Souhaits pour MT5 - page 90
Bonjour à tous ! Ce graphique est issu de MT4 et MT5.
Pourquoi ne puis-je pas utiliser la même chose dans MT5 que dans MT4 ?
Pour le RSI, il n'y a pas d'accès à First Indicator Data pour le graphique des prix, ou bien est-ce possible ?
S'il vous plaît, qui sait - partagez.
Peut-être que cette question a déjà été traitée, mais j'aimerais voir à l'avenir une grille de temps en fonction des intervalles de temps, comme dans certaines autres plateformes.
Les lignes verticales dans l'image devraient montrer la transition mensuelle. Pour le moment, les dates ne correspondent pas.
Les développeurs :
D'une manière générale, le fait que les ordres en suspens, le Stop Loss et le Take Profit puissent être modifiés à l'aide des outils internes du terminal est une excellente chose. Il est également intéressant de noter qu'à partir d'une certaine version, il était possible de désactiver le déplacement de ces niveaux commerciaux, car ils entravaient la coopération avec les panneaux commerciaux personnalisés. Cependant, si nous avons besoin de la possibilité de désactiver le mouvement des niveaux et l'interaction avec les panneaux personnalisés, nous sommes confrontés au même problème. Cela signifie que lorsqu'il y a des ordres en attente, des Stop Loss et des Take Profit dans un graphique, même si un panneau peut être déplacé et ne prend pas beaucoup de place, nous sommes souvent confrontés à une situation où un clic sur un ordre déclenche la fenêtre standard de modification de l'ordre. Il s'agit d'un très gros inconvénient qui risque d'irriter les utilisateurs, car ces situations se produisent au moment le plus inopportun de la négociation.
Suggestion. Si une telle possibilité existe, veuillez faire en sorte que la priorité des commandes soit minimale par rapport aux autres objets si les commandes sont derrière les objets.
il y a une case à cocher dans les paramètres - désactiver le glisser.
il y a une case à cocher dans les paramètres qui désactive le déplacement.
Renommer XAUUSD et XAGUSD en GOLD et SILVER pour la compatibilité avec les autres DCs.
Créez vos propres listes de remplacement automatique.
Pouvez-vous me dire où se trouvent les "listes de remplacement automatique", car je dois réécrire l'expert à chaque fois.
Une recherche sur le forum pour "listes de remplacement automatique" montre que rien n'a été trouvé.
Faire quelque chose comme ça :
c'est l'exemple le plus simple, mais j'espère qu'il est compréhensible.
Merci !