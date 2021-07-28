Souhaits pour MT5 - page 86
Et puis il y a deux autres souhaits, présentés dans la capture d'écran suivante :
SlickEdit.
Que MetaQuotes Software Corp. me pardonne.
Merci beaucoup. Je pense que MQ y sera favorable :-)
Qu'est-ce qu'il y a de si criminel ? Une alternative payante à un éditeur gratuit.
Tous les aspirants violonistes ne s'achètent pas un violon Amati ou Stradivarius... mais pour un professionnel, cela peut s'avérer utile.
Bonne nuit.
C'est plus confortable à mon avis. Je ne parle pas pour les autres.
Et votre méthode simple, en l'absence d'autres, est utilisée par tous d'une manière ou d'une autre.
Urain:"De plus, ce n'est pas une opération si fréquente pour s'en préoccuper".
Notez que (encore une fois, à mon avis) l'utilisation de la POO est beaucoup plus pratique lorsque chaque classe en vrac est dans son propre fichier. À cet égard, le nombre d'utilisations des Inclusions augmente.
J'ai fait cette suggestion uniquement parce que le fil de discussion du forum porte ce nom. Ma suggestion consiste simplement à ajouter de la commodité à l'environnement de développement qui est déjà confortable.
De plus, en règle générale, pendant le développement du code du programme, nous n'utilisons pas souvent les capacités de l'ordinateur en parallèle, donc je pense qu'il serait pratique et utile d'implémenter cette fonctionnalité.
Je suis d'accord avecVladix :"Je ne suis pas au courant de frais généraux pour les développeurs pour mettre en œuvre cela". Donc... c'est juste une suggestion, et c'est à vous de décider si elle est importante ou non, si vous l'implémentez ou non dans les futures versions.
Vous mettez le curseur sur une fonction ou une méthode de classe et Alt-G n'est pas là ?
En tant qu'option, il fera l'affaire. Il semble avoir résolu 90% de vos besoins.
Merci pour le conseil.
Bonne nuit.
En travaillant en mode débogage dans MetaEditor, j'ai remarqué qu'il serait bien qu'il ne soit pas nécessaire d'ajouter toutes les variables d'intérêt à la fenêtre d'observation. S'il était possible de connaître la valeur actuelle de la variable concernée - déplacez votre curseur et une infobulle afficherait la valeur de cette variable (à peu près comme si vous déplaciez votre curseur vers le lien vers mon nom de profil au début de cet article - GoogleChome au moins - une infobulle apparaîtrait) - cela faciliterait le travail de débogage.
Je voudrais dupliquer ma demande de la demande au service d'assistance.
Titre : Sélection visuelle des paramètres à partir des résultats d'optimisation.
Il est difficile de sélectionner la meilleure du point de vue de l'utilisateur parmi tous les résultats d'optimisation.
Suggestion :
1 Dans l'onglet "Résultats de l'optimisation", introduisez la possibilité d'utiliser des filtres tels que "Profit de... et à...", "Transactions de...", etc. à..." etc.
2 Introduire la possibilité de visualiser simultanément des graphiques d'équité/balance de paramètres présélectionnés dans l'onglet "Résultats d'optimisation". Il est certain que les graphiques d'équité/balance ne devraient pas être stockés pour chaque jeu de paramètres (ce serait trop coûteux), mais les graphiques d'équité/balance devraient être affichés lors d'une exécution séparée sur demande de la commande "Afficher sur le graphique d'équité/balance".
3 Envisager la possibilité régulière de construire des cartes de Kohonen sur la base des résultats de l'optimisation.
Résultat attenduIl sera possible de sélectionner une "meilleure" version des paramètres experts selon le chercheur, en tenant compte d'un certain nombre de critères dans un mode visuel.
Je vais dupliquer ma demande de l'application au service d'assistance.
...
Résultat attenduIl sera possible de sélectionner la "meilleure" variante des paramètres de l'EA selon le chercheur en tenant compte de multiples critères en mode visuel.
Excellente offre Andrey ! Le deuxième point est particulièrement important pour moi en tant que priorité.
J'en rajouterai. Je voudrais que le résultat avant soit affiché en même temps que la zone dans laquelle les paramètres ont été optimisés. C'est-à-dire qu'il est très pratique d'analyser le résultat lorsqu'il ressemble à ceci