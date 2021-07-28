Souhaits pour MT5 - page 22
Oh, la perspective de ce post me rend nerveux... ! Je me crée des problèmes. N'hésitez pas à me poser des questions sur la configuration de mon système d'exploitation, les processus de mémoire, l'antivirus, la résidence, l'état civil, et ainsi de suite... Oh, paresseux comme l'enfer !
De manière générale, je vais exposer le problème, d'autant plus que c'est fait très brièvement. Seul et unique MT5 doit parfois être lancé deux fois avant qu'il ne démarre. Si vous redémarrez la machine, MT4, MT5 et les autres applications Windows s'exécuteront la première fois, mais si vous fermez ensuite MT5 et que vous l'appelez à nouveau pour l'exécuter, il "fera du bruit", mais ne démarrera pas. Si vous faites la même chose pour la deuxième fois, il démarrera enfin. Je n'ai pas vérifié tous les processus en mémoire, mais je soupçonne que j'ai un module de contrôle pour le service MT5, qui vérifie le chargement/déchargement du terminal MT5.
En fait, je ne suis pas encore trop paresseux pour l'exécuter deux fois, mais en fait, ça ne devrait pas être comme ça. Je n'ai aucune idée si les développeurs de MT5 y sont pour quelque chose ou s'il y a une autre raison.
Suppression de la taille automatique de la fenêtre Market Watch, activation de l'affichage des écarts, ajustement des colonnes pour que les cotations soient entièrement visibles, sans points multiples à droite. J'ai redémarré le terminal. La taille automatique est toujours désactivée, la diffusion est activée, comme elle était définie avant le redémarrage. Mais les colonnes se promènent à nouveau toutes seules.
AVANT : APRÈS :
Veuillez mettre un frein à vos chevaux de course. Ou dites-moi comment je peux le faire moi-même.
Merci.
Veuillez ajouter un effet de levier de 1:500 à l'ouverture d'un compte de démonstration, c'est discriminatoire. D'autant plus que le 1:500 sur le compte réel existe, mais pas sur le compte de démonstration. Comment cela se fait-il ? Ce n'est pas bon ! Il serait bon d'ajouter 1:1000 également, car cela peut aussi se produire sur le compte réel.
Merci.
Si vous l'avez testé, vous pouvez faire la différence entre les citations réelles et figuratives.
Je n'ai aucune idée du type d'effet de levier que j'ai sur mon compte.
Bonjour, le "parallélisme" !
La cause de la violation du parallélisme que j'ai mentionnée dans un post précédent a probablement été révélée, bien qu'ici l'objet n'était pas sans griffer activement le centre d'une des lignes, donc c'est un peu une autre histoire.
Encore un exemple de la danse tribale débridée de certains objets graphiques.
En fait, personne n'est venu me rendre visite pour m'avertir que les points magnétiques ont tendance à se magnétiser non seulement lorsque l'on tire directement sur eux et qu'on les relâche près d'un extremum, mais même lorsque l'on déplace l'objet par le point central, qui lui-même n'est pas magnétique, mais qui est "en collusion secrète" avec les points extérieurs - magnétiques - qui continuent à faire leur travail, étant magnétiques s'ils sont près de la bougie haute ou basse. Si l'objet est glissé hors du graphique pour être manipulé dans l'espace sans chandelier, il n'y a pas de danse.
C'est bien que j'ai réussi à trouver la raison par expérience (j'espère ne pas m'être trompé). Mais d'autres utilisateurs ne s'en rendent pas compte et les erreurs s'accumulent à chaque mouvement. Dans MT4, c'est absolument la même chose, ou similaire en général. Je ne le vérifierai pas puisque MT5 va venir le remplacer.
Je demande aux développeurs de réagir correctement au problème.
Je ne semble pas avoir été remarqué dans un autre fil, alors je vais écrire ici. J'ai constaté que les étiquettes ne s'affichent pas dans les fenêtres des indicateurs, mais uniquement dans la fenêtre principale "0". J'ai besoin qu'ils soient affichés dans lafenêtre de cet indicateur.
Voici un exemple de tentatives futiles et inconsolables pour positionner un objet dans un passé lointain aussi précisément que possible sur le TF M1 en téléchargeant automatiquement l'historique détaillé des transactions manquantes. Ou bien dites-vous qu'il n'existe tout simplement pas sur votre serveur ? Si c'est le cas, c'est une chose, mais ce n'est pas téléchargé à cause d'un mauvais code. À propos du marqueur - nous sommes en 1996, c'est-à-dire il y a très longtemps, et il se peut donc qu'il n'y ait pas d'histoire. Cependant, MT4 a honnêtement refusé de le pomper s'il n'était pas là, et a empêché l'utilisateur de se positionner sur les TF actuels et inférieurs, tandis que MT5 essaie d'obliger avec des pseudo-résultats pour une raison quelconque, mais finit par être déroutant et confus. Je ne sais pas ce que les autres en diront, mais mon impression personnelle est exactement la même.
Vous devriez peut-être réfléchir à quelque chose pour rendre le graphique plus clair et sans ambiguïté dans de telles situations. Par exemple, la notification "Wait for update" s'affiche temporairement dans le cadre du graphique lorsque la TF change - ici, vous pouvez également écrire quelque chose comme "No historical data for this timeframe" en l'absence d'historique.

Supposons qu'il y ait un canal superposé sur le graphique (comme d'habitude - de deux lignes parallèles) et que nous devions tracer la ligne de tendance parallèlement à ce canal, quelque part dans le voisinage. Ici, la langue tirée avec empressement, nous commençons à peaufiner le parallélisme avec le canal. Alors que le canal s'appuie sur les extrema de la carte en les magnétisant et en étant automatiquement équidistants des lignes opposées, une ligne parallèle unique et distincte doit généralement être tracée "en l'air" sans s'appuyer sur quoi que ce soit. Nous aimerions avoir une option utile permettant de dessiner une seule ligne de tendance parallèle à un canal existant, qui serait soutenue par le mur le plus proche du canal choisi (qui "devine" automatiquement le canal source nécessaire sans les conseils initiaux de l'utilisateur), plutôt que par les extrémités des chandeliers du graphique. Jusqu'à présent, la réalisation de cet objectif se réduit à la tâche de poser une ligne de tendance séparée le long de l'une des lignes du canal, de désélectionner le canal, de sélectionner la ligne de tendance et seulement ensuite de la faire glisser derrière le centre de la ligne de tendance à la distance souhaitée et à l'endroit souhaité. Et l'on sait maintenant qu'elle est à la fois longue et entachée de distorsions.
J'aimerais que ce soit une alternative aux futurs objets graphiques complexes (si tant est qu'ils soient prévus) qui devraient déjà inclure des parties mobiles primitives dépendantes.
Veuillez changer la police dans "outils". Faites-le comme dans MT4 ou permettez à l'utilisateur de choisir lui-même la police pour le tableau. C'est très gênant.