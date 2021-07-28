Souhaits pour MT5 - page 97
Le MT5 dispose-t-il d'un testeur intégré ?
Ou peut-être que les écarts ne sont pas flottants dans le testeur ?
Avez-vous l'intention d'en faire un pour MT4 ?
Tout cela est dans MetaTrader 5 dès le départ.
J'ai l'impression que le débogueur initialise les tableaux dynamiques pendant ArrayResize - avec des zéros (même si, bien sûr, cela peut être une coïncidence), contrairement à la "vraie vie". Donc immédiatement un souhait (si possible) - initialiser la mémoire dans le débogueur - avec des valeurs aléatoires. Je suis sûr qu'il sera plus facile de trouver des bogues difficiles à trouver mais stupides.
J'ai eu un pépin dû à la non-initialisation d'un tableau dans la "vraie vie" (enfin, j'ai oublié, il y en a beaucoup), donc sous le débogueur tout allait bien. J'ai dû imprimer le code.
Je voudrais que le testeur affiche à la fin des informations générales pendant la compilation (par exemple sur les bibliothèques). Maintenant, vous devez agrandir la fenêtre d'erreur ou la faire défiler vers le bas pour obtenir 1-2 erreurs ou simplement regarder le résultat ... ce qui n'est pas pratique.
Voici ce qu'il en est maintenant :
Idéalement, cela ressemblerait à ceci :
C'est-à-dire d'afficher les informations dans l'ordre inverse.
Vous pouvez vous contenter de cela : activez l'option "Auto-scrolling" dans le menu contextuel.
Ne comptez pas sur l'initialisation implicite, c'est écrit dans la section Initialisation des variables:
Toute variable, une fois définie, peut être initialisée. Si une variable n'est pas explicitement initialisée, la valeur stockée dans cette variable peut être n'importe quoi. L'initialisation implicite n'est pas faite.
Avec les arcs de Fibonacci, la description des niveaux est écrite en haut ou en bas, selon l'endroit où la deuxième date d'ancrage "regarde" vers le haut ou vers le bas.
Je suggère d'ajouter "manuellement" en précisant l'endroit où il sera, + d'ajouter gauche et droite.
Ne vous fiez pas à l'initialisation implicite.Si vous avez la chance d'obtenir des zéros, vous pourriez ne pas avoir autant de chance la prochaine fois.
Je ne le fais pas - j'ai écrit que j'ai manqué l'initialisation par ma propre faute. Et je ne prétends pas que c'est nécessaire.
Je voulais dire que j'avais l'impression que dans le débogueur, les tableaux dynamiques sont initialisés avec des zéros (j'ai peut-être eu de la chance) et qu'il est impossible d'attraper une erreur flottante. C'est pourquoi j'ai suggéré que les tableaux dynamiques dans le débogueur soient initialisés avec des nombres aléatoires. Les erreurs de ce type (non-initialisation) seront alors très faciles à attraper avec le débogueur.