?
cela aide si tous les nouveaux éléments=NULL, mais les pointeurs nouvellement créés doivent au moins retourner POINTER_INVALID
Je pense que c'est un bug. Les pointeurs sont initialement vides... (bien qu'il ne soit pas explicitement mis à NULL par ArrayResize)
Autre question connexe : les positions de vente sont indiquées sur le graphique par des lignes bleues et les positions d'achat par des lignes rouges. Dans MT4, c'était l'inverse. Quelle est l'idée ?
Je ne peux pas voir toute l' histoire. Peut-être que la taille de la position ouverte à la vente était beaucoup plus importante que ce qui a ensuite été acheté. Ainsi, après l'opération d'achat, la position était toujours courte. Il est difficile de deviner, à partir de la capture d'écran, comment les choses se passaient dans ce cas.
En parlant de fractales... https://www.mql5.com/ru/code/30.
Selon la définition, "une fractale ascendante est une série d'au moins cinq barres consécutives comportant chacune deux barres avec des sommets inférieurs avant et après le sommet le plus élevé." Ai-je bien compris que les -2e et +2e sommets ne doivent pas nécessairement être encore plus bas que les -1e et +1e respectivement ? C'est-à-dire que l'essentiel est que les -2ème, -1ème, +1ème, +2ème aigus soient strictement en dessous du 0ème (le plus haut, celui du milieu), mais qu'entre eux les deux aigus de gauche, ainsi que les deux aigus de droite, puissent avoir une hauteur relative arbitraire ? C'est la première question.
Deuxième question : même si l'on répond à la première question que les fractales des côtés extrêmes ne doivent pas nécessairement s'aligner en dessous de l'avant-dernière, décrivant dans l'ensemble strictement une pyramide de 5 barres consécutives, il faut en tout cas considérer qu'au moins 5 barres consécutives forment une fractale. Alors comment expliquez-vous cela ?
Mais s'il y a une explication raisonnable pour cela aussi, alors il y a une troisième question pour une mise en bouche : une fractale peut-elle être en haut et en bas sur une barre en même temps ?
À première vue, toutes les conditions semblent remplies, il ne s'agit que d'une rare coïncidence. Toutefois, cela ne contredit-il pas non pas la définition technique, mais le bon sens ou une logique cachée et fondamentalement importante ?
x100intraday:
cela ne contredit-il pas non pas la définition technique, mais le bon sens ou une logique cachée ?
C'est lachanalyse. C'est tellement contradictoire.
Alors reformulons la question : Bill Williams veut-il dire la même chose dans sa description du système de torus en cinq parties ? Parce qu'il parle de Thomas, mais les programmeurs qui ont implémenté cet indicateur parlent d'Eureka... Nous ne dérangerons pas Bill, c'est pourquoi nous adresserons la question à ceux qui connaissent ses travaux théoriques.
En outre, cet indicateur est classique, c'est pourquoi il n'est pas contradictoire.
En général, si vous creusez dans le code plutôt simple de l'indicateur fractal, il est symétrique autour du milieu (la fractale elle-même) comme pour le haut :ainsi que pour Low. Et, à première vue, les zones mises en évidence par des rectangles rouges ne devraient pas se présenter...
Suspect >/>=.
Bon après-midi.
Point intéressant : dans mql4 la variable à la fin du bloc { int var ; } n'est pas détruite, d'où la question de savoir s'il est correct de déclarer la variable dans une boucle ???
Exemple :
for(int i = 0 ; i < 500 ; i ++)
{
int var ; // qu'arrive-t-il à la variable pendant l'itération ?
}
Je m'excuse d'être un peu à l'écart, mais je ne sais pas où il y a un autre dialogue avec les développeurs.
Merci.
Bon après-midi.
Point intéressant : dans mql4 la variable à la fin du bloc { int var ; } n'est pas détruite, d'où la question de savoir s'il est correct de déclarer la variable dans une boucle ???
Exemple :
for(int i = 0 ; i < 500 ; i ++)
{
int var ; // qu'arrive-t-il à la variable pendant l'itération ?
}
Je m'excuse d'être un peu à l'écart, mais je ne sais pas où il y a un autre dialogue avec les développeurs.
Merci.
Dans ce cas, à chaque intégration de boucle, la variable sera remise à zéro. Cela dépend de la tâche. Si vous organisez un compteur, la variable doit être déclarée en dehors de la boucle.
La variable sera remise à zéro à chaque intégration de la boucle. Cela dépend de la tâche. Si un compteur est organisé, la variable doit être déclarée en dehors de la boucle.
il ne le fera pas