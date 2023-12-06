Erreurs, bugs, questions - page 532
Et si vous ne voulez pas tous les métiers pour un outil, mais plusieurs ? Pourquoi ne pas soutenir la norme de la sélection multiple avec la touche Ctrl ?
Il semble peu pratique d'envoyer à l'aide une fois de plus. Quelques-uns - vous pouvez en mettre un à la fois. Si par multiple vous entendez quelques dizaines sur un millier, alors soit vous limitez l'historique, soit vous écrivez un script/expert qui supprime toutes les transactions du graphique et ne laisse que celles de la plage souhaitée. Vous avez tout, il n'est pas nécessaire de demander l'ajout d'une fonctionnalité controversée pour un caprice d'une minute.
Il ne s'agit que de votre opinion personnelle quant au caractère controversé de cette fonctionnalité. Dans presque tous les logiciels qui proposent des listes, vous pouvez sélectionner des éléments de la manière que j'ai décrite. Vous faites donc un peu trop de zèle avec cette histoire de "fantaisie". Le fait que vous suggériez de traîner les affaires une par une est gênant, objectivement gênant. D'autres suggestions de scripts maison sont tout à fait dans l'esprit de MK : ce sont des "supports", dont l'essence est de déplacer le travail qui aurait dû être fait une fois dans le noyau du terminal vers le gestionnaire d'applications. Et le travail est de 5 minutes.
Écrire au Service Desk, que faire si je le fais ?
Autre question connexe : les positions de vente sont indiquées sur le graphique par des lignes bleues et les positions d'achat par des lignes rouges. Dans MT4, c'était l'inverse. Quelle est l'idée ?
Veuillez joindre une capture d'écran.
Attaché. Le graphique montre un indice pour la ligne sell (in) 2011.10.03 22:53 - buy (out) 2011.10.04 09:57. Bleu.
Il n'y a aucune position dans la capture d'écran. Il existe cependant des flèches et des lignes indiquant les transactions effectuées. Mais ce ne sont pas des positions.
Allons au fond des choses. Je vois que les transactions sont représentées par des flèches et que la ligne indique la position entre les transactions. Bref, il y a eu une vente et ensuite ça s'est terminé par un achat. Expliquez pourquoi la ligne est bleue.