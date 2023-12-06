Erreurs, bugs, questions - page 543
N'y a-t-il qu'un seul courtier ? Le terminal contrôle l'historique par les courtiers. La qualité de l'historique est déterminée par le serveur, lors de la synchronisation le terminal va chercher l'historique manquant ou mis à jour sur le serveur, ce qui assure l'intégrité de l'historique dans la connexion serveur-terminal.
Pour les inattentifs : pour le même motif. Plus précisément 933297 sur MetaquotesDemo.
2011.10.15 11:41:00 Core 1 tester s'est arrêté car OnInit a échoué
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURUSD'.
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Code d'erreur: 4301 ; Description : Symbole inconnu
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Erreur survenue lors de la sélection du symbole EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Initialisation d'un EA... sur EURUSD
Le symbole n'est pas sélectionnable dans MarketWatch.
Code
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
J'ai compris... J'avais une date de début plus élevée que la date de fin. Je ne sais pas, je me suis trompé, mais je peux en déduire que la plage de dates est incorrecte.
Mais il est possible d'afficher que la plage de dates est incorrecte ?
Ce message s'affiche dans le journal du testeur lorsque l'optimisation est exécutée avec des dates incorrectes. L'optimisation ne démarre pas.
Il semble qu'il n'y ait pas de contrôle de ce type pendant les tests...
L'onglet "Commandes et transactions" affiche tout normalement, l'onglet "Offres" n'affiche que les anciennes, il n'y a pas d'offres du jour. Ou c'est juste moi ?
C'est le genre d'insecte ou...
fuchers n'a pas été fermé par moi avant le rachat et laissé en suspens dans les outils. Et maintenant, on attend la livraison ? :))
ps. Il se trouve que ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. J'ai peut-être oublié quelque chose dans mes messages, mais sur la version 519, c'était la même chose.
Salutations, Alexey.
Ensuite, synchronisez l'historique des deux terminaux avec le serveur (afin que l'historique soit à jour pendant toute la période de test). Alors il ne devrait pas y avoir de différence dans l'histoire.
Une question idiote est apparue : comment synchroniser l'historique avec le serveur (la suppression des fichiers d'historique n'est pas une option) ? La recherche d'aide du terminal du client ne connaît pas le mot "sync", "refresh" dans la fenêtre graphique n'a pas aidé...
Une question idiote est apparue : comment synchroniser l'historique avec le serveur (la suppression des fichiers d'historique n'est pas une option) ? La recherche d'aide du terminal client ne connaît pas le mot "sync", "refresh" dans la fenêtre graphique n'a pas aidé...