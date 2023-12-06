Erreurs, bugs, questions - page 266
Le problème du bouclage ne réside pas dans la façon dont la variable est modifiée (à moins bien sûr qu'elle ne soit changée en zéro), mais dans la vérification de la valeur de cette variable, qui ne sera jamais inférieure à zéro.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pour éviter le "problème", vous pouvez, par exemple, simplement ajouter une condition supplémentaire pour sortir de la boucle
ou faire que la boucle ne soit pas basée sur for, mais sur while...
Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de dire. Pour éviter le "problème", vous pouvez, par exemple, simplement ajouter une condition supplémentaire pour sortir de la boucle
ou faire que la boucle ne soit pas basée sur for, mais sur while...
Les chiffres ne sont pas arrondis. Peut-être que je fais quelque chose de mal, veuillez me conseiller.
Voici le code :
Voici le résultat :2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.619999999999999
1) Lire : https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double et https://www.mql5.com/ru/articles/1561
2) Si vous voulez arrondir spécifiquement lors de l'impression : DoubleToString
Merci, ça m'a aidé.
Voici une autre confusion avec l'arrondissement des bénéfices et des points de prix par le symbole GBPUSD. Ça n'a pas l'air d'être censé être comme ça.
ce qui est la mise à jour automatique disponible via le système LiveUpdate.
comment le faire fonctionner
le terminal ne peut pas mettre à jour
Win 7 - 32 le terminal est lancé par la commande "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable
S.I. Dois-je le réinstaller à chaque fois ?
J'ai accidentellement supprimé le fichier expert de la fenêtre du navigateur. Il s'avère que le fichier .mq5 du même nom a également été supprimé.
Pouvez-vous me dire si ces fichiers peuvent être restaurés (retrouvés) ?
Je n'arrive pas à trouver un sujet similaire.
ils sont dans la corbeille de Windows (si elle n'est pas désactivée).