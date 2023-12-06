Erreurs, bugs, questions - page 266

Le problème du bouclage ne réside pas dans la façon dont la variable est modifiée (à moins bien sûr qu'elle ne soit changée en zéro), mais dans la vérification de la valeur de cette variable, qui ne sera jamais inférieure à zéro.

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pour éviter le "problème", vous pouvez, par exemple, simplement ajouter une condition supplémentaire pour sortir de la boucle

   uchar LastBarInd = 2;
   for (uchar i = LastBarInd; i >= 0; i--)
     {
      ................. // тело
      if (i == 0) break;
     }

ou faire que la boucle ne soit pas basée sur for, mais sur while...

 
AlexSTAL:

Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire.

Ce qu'il veut dire, c'est que le compilateur peut attraper les comparaisons statiques simples au moment de la compilation, mais qu'il est impuissant face au contrôle à l'exécution.
 
AlexSTAL:

Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire. Pour éviter le "problème", vous pouvez, par exemple, simplement ajouter une condition supplémentaire pour sortir de la boucle

ou faire que la boucle ne soit pas basée sur for, mais sur while...


Oui, mais vous pouvez remplacer la vérification de "i>=0" dans la condition for par "true" et le compilateur vous le signalera (comme un avertissement, dans l'une des prochaines versions).
 
La fenêtre du graphique de test n'affiche pas les ordres TP, SL et en attente comme c'était le cas dans MT4. Peut-on ajouter cela dans MT5 ?
Les chiffres ne sont pas arrondis. Peut-être que je fais quelque chose de mal, veuillez me conseiller.

Voici le code :

   for(int e=1; e<=NSignalBuy; e++)
     {
   Print("OkruglyaemDo2[",e,"]=",NormalizeDouble(OkruglyaemDo2[e],2));
     }

Voici le résultat :

2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.619999999999999
 
1) Lire : https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double et https://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) Si vous voulez arrondir spécifiquement lors de l'impression : DoubleToString

AlexSTAL:

1) Lire : https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double et https://www.mql5.com/ru/articles/1561

2) Si vous voulez arrondir spécifiquement lors de l'impression : DoubleToString

Merci, ça m'a aidé.

Voici une autre confusion avec l'arrondissement des bénéfices et des points de prix par le symbole GBPUSD. Ça n'a pas l'air d'être censé être comme ça.


 

ce qui est la mise à jour automatique disponible via le système LiveUpdate.

comment le faire fonctionner

le terminal ne peut pas mettre à jour

Win 7 - 32 le terminal est lancé par la commande "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable

S.I. Dois-je le réinstaller à chaque fois ?

 

J'ai accidentellement supprimé le fichier expert de la fenêtre du navigateur. Il s'avère que le fichier .mq5 du même nom a également été supprimé.

Pouvez-vous me dire si ces fichiers peuvent être restaurés (retrouvés) ?

Je n'arrive pas à trouver un sujet similaire.

 
Yedelkin:

J'ai accidentellement supprimé le fichier expert de la fenêtre du navigateur. Il s'avère que le fichier .mq5 du même nom a également été supprimé.

Pouvez-vous me dire s'il est possible de restaurer (retrouver) ces fichiers ?

Je n'arrive pas à trouver un thème similaire.

ils sont dans la corbeille de Windows (si elle n'est pas désactivée).

