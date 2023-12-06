Erreurs, bugs, questions - page 543

Interesting:
N'y a-t-il qu'un seul courtier ? Le terminal contrôle l'historique par les courtiers. La qualité de l'historique est déterminée par le serveur, lors de la synchronisation le terminal va chercher l'historique manquant ou mis à jour sur le serveur, ce qui assure l'intégrité de l'historique dans la connexion serveur-terminal.
Pour les inattentifs : pour le même motif. Plus précisément 933297 sur MetaquotesDemo.
Ashes:
Pour les inattentifs : pour le même motif. Plus précisément 933297 sur MetaquotesDemo.
Ensuite, synchronisez l'historique des deux terminaux avec le serveur (afin que l'historique soit à jour pour toute la période de test). Alors il ne devrait pas y avoir de différence dans l'histoire.
 
Konstantin83:

2011.10.15 11:41:00 Core 1 tester s'est arrêté car OnInit a échoué
2011.10.15 11:41:00:00 2011.10.03 00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch : Symbole inconnu 'EURUSD'.
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Code d'erreur: 4301 ; Description : Symbole inconnu
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Erreur survenue lors de la sélection du symbole EURUSD
2011.10.15 11:41:00:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Initialisation d'un EA... sur EURUSD

Le symbole n'est pas sélectionnable dans MarketWatch.

Code

   if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
    {
     Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
    }
   else
    {
     Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
     GetMyLastError(GetLastError());
    }
  
   if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
    {
     return(false);
    }
   Exp_Symbol_Info.Refresh();
   Exp_Symbol_Info.RefreshRates();

J'ai compris... J'avais une date de début plus élevée que la date de fin. Je ne sais pas, je me suis trompé, mais je peux en déduire que la plage de dates est incorrecte.

 
Konstantin83:

Mais il est possible d'afficher que la plage de dates est incorrecte ?

Ce message s'affiche dans le journal du testeur lorsque l'optimisation est exécutée avec des dates incorrectes. L'optimisation ne démarre pas.

2011.10.17 10:38:06     Tester  set mode to math calculations or adjust testing dates

Il semble qu'il n'y ait pas de contrôle de ce type pendant les tests...

 
Quoi, maintenant il n'y aura pas du tout d'historique de transaction affiché dans le mode investissement ? Ou avec un certain retard ? Le script affiche toutes les transactions sur le graphique.
L'onglet "Commandes et transactions" affiche tout normalement, l'onglet "Offres" n'affiche que les anciennes, il n'y a pas d'offres du jour. Ou c'est juste moi ?
 
Trier par date.
 

C'est le genre d'insecte ou...

fuchers n'a pas été fermé par moi avant le rachat et laissé en suspens dans les outils. Et maintenant, on attend la livraison ? :))

ps. Il se trouve que ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. J'ai peut-être oublié quelque chose dans mes messages, mais sur la version 519, c'était la même chose.

Salutations, Alexey.

 
pronych:

C'est le genre d'insecte ou...

fuchers n'a pas été fermé par moi avant le rachat et laissé en suspens dans les outils. Et maintenant, on attend la livraison ? :))

ps. Il se trouve que ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. J'ai peut-être oublié quelque chose dans mes messages, mais sur la version 519, c'était la même chose.

Salutations, Alexey.

J'ai le sentiment que vous devriez aller au DC avec ces futurs. Ils savent exactement ce qui ne va pas avec les commandes.
 
Interesting:
Ensuite, synchronisez l'historique des deux terminaux avec le serveur (afin que l'historique soit à jour pendant toute la période de test). Alors il ne devrait pas y avoir de différence dans l'histoire.

Une question idiote est apparue : comment synchroniser l'historique avec le serveur (la suppression des fichiers d'historique n'est pas une option) ? La recherche d'aide du terminal du client ne connaît pas le mot "sync", "refresh" dans la fenêtre graphique n'a pas aidé...

 
Ashes:

Une question idiote est apparue : comment synchroniser l'historique avec le serveur (la suppression des fichiers d'historique n'est pas une option) ? La recherche d'aide du terminal client ne connaît pas le mot "sync", "refresh" dans la fenêtre graphique n'a pas aidé...


lisez ici Organiser l'accès aux données, il y a un exemple de script pour télécharger l'historique
