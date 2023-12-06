Erreurs, bugs, questions - page 530

Im_hungry:
vous devez vous occuper du code de l'Expert Advisor - c'est difficile à dire au premier coup d'œil

le code de test a été donné en entier - j'ai juste tout raccourci autant que possible pour identifier le problème


Cygne:
Fractales - l'indicateur se redessine sur la deuxième barre.
Lors du premier tick, la condition pour la fractale peut être remplie ; lorsque la barre actuelle dépasse la valeur de la fractale, elle ne le sera pas.

alors pourquoi l'indicateur fractal standard ne dessine-t-il pas lui-même la flèche ? de plus, cela ne se produit pas toujours.

ilunga:

Pourquoi l'indicateur fractal standard ne dessine-t-il pas la flèche ?

Swan:

Cependant drôle...

J'ai trouvé la différence - je l'ai exécuté à partir de Custom Indicators->Examples, alors que vous l'avez exécuté à partir de Indicators->Bill Williams->Fractales

 

Salut ! !! J'ai aussi construit à partir de fractales. Au début, j'ai dessiné à partir de Custom.

Je ne comprenais pas pourquoi les impressions affichaient des valeurs différentes :-).

Puis j'ai découvert qu'il correspondait totalement à Williams.

 
ilunga:

C'est assez drôle...

J'ai trouvé la différence - j'ai utilisé les indicateurs personnalisés->Exemples et vous avez utilisé les indicateurs->Bill Williams->Fractales.

Ah, le voilà :)

Les indicateurs intégrés se trouvent dans le dossier Indicateurs.

Pourquoi y a-t-il une "version améliorée" dans Examples, puis-je demander aux développeurs ?

 
ALozovoy:

Décrivez votre situation en détail au Service Desk, en précisant

  • Paramètres d'entrée de l'Expert Advisor pendant le test
  • fixer l'indicateur (l'indicateur sera retiré après la fixation).

J'ai trouvé un problème très similaire. Ce sujet a déjà été abordé assez récemment ici. C'est exactement la même chose. Une application d'un problème similaire se trouve déjà dans le Service Desk et je pense qu'ils y travaillent déjà.
 
tol64:
J'ai trouvé un problème très similaire. Ce sujet a déjà été abordé récemment ici. C'est exactement la même chose. Une application pour un problème similaire est déjà dans le Service Desk et je pense qu'ils y travaillent déjà.
Ce problème est très probablement déjà résolu. Attendez la prochaine version.
 

datetime timE[1000], timE1[1], timE2[1] ; const int shift=1000 ;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timE1) ; CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timE2) ; Print(" timE1 ",timE1[0]," timE2 ",timE2[0]) ;
CopyTime(_Symbol,_Period,timE2[0],timE1[0],timE) ;
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j," j ",timE[j]) ;

Résultat

Pourquoi ?

 
Analyser le code de retour CopyTime et si nécessaire demander GetLastError. La réponse et sera trouvée
 

Pourquoi les sauts observés dans le joule du testeur se font-ils lors du traitement d'une succession de "Impressions" ? C'est-à-dire que le code, par exemple, est le suivant :

Print("****1****") ;

Print("****2****") ;

Print("****3****") ;

Print("****4****") ;

Print("****5****") ;

Et les lignes sont imprimées dans le journal comme ceci :

****1****

****2****

****3****

****5****

