Souhaits pour MT5 - page 93
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'aimerais disposer d'un onglet permettant de prendre des notes complètes, afin de pouvoir dresser un tableau du travail d'information fondamental.
En ce qui concerne le carnet de notes, il y a eu une suggestion (ou peut-être que c'était juste moi qui rêvait, je ne me souviens plus) : ajouter un journal de bord du trader au terminal.
Toutes mes excuses pour les éventuelles erreurs grammaticales.
J'espère que le but de ces questions est clair.
Le monde ne s'arrête pas, nous avons besoin d'une bonne visualisation et d'outils supplémentaires.