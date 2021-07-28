Souhaits pour MT5 - page 85
Je soutiens tout ce qui précède.
De tous les avantages, personne n'a répondu à la question simple : quel est le côté pratique ?
Vous écrivez la directive #include et obtenez une liste de 300 fichiers, vous commencez à rebondir de haut en bas à la recherche du bon, les fichiers sont tous dans la liste générale, les inclusions locales et globales (sinon ça ne marchera pas), ou juste globales (alors vous avez des problèmes avec l'inclusion locale), ou seulement locales (alors vous avez des problèmes avec l'inclusion globale). En bref, beaucoup de tracas, et tout ça pour quoi ? Quel est le sur-objectif ? Automatiser (faire en un clic), ce que vous pouvez faire en deux clics de votre clavier ?
Je ne suis pas encore convaincu, Ctrl+C --> Ctrl+V et c'est tout. Sur 3000 lignes de code, ce besoin se manifeste 5 à 10 fois.
Vous feriez mieux d'améliorer la substitution, si vous créez un for imbriqué, ce n'est pas i mais j.
et lorsque vous créez une classe avec un onglet, vous ne pourrez pas copier-coller le nom pour qu'il change à la fois dans le constructeur et le destructeur.
À mon avis, ces points sont plus pertinents.
Quel est l'intérêt de persuader quelqu'un ? Peut-être l'interface des fichiers texte est-elle plus pratique pour vous que les riches fonctionnalités des IDE modernes - tout ce qui est pratique pour quelqu'un. Par exemple, pour moi, écrire un code de trois mille lignes est un manque de respect envers ceux qui le liront la prochaine fois, par exemple, envers moi-même demain...
Bien que j'aie vu des chefs-d'œuvre contenant 30000 lignes, lorsqu'on les ouvre, l'environnement se "bloque" pendant quelques minutes et, après avoir effectué des modifications, il faut environ trente secondes pour comprendre ce qui s'est réellement passé.
Et ce qui est pertinent pour vous personnellement ressemble beaucoup à un caprice. Bien que, peut-être, je me trompe.
Fichiers/dossiers locaux ou globaux selon qu'ils commencent par '' '' ou ''<''.
Par exemple, avec moi, ça ressemblerait à ça :
Je tape <, la liste s'affiche :
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicators\
Cordes
Commerce
En entrant plus avant dans C, je me retrouve avec une liste :
ChartObjects\
Charts\
Commun.
Je continue à taper Alors, il y a une liste :
Common\.
J'appuie sur "inter", ça vient :
<Common\.
et la liste s'affiche :
ANN\
BMP\
Color\
File\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Scale\
Symbols\.
Je sélectionne GA\.
La liste des fichiers s'affiche :
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh.
Je choisis C_UGA.mqh. Il s'avère que c'est une directive prête :
<Common\GA\C_UGA.mqh>.
Il est simple, clair et rapide. Même si vous avez des milliers de dossiers et de fichiers, il est très facile de choisir ce dont vous avez besoin.
ZZY. Et il y a quelque chose à améliorer, et peu importe dans quel ordre il y aura des améliorations, du moment qu'elles sont là en général. D'ailleurs, je ne suis pas un programmeur professionnel et il m'est difficile de garder tout le projet dans ma tête, donc je n'utilise pas ME maintenant, car il a des capacités très faibles pour contrôler les classes, les fonctions et d'autres choses dans le projet.
Mais je ne perds pas espoir qu'avec le temps, ME arrivera à ce stade :
J'avais l'habitude de copier pour and aussi. Maintenant je suis accro à Tab, mais je dois régulièrement remplacer i par j, ce qui est plutôt urgent.
J'ai le même problème avec la création d'une classe, j'invente un nom, je le tape, il semble illisible, je le corrige, mais maintenant c'est bon, vous le copiez et écrivez class-->Tab, mais si vous collez le nom copié, alors vous devez le coller deux fois de plus au lieu de constructor et destructor. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais vous devez le faire souvent, beaucoup plus souvent que de brancher le câble en ligne.
Il s'agissait de 3000 lignes au total avec tous les intrus.
Je ne désespère pas qu'avec le temps, ME en arrive à ce point :
Je me joins à vous pour ça aussi. Ce dont vous parlez est très similaire à la fonctionnalité de refactoring (Renommer la variable, Renommer la classe), qui est également disponible dans la plupart des IDE, une chose très utile et utile.
Le mécanisme des snippets ou des modèles de code configurables par l'utilisateur est également très pratique ; ils seraient d'ailleurs très utiles pour les boucles avec différentes variables itérées.
J'avais l'habitude de copier pour aussi, mais maintenant je dois régulièrement interrompre i par j, ce qui me semble tout à fait pertinent.
Voici comment cela fonctionne : vous tapez "for" - il y a un modèle pour for avec un cadre. Utilisez les touches "haut/bas" pour déplacer le cadre, en saisissant les pièces nécessaires, elles apparaîtront automatiquement à l'intérieur de notre for. Ni { ni } ne seront jamais oubliés, tout est à sa place avec un stylisme de fond simultané du code :
Urain:
Même problème avec la création d'une classe, vous pensez à un nom, vous le tapez, il semble illisible, vous le corrigez, maintenant c'est bon, vous le copiez et écrivez class-->Tab, mais si vous collez le nom copié, alors vous devez le coller deux fois de plus à la place de constructor et destructor. Ce n'est pas long, mais il faut le faire souvent, beaucoup plus souvent que de brancher le inline.
Il correspond à la nouvelle demande dans ce fil. Et cette opération est appelée "refactoring" - vous pouvez changer le nom d'une classe, d'une fonction, d'une variable, etc. et ce n'est pas la même chose que le remplacement. Le nom changera partout, dans tous les fichiers du projet, y compris là où les appels de ce nom se produisent.
Et en même temps deux autres souhaits, démontrés dans la capture d'écran suivante :
1. Mise en évidence de la syntaxe. Les couleurs correspondantes (personnalisables) sont mises en évidence :
variables globales, locales, variables d'entrée de fonction, fonctions statiques, méthodes de classe, etc.
Méthodes publiques, privées, protégées.
par type de variables.
En général, toutes les distinctions entre le type d'accès et le type de variable doivent être mises en évidence avec la couleur correspondante. De cette façon, vous n'oublierez rien et ne confondrez rien.
2. Lorsque vous passez le curseur sur une variable, un nom de classe, une fonction, etc., la description que l'utilisateur a tapée après // apparaîtra
Dites-moi, quel genre d'éditeur est-ce ?
Je ne le dirai pas (pas par malice, mais par respect pour MQ).
Ils publient un éditeur séparé (avec un support pour plus de 50 langages de programmation, si je ne me trompe pas, y compris des langages de programmation personnalisés comme le MQL5 avec la possibilité de connecter les compilateurs appropriés), et des add-ons séparés pour VisualStudio (en quelque sorte, plus maintenant) et pour Eclipse.
Peut-être que MQ devrait conclure un contrat avec cette société afin de sortir un add-in pour ME. Cela permettrait de faire d'une pierre deux coups : économiser les ressources humaines de l'entreprise, satisfaire la demande des utilisateurs, attirer des utilisateurs supplémentaires sur la plateforme (toute innovation révolutionnaire et toute extension de la fonctionnalité attire également l'attention des utilisateurs).
Je ne dirai rien (pas par dépit mais par respect pour MQ)...
Je peux le dire en privé ? ;-)
Ne dites rien, sinon je le trouverai moi-même et le dirai à tout le monde :-))
SlickEdit.
Que MetaQuotes Software Corp. me pardonne .