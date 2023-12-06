Erreurs, bugs, questions - page 532

marketeer:
Et si vous ne voulez pas tous les métiers pour un outil, mais plusieurs ? Pourquoi ne pas soutenir la norme de la sélection multiple avec la touche Ctrl ?

Il semble peu pratique d'envoyer à l'aide une fois de plus. Quelques-uns - vous pouvez en mettre un à la fois. Si par multiple vous entendez quelques dizaines sur un millier, alors soit vous limitez l'historique, soit vous écrivez un script/expert qui supprime toutes les transactions du graphique et ne laisse que celles de la plage souhaitée. Vous avez tout, il n'est pas nécessaire de demander l'ajout d'une fonctionnalité controversée pour un caprice d'une minute.

 
Rosh:

Il s'agit de votre opinion personnelle sur le caractère controversé ou non de cette fonctionnalité. Dans presque tous les logiciels où il y a des listes, vous pouvez sélectionner des éléments de la manière que je viens de décrire. Vous exagérez donc avec la "fantaisie". Le fait que vous suggériez de traîner les affaires une par une est gênant, objectivement gênant. D'autres suggestions de scripts maison sont tout à fait dans l'esprit de MC : ce sont des "supports" dont l'essence est de déplacer le travail qui aurait dû être fait une fois dans le noyau du terminal vers le gestionnaire d'applications. Et le travail ne dure que 5 minutes.
 
marketeer:
Écrire au Service Desk, que faire si je le fais ?
Rosh:
Écrire au Service Desk, que faire si je le fais ?
Autre question connexe : les positions de vente sont affichées sur le graphique avec des lignes bleues, et les positions d'achat - avec des lignes rouges. Dans MT4, c'était l'inverse. Quelle est l'idée ?
 
marketeer:
Veuillez joindre une capture d'écran.
 
marketeer:
Il est possible de régler la couleur des lignes d'arrêt(F8). Mais je n'ai jamais remarqué que les lignes d'achat sont d'une couleur différente du vert))).
 
Rosh:
Attaché. Le graphique montre un indice pour la ligne sell (in) 2011.10.03 22:53 - buy (out) 2011.10.04 09:57. Bleu.
 
marketeer:
Il n'y a aucune position sur la capture d'écran. Des flèches et des lignes indiquent les transactions effectuées. Mais ce ne sont pas des positions.
 
Rosh:
Faisons le tri. Je constate que les transactions sont représentées par des flèches et que la ligne indique la position entre les transactions. Bref, il y a eu une vente et ensuite ça s'est terminé par un achat. Expliquez pourquoi la ligne est bleue.
 
marketeer:
Je ne peux pas voir toute l' histoire. Peut-être que la taille de la position ouverte à la vente était beaucoup plus importante que ce qui a ensuite été acheté. La position était donc toujours courte après l'opération d'achat. Il est difficile de deviner, à partir de la capture d'écran, comment les choses se passaient dans ce cas.
