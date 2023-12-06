Erreurs, bugs, questions - page 535
Tout est cartographié selon le code.
Brillant.
Il s'agit juste de déterminer si le code correspond à la définition technique des fractales. Eh bien, je ne vois pas au moins cinq barres consécutives obligatoires pour former des fractales dans les zones mises en évidence par des rectangles rouges dans l'un de mes précédents posts. Je dois être le seul à avoir une éclipse....
Tout le monde est-il satisfait de tout et compréhensible ? Alors quelqu'un peut-il s'il vous plaît partager la valériane !
...Bref, ok. Si les barres latérales ne doivent pas former une pyramide stricte, alors c'est bon, passons à autre chose.
Et pourquoi voudriez-vous une correspondance exactement dans les indicateurs fournis. Construisez des fractales en fonction de vos propres conditions. Essayez d'expérimenter des fractales de 3, 5, 7 mesures. Avec ou sans correspondance stricte. Peut-être même qu'une meilleure variante sera trouvée. )))
L'illustration où les fractales du haut et du bas sont mélangées sur le même graphique est déroutante. Mais en fait, lorsqu'on les considère individuellement, tout est respecté.
Vous devez regarder le code.
Si le tableau avait initialement une taille de 100 et était rempli de valeurs valides, puis réduit et à nouveau augmenté à 100, il se pourrait bien que les pointeurs restent valides.
Je l'ai. Voici le code.
le paramètre c était =0.
mais en principe, je préfèrerais forcer NULL sur les nouveaux pointeurs, pour ne pas être pris par des choses aussi triviales à l'avenir
La dernière mise à jour sur la nouvelle construction:
Et le terminal affiche :
519 est la dernière version officielle. Apparemment, la main sur la clé a manqué la marque. Corrigé dans les nouvelles, merci.
Cela arrive.)) Dans ce cas, c'est normal, car il ne s'agit pas de lancer une bombe nucléaire).
Je ne sais pas ce qu'il en est de la bombe, mais sur un ordinateur, la mise à niveau s'est faite sans problème, mais sur le second, elle a généré un virus.