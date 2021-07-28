Souhaits pour MT5 - page 95

Ashes:

À mon avis, il suffit d'implémenter les fonctions GetFont et GetFile, qui renvoient la chaîne de caractères correspondante.

Les types doivent être utilisés dans les insta-paramètres. Je ne vois aucun moyen d'appeler les fonctions lors de l'édition des propriétés de l'EA.

2. Fonctions standard (intégrées) pour appeler la boîte de dialogue des fichiers, la boîte de dialogue des polices, la boîte de dialogue des couleurs, la boîte de dialogue des dates, etc. - Les fonctions standard (embarquées) permettant d'appeler le dialogue des fichiers, le dialogue des couleurs, le dialogue des dates, etc. sont également très souhaitables. Pour les appels déjà en cours ("à la demande").

MetaDriver:

J'ai une proposition pour développer mql5.

Introduire des types de données de base supplémentaires (intégrés) pour aider à créer des programmes plus utilisables.

Je me limiterai à deux exemples pour clarifier l'idée.

Description :

Le type FileName est synonyme de type string, sauf qu'il est utilisé comme paramètre d'entrée.

Description

conduit, lorsque l'utilisateur saisit les paramètres de l'expert, à appeler la boîte de dialogue standard de Windows pour ouvrir un fichier dans le dossier MQL5\Files\MyFolder\, puis à attribuer le nom du fichier sélectionné à la variable FName.

Le type FontName est synonyme de type string dans le programme, sauf pour l'utilisation du type comme paramètre d'entrée.

Description

conduit, lorsque l'utilisateur entre les paramètres de l'expert, à appeler la boîte de dialogue standard de Windows pour la sélection des polices (avec la liste préparée des polices réellement installées sur l'ordinateur), et la sélection suivante des polices dans la variable BaseFont.

Cette idée peut être étendue etapprofondie, mais c'est un bonpoint de départ.

Que pensez-vous de ça ?

Dima_S:

Que pensez-vous de ça ?

En aucun cas, il ne vous donnera une liste déroulante d'options dans les instances.

MetaDriver:

J'ai une proposition pour le développement de mql5...

Bonne suggestion. Il est logique d'introduire quelque chose comme cela non seulement pour les paramètres d'entrée. Une fonctionnalité similaire, par exemple, est parfois nécessaire pour les panneaux de contrôle également.
 
Lizar:
Bonne suggestion. Il est logique d'introduire quelque chose de similaire non seulement pour les paramètres d'entrée. Une fonctionnalité similaire, par exemple, est parfois requise pour les panneaux de contrôle.

Je suis d'accord :

2. des fonctions standard (intégrées) pour appeler la boîte de dialogue des fichiers, la boîte de dialogue des polices, la boîte de dialogue des couleurs, la boîte de dialogue des dates, etc. - sont également très souhaitables. Pour les appels déjà en cours ("à la demande").

 
MetaDriver:

1. types - à utiliser dans les insta-paramètres. je ne vois pas de moyen d'appeler des fonctions lors de l'édition des propriétés EA.

2. Fonctions standard (intégrées) pour appeler la boîte de dialogue des fichiers, la boîte de dialogue des polices, la boîte de dialogue des couleurs, la boîte de dialogue des dates, etc. - Les fonctions standard (intégrées) permettant d'appeler le dialogue des fichiers, le dialogue des couleurs, le dialogue des dates, etc. sont également très souhaitables. Pour les appels déjà en cours ("à la demande").

MetaDriver:
MetaDriver:

1. types - à utiliser dans les insta-paramètres. je ne vois pas de moyen d'appeler des fonctions lors de l'édition des propriétés EA.

2. Fonctions standard (intégrées) pour appeler la boîte de dialogue des fichiers, la boîte de dialogue des polices, la boîte de dialogue des couleurs, la boîte de dialogue des dates, etc. - Les fonctions standard (intégrées) permettant d'appeler le dialogue des fichiers, le dialogue des couleurs, le dialogue des dates, etc. sont également très souhaitables. Pour les appels déjà en cours ("à la demande").

Points d'ancrage des flèches.

Je suggère d'ajouter Gauche, Droite, HautGauche, HautDroit, BasGauche, BasDroit. Il sera possible de positionner avec précision les flèches sur le point d'ancrage.

Ainsi, le point d'ancrage de la flèche ne doit pas être recalculé pour un positionnement exact.

Des points d'arrêt sont-ils prévus dans MetaEditor ? Imho, une chose très utile...
