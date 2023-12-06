Erreurs, bugs, questions - page 536

Quel est le problème avec le site web du MQL4 ?

Suggestion aux développeurs : Mettez un sujet dans la ligne supérieure du forum MQL5 : Topical issues of MQL4.

Faites-en un lieu permanent et affichez toutes les nouvelles sur le sujet avant que quelqu'un ne demande.

Les membres du forum devraient tolérer ce sujet dans le TOP comme les membres du forum MQL4 tolèrent une douzaine de sujets MQL5.

SZZY : Je répète ma suggestion précédente : créer un fil de discussion dans le forum MQL5 pour réserver le forum MQL4 en période de changement (la vieille malédiction chinoise : "puissiez-vous vivre dans une période de changement" :).

 
sergey1294:

Je ne sais pas pour la bombe, mais sur un ordinateur, la mise à jour s'est faite sans problème et sur l'autre, elle est devenue virale.


J'ai eu un virus dans le fichier metatester64.exe après la mise à jour et KIS a trouvé deux autres virus dans les fichiers mt5clwtst64.519 et mt5clwtst.519, cela ne s'était jamais produit auparavant.
 
Kaspersky est un antivirus très puissant. Il ne fait confiance à personne et se méfie même des fichiers inoffensifs. Trouve des virus même là où il n'y en a pas).
 
tara:

Quel est le problème avec le site web du MQL4 ?


Le site mql4.com n'a pas eu le temps de se déplacer vers un autre site avant que ce forum ne le fasse.
 
Rosh:
Le site mql4.com n'a pas eu le temps de passer à un autre site comme ce forum.
Merci pour la réponse. Il y avait trois questions (je vois, deux sans réponse - vous n'êtes pas le seul). Et maintenant - la quatrième - je n'arrive toujours pas à trouver la réponse dans le message auquel je réponds :)
 

Bonjour à tous les développeurs, je vous écris également...

J'ai écrit un code pour trouver l'IDA d'un graphique (pour un conseiller expert), mais il ne voit que le premier graphique et affiche -1 après cela.

J'ai essayé d'ouvrir plus de 3 graphiques dans la fenêtre du terminal mais il voit toujours le premier et affiche le suivant comme"Chart List Over".

J'ai téléchargé le code de la documentation et je l'ai collé - même chose...

//=================================================================//
long take_ID (string nowChart = "no", ENUM_TIMEFRAMES F = 0)
{
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("C1... ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart);
   while(i<limit)
     {
      currChart=ChartNext(prevChart);
      if(currChart<0)
                    return (-1);      
      //=================================================        доходит только до этого момента


      Print("C2... ",i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;
      if (ChartSymbol(currChart) == nowChart)
        {
         Print("C3... i=",i,"ChartPeriod(currChart)=",ChartPeriod(currChart),"F=",F);
         if (ChartPeriod(currChart) == F)
                    return (currChart);
        }
      i++;
     }
                    return (-1);
}


Voici le journal


GL      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   02, i=0
HQ      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
CS      0       (USDCHF,H1)   07:53:48        2011.10.07 00:00:00   03,SyEURUSD


juste après le premier appel

ChartNext


renvoie -1. J'ai tout essayé dans le testeur (et sur le compte DEMO également), avec différentes paires et différents nombres d'entre elles...

514 construire

Merci... !

 
Sur mon metatester64 Kaspersky jurait que c'était un virus.
 
Cette question revient de temps en temps.

https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973

Tous nos dossiers sont signés. Vérifiez la validité de la signature numérique.

А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?
А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе?
  • www.mql5.com
Я так думаю что и брокеры будут стесняться выдавать программу, в которой, по утверждения самого распространнённого в корпоративном мире вирусолова, содержится вирус.
 

Nos chers développeurs. Vérifiez si la fonction

ChartNext


Renvoyé à côté de la valeur actuelle de l'ID du graphique, continue à sortir -1


Merci !


demande #242919

 
Bonjour. Nous pouvons voir votre demande, nous sommes en train de l'analyser. Merci.
