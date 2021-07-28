Souhaits pour MT5 - page 92
Oui, c'est possible, mais si vous le demandez, vous ne pouvez pas le supporter.
La réponse se trouve dans la boîte de contrôle du graphique.
Dans la section de gestion des graphiques, il y a une échelle "échelle par points par barre"... Je peux le supporter ?
Seulement cette mise à l'échelle fonctionne différemment : si vous sélectionnez "50 pips par barre" en EUR/USD, les divisions verticales de la grille pourraient être 1.32009 - 1.32059 - 1.32109.
La différence entre ces chiffres est de 50 pips, mais ils ne sont PAS des multiples de 50 pips comme dans mon exemple.
J'aime l'astuce avec l'icône du logiciel installé. Une broutille, mais agréable. ))
//---
En outre, il serait possible de faire en sorte que la même icône s'affiche également sur le fichier *.ex5. Dans l'explorateur du système d'exploitation et bien sûr dans le navigateur du terminal.
En plus de cela, vous pouvez faire apparaître la même icône sur le fichier *.ex5. Dans l'explorateur du système d'exploitation et bien sûr dans le navigateur du terminal.
Je suggère d'ajouter à Objets - Gunn : le carré de Gunn. Le truc, c'est qu'il doit s'agir d'un objet unique, que vous pouvez déplacer avec la souris.
et le carré 9 de Gunn.
Le carré 9, cependant, est un peu exagéré pour un programme séparé. D'autre part, il y a vraiment peu de solutions avancées sur le marché, et tout simplement aucune pour MT. Les concurrents le font. Mais pas celles qui sont avancées. :)
Lors des tests en mode visualisation, j'aimerais également disposer d'un bouton de retour en arrière.
Egalement des rapports séparés dans le testeur. Pour le test arrière séparément pour le test avant séparément.
Le mode de débogage ne doit pas dépendre des citations entrantes, mais du testeur (visualiseur).
Pour activer l'optimisation à partir du conseiller expert, même en mode test.
Maintenant, développez chaque phrase plus en détail, s'il vous plaît. De tout ce que vous avez écrit, je ne comprends, par exemple, que le premier. )))
Rapports. Nous fixons des tests, nous fixons une période d'avance. Après l'opezimisation choisissez une des options, exécutez-la séparément, sur l'onglet résultat nous voyons un rapport sur les tests pour toute la période. J'aimerais avoir un rapport séparé pour la période à venir et pour la période précédente.
Débogage. Si je ne ralentis pas encore. La fonction OnTick de l'Expert Advisor est appelée au moment de l'arrivée d'un nouveau tick de la cotation. Nous démarrons le débogueur, le visualiseur est automatiquement activé et la fonction OnTick est appelée à l'arrivée d'un nouveau tick dans le visualiseur, et il y a un bouton d'avancement.
Optimisation. Selon certains critères, nous concluons que l'EA doit être réoptimisée. Nous appelons la fonction d'optimisation où nous passons les valeurs initiales de l'étape finale, en réponse nous obtenons un fichier csv avec les résultats de l'optimisation. D'où nous sélectionnons et chargeons les paramètres optimaux. Je souhaiterais également que cette fonctionnalité soit prise en charge en mode optimisation. Optimisation dans l'optimisation.
Merci.
En ce qui concerne le premier point. Je n'ai pas lancé d'avant-projets depuis un certain temps, mais je me suis souvenu que ce que vous voulez est déjà là ou que je me suis encore trompé. Dans le testeur ira vérifier seulement après la nouvelle construction. ))
Et tout le reste serait très bien comme caractéristiques standard. Je suis d'accord. Mais je pense toujours à faire une telle chose sur MQL5 pour la pratique.
Je suggère d'ajouter à Objets - Gunn : le carré de Gunn. Le truc, c'est qu'il doit s'agir d'un objet unique, que vous pouvez déplacer avec la souris.
et le carré 9 de Gunn.
Le carré 9, cependant, est un peu exagéré pour un programme séparé. D'autre part, il y a vraiment peu de solutions avancées sur le marché, et tout simplement aucune pour MT. Les concurrents le font. Mais pas celles qui sont avancées. :)
En option, au lieu du carré de Gunn - pour pouvoir fusionner des objets en un seul personnalisé.
Par exemple, si vous dessinez un rectangle avec des segments, le sélectionnez dans la liste des objets, appuyez sur le bouton de fusion - il sera possible de faire glisser le tout dans une pile. Si un objet qui ne peut pas être glissé est sélectionné- comme un événement d'actualité - le bouton de fusion est indisponible.
Ajout d'une option permettant de sauvegarder le résultat de l'optimisation sans avoir à exécuter un seul test.
Ajouter la possibilité de tester des ensembles de paramètres. Sélectionnez le dossier où se trouvent les fichiers de l'ensemble, sélectionnez un modèle de nom de fichier d'ensemble valide et exécutez le test.