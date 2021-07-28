Souhaits pour MT5 - page 95
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
À mon avis, il suffit d'implémenter les fonctions GetFont et GetFile, qui renvoient la chaîne de caractères correspondante.
Les types doivent être utilisés dans les insta-paramètres. Je ne vois aucun moyen d'appeler les fonctions lors de l'édition des propriétés de l'EA.
2. Fonctions standard (intégrées) pour appeler la boîte de dialogue des fichiers, la boîte de dialogue des polices, la boîte de dialogue des couleurs, la boîte de dialogue des dates, etc. - Les fonctions standard (embarquées) permettant d'appeler le dialogue des fichiers, le dialogue des couleurs, le dialogue des dates, etc. sont également très souhaitables. Pour les appels déjà en cours ("à la demande").
J'ai une proposition pour développer mql5.
Introduire des types de données de base supplémentaires (intégrés) pour aider à créer des programmes plus utilisables.
Je me limiterai à deux exemples pour clarifier l'idée.
Description :
Le type FileName est synonyme de type string, sauf qu'il est utilisé comme paramètre d'entrée.
Description
conduit, lorsque l'utilisateur saisit les paramètres de l'expert, à appeler la boîte de dialogue standard de Windows pour ouvrir un fichier dans le dossier MQL5\Files\MyFolder\, puis à attribuer le nom du fichier sélectionné à la variable FName.Le type FontName est synonyme de type string dans le programme, sauf pour l'utilisation du type comme paramètre d'entrée.
Description
conduit, lorsque l'utilisateur entre les paramètres de l'expert, à appeler la boîte de dialogue standard de Windows pour la sélection des polices (avec la liste préparée des polices réellement installées sur l'ordinateur), et la sélection suivante des polices dans la variable BaseFont.
--
Cette idée peut être étendue etapprofondie, mais c'est un bonpoint de départ.
Que pensez-vous de ça ?
#define FileName string
Que pensez-vous de ça ?
En aucun cas, il ne vous donnera une liste déroulante d'options dans les instances.
Les listes sont également inappropriées car la liste des fichiers peut être modifiée à l'insu du programme.
J'ai une proposition pour le développement de mql5...
Bonne suggestion. Il est logique d'introduire quelque chose de similaire non seulement pour les paramètres d'entrée. Une fonctionnalité similaire, par exemple, est parfois requise pour les panneaux de contrôle.
Je suis d'accord :
2. des fonctions standard (intégrées) pour appeler la boîte de dialogue des fichiers, la boîte de dialogue des polices, la boîte de dialogue des couleurs, la boîte de dialogue des dates, etc. - sont également très souhaitables. Pour les appels déjà en cours ("à la demande").
1. types - à utiliser dans les insta-paramètres. je ne vois pas de moyen d'appeler des fonctions lors de l'édition des propriétés EA.
2. Fonctions standard (intégrées) pour appeler la boîte de dialogue des fichiers, la boîte de dialogue des polices, la boîte de dialogue des couleurs, la boîte de dialogue des dates, etc. - Les fonctions standard (intégrées) permettant d'appeler le dialogue des fichiers, le dialogue des couleurs, le dialogue des dates, etc. sont également très souhaitables. Pour les appels déjà en cours ("à la demande").
1. types - à utiliser dans les insta-paramètres. je ne vois pas de moyen d'appeler des fonctions lors de l'édition des propriétés EA.
2. Fonctions standard (intégrées) pour appeler la boîte de dialogue des fichiers, la boîte de dialogue des polices, la boîte de dialogue des couleurs, la boîte de dialogue des dates, etc. - Les fonctions standard (intégrées) permettant d'appeler le dialogue des fichiers, le dialogue des couleurs, le dialogue des dates, etc. sont également très souhaitables. Pour les appels déjà en cours ("à la demande").
Points d'ancrage des flèches.
Je suggère d'ajouter Gauche, Droite, HautGauche, HautDroit, BasGauche, BasDroit. Il sera possible de positionner avec précision les flèches sur le point d'ancrage.
Ainsi, le point d'ancrage de la flèche ne doit pas être recalculé pour un positionnement exact.