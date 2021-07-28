Souhaits pour MT5 - page 94
1. des indicateurs sur la partie droite du graphique sont possibles.
2. Signaux dans MT5 bientôt disponibles
3. Sortie vers CME - tout dépend de votre DC.
4. Pas de tableau des prix à l'extérieur du terminal
5. Qu'est-ce qu'une carte thermique de symboles?
6. X's and Z's - recherche dans le codebase
7. Il n'y a pas de graphiques en tic-tac.
Y aura-t-il un choix de temps dans le terminal de traçage des chandeliers ?
Intéressé par la possibilité de construire des chandeliers par GMT
Optimal pour les offres de trading manuel:
1 Aucun intérêt pour les offres des commerçants. MQ fait tout. Pour les programmeurs. Qui peut faire tout ce dont un trader a besoin.
2 Écrivez directement au CA.
3 Faire une branche séparée - Suggestions pour le trading manuel.
Laquelle ?
Il est maintenant nécessaire de pouvoir déterminer par programme quel mode d'optimisation/de test l'utilisateur a sélectionné.
Pour l'instant, cela n'est enregistré que dans le journal de bord :
Non, nous ne le ferons pas. L'expert n'a pas besoin de le savoir et ne doit pas s'adapter.
J'ai une proposition pour développer mql5.
Introduire des types de données de base supplémentaires (intégrés) pour aider à créer des programmes plus utilisables.
Je me limiterai à deux exemples pour clarifier l'idée.
Description :
Le type FileName est synonyme de type string, sauf qu'il est utilisé comme paramètre d'entrée.
Description
Cette instruction conduit, lorsque l'utilisateur saisit les paramètres EA, à appeler la boîte de dialogue Windows standard d'ouverture de fichier dans le dossier MQL5\Files\MyFolder\, puis à affecter le nom du fichier sélectionné à la variable FName.Le type FontName est synonyme de type string dans le programme, sauf qu'il est utilisé comme paramètre d'entrée.
Description
conduit, lorsque l'utilisateur entre les paramètres de l'expert, à appeler la boîte de dialogue standard de Windows pour la sélection des polices (avec la liste préparée des polices réellement installées sur l'ordinateur), et la sélection suivante des polices dans la variable BaseFont.
--
Cette idée peut être étendue etapprofondie, mais c'est un bonpoint de départ.
À quoi bon créer de nouveaux types ? À mon avis, il suffit d'implémenter les fonctions GetFont et GetFile, qui renvoient la chaîne appropriée.