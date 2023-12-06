Erreurs, bugs, questions - page 530
vous devez vous occuper du code de l'Expert Advisor - c'est difficile à dire au premier coup d'œil
le code de test a été donné en entier - j'ai juste tout raccourci autant que possible pour identifier le problème
Fractales - l'indicateur se redessine sur la deuxième barre.
Lors du premier tick, la condition pour la fractale peut être remplie ; lorsque la barre actuelle dépasse la valeur de la fractale, elle ne le sera pas.
alors pourquoi l'indicateur fractal standard ne dessine-t-il pas lui-même la flèche ? de plus, cela ne se produit pas toujours.
Pourquoi l'indicateur fractal standard ne dessine-t-il pas la flèche ?
Aux premiers ticks, la condition de la fractale peut être remplie (la flèche est dessinée), lorsque la barre courante dépasse la valeur de la fractale, elle n'est plus dessinée).
Cependant drôle...
J'ai trouvé la différence - je l'ai exécuté à partir de Custom Indicators->Examples, alors que vous l'avez exécuté à partir de Indicators->Bill Williams->Fractales
Salut ! !! J'ai aussi construit à partir de fractales. Au début, j'ai dessiné à partir de Custom.
Je ne comprenais pas pourquoi les impressions affichaient des valeurs différentes :-).
Puis j'ai découvert qu'il correspondait totalement à Williams.
J'ai trouvé la différence - j'ai utilisé les indicateurs personnalisés->Exemples et vous avez utilisé les indicateurs->Bill Williams->Fractales.
Ah, le voilà :)
Les indicateurs intégrés se trouvent dans le dossier Indicateurs.
Pourquoi y a-t-il une "version améliorée" dans Examples, puis-je demander aux développeurs ?
Décrivez votre situation en détail au Service Desk, en précisant
J'ai trouvé un problème très similaire. Ce sujet a déjà été abordé récemment ici. C'est exactement la même chose. Une application pour un problème similaire est déjà dans le Service Desk et je pense qu'ils y travaillent déjà.
datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1] ; const int shift=1000 ;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1) ; CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2) ; Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]) ;
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE) ;
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]) ;
Pourquoi ?
Pourquoi les sauts observés dans le joule du testeur se font-ils lors du traitement d'une succession de "Impressions" ? C'est-à-dire que le code, par exemple, est le suivant :
Print("****1****") ;
Print("****2****") ;
Print("****3****") ;
Print("****4****") ;
Print("****5****") ;
Et les lignes sont imprimées dans le journal comme ceci :
****1****
****2****
****3****
****5****