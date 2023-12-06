Erreurs, bugs, questions - page 85
Il est écrit à ce sujet dans la section Organisation de l'accès aux données.
J'ai essayé maintenant... Dans le testeur, je ne peux pas charger l'historique, mais dans la démo, c'est un jeu d'enfant...
Ou peut-être que je l'ai mal fait.
En général, est-il réaliste de pousser le démarrage et le conseiller expert "me laisse télécharger peu d'histoire" ?
Voilà, je l'ai essayé maintenant... Je ne peux pas charger l'historique dans le testeur, mais dans la démo...
Il ne pouvait tout simplement pas nous venir à l'esprit que quelqu'un puisse déformer les enseignements de MQL5 de cette manière. Compte tenu de ce que dit l'aide du terminal, que faut-il de plus ?
Je ne l'ai probablement pas formulé correctement.
Toutes les données sont téléchargées, tout est là.
J'ai testé de 2010.01.01 à aujourd'hui (H1).
Il existe une telle ligne dans mon conseiller expert :
Le journal indique " First date by character-period so far = 2009.01.02 00:00:00".
J'ai demandé comment le rendre inférieur à 2009.01.02 00:00:00.
J'ai eu une réponse :
1 Le testeur assure le chargement d'au moins 100 barres de la période testée avant la date de début du test.
2 Le testeur chargera l'historique depuis au moins le début de l'année précédente à partir de la date de début du test.
Si vous sélectionnez une période mensuelle, vous disposerez de 8 années de données historiques. Si vous sélectionnez une période hebdomadaire, vous obtiendrez 2 ans. Il suffit de ne pas utiliser l'horizon temporel actuel lors de l'analyse des signaux, mais de spécifier explicitement l'horizon temporel dont vous avez besoin.
Monthly one prend beaucoup de temps parce qu'il charge tout l'historique, mais pourquoi ai-je besoin de tout l'historique ?
Toute l'histoire
Téléchargez-le donc sur le terminal autant que nécessaire (même de 1993 à Eurasia), et le testeur ne posera même pas la question de la profondeur de l'historique.
Si vous effectuez des tests sur des agents externes, alors oui, les données seront synchronisées (s'il ne s'agit pas de la bonne profondeur).
La barre initiale
Depuis 2009.01.02 à H1, il y a une énorme quantité de données redondantes (ok, pas redondantes, mais il y a presque 9 000 barres de Hour). Pourquoi plus ?
Comment faudrait-il s'y prendre, connaître le numéro d'identification d'un poste, pour le sélectionner ?
Ne pouvez-vous pas simplement créer une fonction pour sélectionner une position par son id ? ?????.
Je veux dire, quelle peine faudrait-il se donner pour sélectionner un numéro de poste en connaissant son identifiant ?
Ne pouvez-vous pas simplement créer une fonction pour sélectionner une position par son id ? ?????.
Oh merveille, il s'avère que vous pouvez surcharger les fonctions prédéfinies.
ou est-ce un bug ?
J'ai vérifié que tout fonctionne, je me demande si cette fonctionnalité va disparaître à l'avenir ?
Je l'ai corrigé pour une variante plus sûre.
L'histoire est entièrement téléchargée ! J'en ai besoin pour collecter les statistiques d'ouverture des pizicions.
Les barres de9 000 heures ne sont pas une statistique ?
Alors pour le moment il n'y a qu'un seul remède - dans les paramètres de l'EA nous ajoutons l'indication de la date, quand trader, et amener le début du test à la profondeur désirée (avec cette approche jusqu'à ce qu'il n'y ait pas assez de barres pour l'analyse, le travail ne commencera pas)...
