marketeer:
Tout est cartographié selon le code.

Brillant.

Il s'agit juste de déterminer si le code correspond à la définition technique des fractales. Eh bien, je ne vois pas au moins cinq barres consécutives obligatoires pour former des fractales dans les zones mises en évidence par des rectangles rouges dans l'un de mes précédents posts. Je dois être le seul à avoir une éclipse....

Tout le monde est-il satisfait de tout et compréhensible ? Alors quelqu'un peut-il s'il vous plaît partager la valériane !

...Bref, ok. Si les barres latérales ne doivent pas former une pyramide stricte, alors c'est bon, passons à autre chose.

 
x100intraday:

Et pourquoi avez-vous besoin d'une conformité exacte dans les indicateurs fournis. Construisez des fractales en fonction de vos propres conditions. Essayez d'expérimenter des fractales de 3, 5 ou 7 mesures. Avec ou sans correspondance stricte. Peut-être même qu'une meilleure variante sera trouvée. )))
L'illustration où les fractales du haut et du bas sont mélangées sur le même graphique est déroutante. Mais en fait, lorsqu'on les considère individuellement, tout est respecté.
 
tol64:
Et pourquoi voudriez-vous une correspondance exactement dans les indicateurs fournis. Construisez des fractales en fonction de vos propres conditions. Essayez d'expérimenter des fractales de 3, 5, 7 mesures. Avec ou sans correspondance stricte. Peut-être même qu'une meilleure variante sera trouvée. )))
Hmmm ! Pour supplanter Williams lui-même ? Merci pour cette idée. Je deviendrai plus correct que les classiques de l'AT et afficherai mon portrait parmi d'autres dans toutes les écoles de trading du monde... Bien que je n'aspire pas à le faire exprès.
 
x100intraday:
L'illustration où les fractales du haut et du bas sont mélangées sur le même graphique est déroutante. Mais en fait, lorsqu'on les considère individuellement, tout est respecté.
Et qui a interdit leur apparition simultanée ? Même si vous rendez la condition plus stricte, de sorte que chaque barre successive ait un extremum supérieur ou inférieur à la barre précédente, et pas seulement l'extremum central, il peut toujours y avoir des situations où les deux fractales apparaissent sur la même barre. Ajoutez une condition selon laquelle, lorsque les deux conditions sont remplies, aucune des fractales n'est placée.
 
mql5:
Vous devez regarder le code.
Si le tableau avait initialement une taille de 100 et était rempli de valeurs valides, puis réduit et à nouveau augmenté à 100, il se pourrait bien que les pointeurs restent valides.

Je l'ai. Voici le code.

le paramètre c était =0. 

//------------------------------------------------------------------    Resize
void Resize(int n) // изменяем число элементов
{
  int c=ArraySize(m_item); // размер текущего массива // при тесте был с=0
  for (int i=n; i<c; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_DYNAMIC) { delete m_item[i]; m_item[i]=NULL; } // чистим лишние 
  ArrayResize(m_item, n); // изменили число
  for (int i=c; i<n; i++) m_item[i]=NULL;  // новые указаьели обнулили // эту строку добавил специально, 
  for (int i=0; i<n; i++) if (CheckPointer(m_item[i])==POINTER_INVALID) m_item[i]=new eSymbol; // если не создан, то создаем // так как CheckPointer не работал
}

mais en principe, je préfèrerais forcer NULL sur les nouveaux pointeurs, pour ne pas être pris par des choses aussi triviales à l'avenir

 

La dernière mise à jour sur la nouvelle construction:

Et le terminal affiche :

 
tol64:

La dernière mise à jour sur la nouvelle construction:

Et le terminal affiche :

519 est la dernière version officielle. Apparemment, la main sur la clé a manqué la marque. Corrigé dans les nouvelles, merci.
 
stringo:
Cela arrive.)) Dans ce cas, c'est bon, puisqu'il ne s'agit pas de lancer une bombe nucléaire).
 
tol64:
Je ne sais pas ce qu'il en est de la bombe, mais sur un ordinateur, la mise à niveau s'est faite sans problème, mais sur le second, elle a généré un virus.


