Ici, vous pouvez voir que les minutes de 1993 (en fait, jusqu'en 1999, au lieu de minutes sont des jours) prennent 231 mégaoctets, compressés et prêts à fonctionner. Les horloges adjacentes n'occupent que 4 mb.
Si vous multipliez 52 octets par 4 400 000 barres, vous obtenez environ 230 Mo. Un simple indicateur de moyenne mobile avec un tampon de travail (double) nécessitera 4 400 000 * 8 = 35 mégaoctets de mémoire.
Lorsque le trader définit "Maximum de barres dans la fenêtre" dans les paramètres du terminal, il spécifie explicitement "pas plus que le nombre spécifié de barres à charger en mémoire pour travailler". Si l'historique complet des minutes est chargé (nous travaillons sur le graphique M1), que des indicateurs lourds à plusieurs tampons sont appliqués et que des conseillers experts sont utilisés, le coût de la mémoire peut être important. Et nous ne pouvons pas penser "je travaille avec une fenêtre et je vois 500 barres, donc je peux décharger le reste". Vous ne pouvez pas les décharger - les indicateurs, les Expert Advisors, etc. vivent et travaillent sur ces données.
Alors, est-ce la raison pour laquelle je n'ai pas réussi récemment à atteindre 1996 sur M1 et à voir les barres détaillées des minutes, qui ont été remplacées par des barres de TF plus élevées ? Si c'est le cas, alors la raison de "l'extraction erronée de l'historique" disparaît, surtout parce que nous ne parlons pas de tentatives erronées d'extraction de scripts MQL, mais de l'extraction terminale, et ici je ne suis pas impliqué en tant que programmeur, étant un simple utilisateur (à moins que j'aurais dû définir une valeur plus grande du nombre maximum de barres en tant qu'utilisateur ?)
En ce qui concerne le recalcul en direct des indicateurs... C'était prévisible, je n'ai pas versé d'eau dessus, mais voici une confirmation supplémentaire de la part des développeurs eux-mêmes. Il est clair que pour le calcul de l'indicateur, il faut également prendre en compte les barres qui sont maintenant "hors champ" de l'utilisateur. Mais, s'ils le pensent et pas seulement l'aspect visuel, alors, à mon avis, il n'y a rien qui contredit le recalcul analytique des indicateurs lors de n'importe quel changement de la situation, mais pas la pile entière, mais en prenant une petite mémoire tampon de l'historique secteur par secteur, et ensuite les sous résultats sont collés dans un seul résultat et la formation finale des lectures des indicateurs. N'est-ce pas ? Et s'il était multithread (un thread pour chaque sous-secteur), il serait de toute beauté en un rien de temps. Mais le LIFO serait au moins lié à l'affichage d'une partie visible du graphique pour l'utilisateur, bien qu'il puisse également être utile pour le sous-calcul de morceaux de données, selon l'approche mathématique à mettre en œuvre.
Quoi qu'il en soit, je pense que tout cela ne devrait en aucun cas interférer avec le merveilleux concept de "données d'une seule source - plusieurs graphiques".
Et ce n'est pas kasher de charger tout l'historique nécessaire à la recherche dans la mémoire et de le faire calculer à chaque tic - et dans un seul fil, bien sûr !
...Hmm ! Mais le multithreading tue immédiatement l'idée de restreindre le segment de mémoire pour les calculs. Cela signifie autant de threads qu'il y a de sous-secteurs à calculer, et la mémoire occupée serait ainsi multipliée (à moins que tout cela ne s'optimise astucieusement et automatiquement lors de la construction des liens et de la compilation.... Cependant, je ne suis pas sûr que nous devions parler du calcul des barres en MQL, comme cela est fait dans les scripts et les indicateurs, ou bien ces calculs [devraient] être implémentés au niveau du code du terminal). Par conséquent, nous devrons probablement utiliser les mêmes 2 Go. Il s'avère que le multithreading est bon pour la vitesse, tandis que le séquençage est bon pour la réduction de la consommation de mémoire.
Si je me suis trompé, vous pouvez me corriger.
Il serait bon que les indicateurs intégrés disposent d'une option "Select indicator timeframe". La valeur par défaut est l'horizon temporel actuel. Il est clair que nous pouvons créer n'importe quel indicateur, mais il y a ceux qui viennent de commencer à utiliser TM5. Et en général, une telle option serait utile.
comment imaginez-vous une moyenne mobile périodique à 30 minutes affichée sur un graphique quotidien ?
Est-ce que c'est comme un graphique à barres à l'intérieur d'un chandelier quotidien ?
comment imaginer une moyenne mobile périodique de 5 à 30 minutes sur un graphique journalier ?
c'est comme une petite encoche dans un chandelier quotidien ?
Je pense qu'il est très utile de fournir à chaque objet graphique la date et l'heure de sa création (+ peut être la dernière modification) dans les propriétés. Parfois, il est très important de le savoir, car parfois vous dessinez quelque chose, et à côté il y a quelque chose de similaire, vous hésitez... - et tu ne peux pas te rappeler depuis combien de temps tu as dessiné ça, depuis combien de temps tu as dessiné ça... et lequel d'entre eux est d'une pertinence douteuse pour le moment et doit être supprimé pour décharger le calendrier. Après tout, tout n'est pas toujours évident en ce qui concerne la situation du marché elle-même. Alors voilà.
Une broutille, mais agréable.
О ?.. Dans le dictionnaire explicatif de la langue russe de S. I. Ozhegov, ces mots sur la lettre o... J'aimerais faire une enquête de détective pour savoir ce que les développeurs cachent dans la 4e colonne de la "Liste des objets"... Et s'il s'agit de quelque chose d'importance nationale - comment pouvez-vous dormir dans l'ignorance ? Je n'arrive pas à le faire sortir. Je l'ai fait comme ça et comme ça, avec un ciseau et un burin.
Il s'agit du numéro de la fenêtre dans laquelle se trouve l'objet. Extrait de l'aide du terminal (lisez l'aide, tout y est) :
В данном окне отображается список всех объектов, наложенных в данный момент на график. Наложенные объекты представлены в виде таблицы со следующими полями:
Si vous cochez le champ "Objet", l'objet sera mis en évidence dans le graphique. Si vous appuyez sur le bouton "Show", le graphique sera déplacé vers l'objet sélectionné. Si vous appuyez sur le bouton "Propriétés", vous passerez à l'édition des propriétés de l'objet sélectionné. Si vous appuyez sur le bouton "Supprimer", l'objet sélectionné sera supprimé. Utilisez le raccourci clavier Ctrl+A pour sélectionner tous les objets.
Il s'agit du numéro de la fenêtre dans laquelle se trouve l'objet.
Oh, je vois. Merci. Il serait même plus exact de dire sous-boîte, c'est-à-dire, par exemple, une fenêtre d'indicateur (qui n'est pas directement superposée au graphique) à l'intérieur de la fenêtre générale d'un seul graphique.
A propos de la fenêtre "Liste d'objets"... Peut-être serait-il logique de rendre traditionnel, avec une "mémoire de forme", le fait que le séparateur soit fixé à la position où l'on relâche le bouton de la souris ?
Veuillez commenter l'apparition d'une ligne frontale verticale dans la zone d'écartement sur certaines TF et, si vous ne jugez pas nécessaire de l'éliminer, justifiez votre décision. Le même artefact apparaît avec des chandeliers plus larges. Je peux me tromper, mais quelque chose comme cela se produit dans MT4, mais très rarement. Jusqu'à présent, nous observons souvent un autre effet étrange dans MT4 - un écart graphique vertical sur les petites TF, mais pas à l'avant même, mais dans les profondeurs de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'écart, mais l'écart est observé. Peut-être qu'une petite partie de l'histoire est "avalée" par un téléchargement incorrect, ou peut-être y a-t-il une autre raison.
Merci.
Souhaits !!!! Note !!!!!
Avez-vous une documentation, s'il vous plaît faire la fin de la description de la fonction, etc par la demande d'ouvrir le forum strictement selon cette fonction, très utile, parfois vous lisez la description, mais ne comprennent pas tout à fait l'effet ou l'influence sur la construction souhaitée de l'EA et commence à perdre du temps, la recherche sur le forum peut-être quelqu'un a déjà connu cette fonction, mais si vous ne comprenez pas quelque chose ci-dessous comme Code Base vous avez fait lire !!!! Qu'en dites-vous ? ! !!! Je pense que beaucoup en ont besoin ! !!