1. des indicateurs sur la partie droite du graphique sont possibles.

2. Signaux dans MT5 bientôt disponibles

3. Sortie vers CME - tout dépend de votre DC.

4. Pas de tableau des prix à l'extérieur du terminal

5. Qu'est-ce qu'une carte thermique de symboles?

6. X's and Z's - recherche dans le codebase

7. Il n'y a pas de graphiques en tic-tac.

Последний крестовый поход
  • 2012.03.13
  • Roman Zamozhnyy
  • www.mql5.com
Взгляните в ваш торговый терминал. Какие способы представления цены вы видите? Бары, свечи, линейный. Мы гонимся за временем и ценами, а прибыль нам дает одна цена. Так может стоит посмотреть на рынок лишь только с ценами? В данной статье предложен алгоритм построения пункто-цифровых графиков ("крестики-нолики") и скрипт, позволяющий производить построение данных графиков. Рассмотрены типичные ценовые паттерны и даны рекомендации по их практическому использованию.
 

Y aura-t-il un choix de temps dans le terminal de traçage des chandeliers ?

Intéressé par la possibilité de construire des chandeliers par GMT

 
Ils devraient d'abord se débarrasser des insectes
 

Optimal pour les offres de trading manuel:

1 Aucun intérêt pour les offres des commerçants. MQ fait tout. Pour les programmeurs. Qui peut faire tout ce dont un trader a besoin.

2 Écrivez directement au CA.

3 Faire une branche séparée - Suggestions pour le trading manuel.

Laquelle ?

 
Le graphique des prix peut être étiré horizontalement et verticalement. Veuillez faire de même pour le graphique de la balance, c'est un peu gênant de choisir les zones d'intérêt et de retester.
 

Il est maintenant nécessaire de pouvoir déterminer par programme quel mode d'optimisation/de test l'utilisateur a sélectionné.

Pour l'instant, cela n'est enregistré que dans le journal de bord :


 
Non, nous ne le ferons pas. Il n'est pas nécessaire que l'expert le sache et il ne doit pas s'adapter.
 
Non, nous ne le ferons pas. L'expert n'a pas besoin de le savoir et ne doit pas s'adapter.
En effet, il y aurait des gens qui en profiteraient pour des raisons autres que le bien. Donc nous ne devrions pas.
 

J'ai une proposition pour développer mql5.

Introduire des types de données de base supplémentaires (intégrés) pour aider à créer des programmes plus utilisables.

Je me limiterai à deux exemples pour clarifier l'idée.

Description :

Le type FileName est synonyme de type string, sauf qu'il est utilisé comme paramètre d'entrée.

Description

input  FileName  FName="MyFolder\\";

Cette instruction conduit, lorsque l'utilisateur saisit les paramètres EA, à appeler la boîte de dialogue Windows standard d'ouverture de fichier dans le dossier MQL5\Files\MyFolder\, puis à affecter le nom du fichier sélectionné à la variable FName.

Le type FontName est synonyme de type string dans le programme, sauf qu'il est utilisé comme paramètre d'entrée.

Description

input  FontName  BaseFont="MyFont";

conduit, lorsque l'utilisateur entre les paramètres de l'expert, à appeler la boîte de dialogue standard de Windows pour la sélection des polices (avec la liste préparée des polices réellement installées sur l'ordinateur), et la sélection suivante des polices dans la variable BaseFont.

--

Cette idée peut être étendue etapprofondie, mais c'est un bonpoint de départ.

MetaDriver:

J'ai une proposition pour développer mql5.

Introduire des types de données de base supplémentaires (intégrés) pour aider à créer des programmes plus utilisables.

Je me limiterai à deux exemples pour clarifier l'idée.

Voici une description :

Type FileName, qui est synonyme de type string dans le programme, sauf pour l'utilisation du type comme paramètre d'entrée.

Description

Entraîne l'appel de la boîte de dialogue Windows standard d'ouverture d'un fichier dans le dossier MQL5\Files\MyFolder\ lorsque l'utilisateur saisit les paramètres de l'expert, et après définition du nom du fichier sélectionné dans la variable FName.

Le type FontName est synonyme de type string dans le programme, sauf pour l'utilisation du type comme paramètre d'entrée.

Description

conduit, lorsque l'utilisateur saisit les paramètres de l'expert, à appeler la boîte de dialogue standard de sélection des polices de Windows (avec la liste préparée des polices effectivement installées sur l'ordinateur), et à lier ensuite le nom de la police sélectionnée à la variable BaseFont.

--

Cette idée peut être étendue etapprofondie, mais c'est un bonpoint de départ.

À quoi bon créer de nouveaux types ? À mon avis, il suffit d'implémenter les fonctions GetFont et GetFile, qui renvoient la chaîne appropriée.

