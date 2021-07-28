Souhaits pour MT5 - page 17
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention aux fuseaux horaires, mais en ce qui concerne les niveaux, je suis sûr que le deuxième (actions conscientes des participants), y compris les banques. Les ordres sont généralement situés autour des niveaux Fibo. Je pense que les banques nous aident parfois à "tirer" les prix vers les niveaux de Fibo afin que les ordres soient déclenchés et qu'elles gagnent sur les spreads. Par exemple, prêtez attention au RSI pour un graphique d'une ou cinq minutes sur un marché calme - vous pouvez clairement voir le travail des robots. De quoi peut-on parler de surachat ou de survente lorsqu'il s'agit du graphique d'une minute, mais l'indicateur fonctionne. Les termes de surachat et de survente sont nés à l'ère préhistorique, lorsque les gens jouaient avec les graphiques quotidiens et s'appelaient des traders. Avec l'avènement des ordinateurs, ces termes, ainsi que les indicateurs, ont migré vers tous les intervalles de temps, jusqu'à la minute. Du point de vue du bon sens, c'est un non-sens complet (ils l'ont acheté en quelques minutes ;-)), mais grâce à lui nous pouvons construire le TC efficace, parce que tous les robots avancés et les traders en direct connaissent le RSI (mon indicateur préféré), le Fibo, les canaux, les niveaux de support et de résistance, les chiffres ronds.... Si le RSI est hors du graphique sur un graphique quotidien, il y aura souvent une nouvelle, que les analystes gonflent à la taille d'un éléphant, et le graphique se retournera. J'en ai été convaincu plus d'une fois. Très souvent, les analystes font l'impasse sur l'éléphant en arrière-plan, sans se douter que l'indicateur RSI, qui a joué le rôle de catalyseur de la nouvelle, en est responsable. L'inverse est également vrai - le RSI peut transformer l'éléphant en mouche - la nouvelle ne nous intéresse pas, il est temps de se retourner. Tout ce qui a été dit sur le RSI et les nouvelles s'applique à la Fibo, surtout sur les graphiques quotidiens et plus. D'ailleurs, les lignes de support et de résistance sont souvent formées sur le RSI. L'attention principale des participants et des robots se concentre sur les paires non croisées, je ne conseillerais donc pas de surestimer l'importance de l'analyse sur les paires croisées. Personnellement, lorsque je joue des paires croisées, je choisis la devise la plus mortelle et la plus forte et j'entre sur le marché à l'œil. Regardez un graphique mensuel EUR/AUD par exemple et vous comprendrez tout. J'aime aussi la façon dont la foule de 1000 pips dans la minute qui suit la réception de la nouvelle, puis, après s'être refroidie et avoir réalisé que la nouvelle ne vaut pas l'œuf, elle se replie. C'est juste un jeu. On dit que cinq pour cent des commerçants connaissent les règles du jeu.
Nous avons besoin d'une fonction similaire à PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15) ; mais qui recadre le graphique de l'autre côté.
Je considère que c'est un non-sens absolu.
Certains appellent ça une couverture. Suggérez-vous sérieusement que toutes les institutions financières, où travaillent les traders, donnent à chaque trader un ordre sur quel instrument et sur quelle période jouer et quel système de trading utiliser ? Si je place mon argent dans plusieurs gestionnaires Alpari sans leur donner d'instructions sur les instruments à jouer, je risque d'être mis à l'asile simplement parce que je veux réduire mes risques. Je n'aime pas non plus le fait que 2*2 = 4. C'est ridicule ! Mais que pouvez-vous y faire ? Si vous voulez parler de l'architecture à trois niveaux des applications d'entreprise, de leurs interconnexions ou de leur absence, c'est aussi 2*2 (les étudiants d'hier le savent). Eh bien, je ne veux pas me répéter sur le système des ordres et autres "avantages" - vous serez sûrement envoyé à l'asile.
>Dans MT5, il n'y a aucun problème pour regarder dans d'autres instruments. En fait, nous avons effectivement supprimé presque toutes les restrictions à l'accès aux données historiques et permis l'extraction d'énormes quantités de données.
Merci pour cela.
P.S. Je me demande quels mots utiliser pour décrire le fait qu'une telle fenêtre manque déjà dans la cinquième version des paramètres MT. Cette fenêtre vous permet de configurer le système pour qu'il envoie un ordre au serveur en un ou deux clics avec des délais et un volume prédéfinis spécifiés dans la boîte combo. MT n'a même pas assez de cervelle pour afficher les retraits et le volume que nous avons saisis précédemment dans la boîte de dialogue de préparation et d'envoi d'une commande. Se pourrait-il que les cinq versions n'aient pas mis 30 minutes à mettre en œuvre l'exécution en un clic avec des paramètres prédéfinis ? Une fois, j'ai perdu environ 20 % de mon dépôt à cause de l'absence de cette fonction - je n'ai pas eu le temps de saisir les retraits (le prix a rapidement augmenté). Après l 'exécution de l'ordre pendant une heure, la connexion Internet a été interrompue et mon ordre est resté sans SL.
Nous avons besoin d'une fonction similaire à PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,15) ; mais qui recadre le graphique de l'autre côté.
Certains appellent ça une couverture.
Ouvrez plusieurs comptes et négociez comme bon vous semble.
Mais sur (1) un compte et sur (2) un symbole (3) en même temps (4) plusieurs stratégies - c'est clairement déraisonnable et techniquement irréalisable dans le schéma d'une position. Le sujet des lots étant clos depuis longtemps, je recommande de ne pas l'évoquer.
Merci pour la critique de la fenêtre de négociation. Nous allons encore l'améliorer en ajoutant la sauvegarde des arrêts précédemment placés. Mais l'automatisation de l'interface a un très mauvais côté : toute erreur de trading due à des valeurs "placées automatiquement" sera imputée aux développeurs. C'est pourquoi nous n'avons pas enregistré tous les paramètres dès le début.
La fenêtre des paramètres automatiques est maintenant très intelligente et ressemble à ceci :
Nous ajouterons également un peu plus tard un onglet spécial "Trading en un clic" à Market Watch pour accélérer les opérations de trading.
P.S. Je me demande quels mots vous utilisez pour caractériser le fait qu'une telle fenêtre est absente des paramètres de MT5. Cette fenêtre vous permet de configurer le système pour qu'il envoie un ordre au serveur en un ou deux clics avec des délais et un volume prédéfinis spécifiés dans la boîte combo. MT n'a même pas assez de cervelle pour afficher les retraits et le volume que nous avons saisis précédemment dans la boîte de dialogue de préparation et d'envoi d'une commande. Se pourrait-il que les cinq versions n'aient pas mis 30 minutes à mettre en œuvre l'exécution en un clic avec des paramètres prédéfinis ? Une fois, j'ai perdu environ 20 % de mon dépôt à cause de l'absence de cette fonction - je n'ai pas eu le temps de saisir les retraits (le prix a rapidement augmenté). Après l'exécution de l'ordre pendant une heure, la connexion Internet a été interrompue et mon ordre est resté sans SL.
Je ne suis pas d'accord avec certaines des décisions des développeurs, mais la déclaration suivante est susceptible de coïncider avec leur opinion.
MQL5 offre des possibilités riches et pratiques pour créer différents types d'interfaces (fenêtres, boutons, etc.). Tout ce qui peut être créé dans MQL5 ne doit pas nécessairement être standard. Dans MQL5, l'apparence et les principes de négociation peuvent être tellement modifiés, par rapport à ceux du stock, que le MT5 peut devenir méconnaissable.
MQL5 est un langage assez puissant. Si, par exemple, la création de graphiques pouvant être déplacés non seulement horizontalement mais aussi verticalement est possible avec MQL5, il n'est pas nécessaire de l'inclure dans la livraison standard de MT5. MT5+MQL5 est un noyau autosuffisant d'un terminal client. Presque toutes les autres idées sont réalisées à l'aide de ce noyau. Le défi pour les développeurs du MT5 est un noyau performant, autosuffisant et sécurisé. Il s'agit d'un concept complètement différent de MT4.
En outre, les développeurs prévoient un grand nombre de bonus inédits (histoire, testeur, agents et bien plus encore).
MT5 présente certaines faiblesses, notamment l'autosuffisance totale du noyau. Mais cela est considéré comme une "absurdité" par les développeurs. En théorie, ils ont raison. Dans la pratique, ils ne le sont pas.
Si la fonction est mise en œuvre dans MQL5, elle ne doit pas être une fonction interne.
Je n'ai pas prêté une grande attention aux fuseaux horaires, mais en ce qui concerne les niveaux, je suis sûr que le second (actions délibérées des participants), y compris les banques. Les ordres sont généralement placés autour des niveaux Fibo. Je pense que les banques aident parfois amicalement à "tirer" les prix vers les niveaux de Fibo...
Par exemple, prêtez attention au RSI sur un graphique d'une ou cinq minutes sur un marché calme - vous pouvez clairement voir le travail des robots.
Les termes de surachat et de survente sont nés à l'ère préhistorique...
résistances, chiffres ronds... Si le RSI est en dehors du graphique sur un graphique quotidien, il y aura souvent une mouche de nouvelles que les analystes, gonflés à la taille d'un éléphant, et le graphique se retournera. J'en ai été convaincu plus d'une fois. Très souvent, les analystes ignorent l'éléphant dans le dos, sans se rendre compte que c'est l'indicateur RSI qui a servi de catalyseur à la nouvelle. L'inverse est également vrai - le RSI peut transformer un éléphant en mouche - nous nous moquons des nouvelles, il est temps de nous retourner. Tout ce qui a été dit sur le RSI et les nouvelles s'applique à la Fibo, surtout sur les graphiques quotidiens et plus. D'ailleurs, les lignes de support et de résistance sont souvent formées sur le RSI. L'attention principale des participants et des robots se concentre sur les paires non croisées, je ne conseillerais donc pas de surestimer l'importance de l'analyse sur les paires croisées. Personnellement, lorsque je joue des paires croisées, je choisis la devise la plus mortelle et la plus forte et j'entre sur le marché à l'œil. Regardez un graphique mensuel EUR/AUD par exemple et vous comprendrez tout.
J'aime aussi la façon dont la foule de 1000 pips dans la minute qui suit la réception de la nouvelle, puis, après s'être refroidie et avoir réalisé que la nouvelle ne vaut pas l'œuf, elle revient en arrière. C'est juste un jeu. Ils disent que cinq pour cent des traders connaissent les règles du jeu.
Quelque part sur RBC (mais j'ai vu un clip vidéo sur Internet), ils disent que les zones de temps de Fibonacci montrent de bonnes performances sur des données historiques d'il y a mille ans et à la même échelle. Je ne vais pas maintenant demander avec humour où ils ont obtenu les données économiques historiques il y a des milliers d'années, mais si nous les croyons - et ils ont montré un tel graphique aux téléspectateurs - à l'époque "préhistorique", il n'y avait pas de banques, pas de robots et aucun effort pour atteindre honnêtement le niveau de Fibo requis. Mais les niveaux ont fonctionné, fonctionnent et continueront à fonctionner !
Les robots n'ont pas d'incidence sur la formation de certains kinks exclusifs ; pour autant que je sache, ils ne font que secouer le marché, le rendant plus volatil que dans le cas d'un trading manuel à outrance, et ils obéissent aux mêmes kinks que tous les autres participants au marché - à l'échelle du marché, au niveau de l'inconscient, la foule de tous les traders en direct ou automatisés.
Les ruptures sur les niveaux Fibo des fuseaux horaires rendent le mysticisme typique du marché tout autant que le bon fonctionnement de nombreux autres outils graphiques classiques et éprouvés de l'AT. Si 95 % à 97 % des perdants sur le marché et seulement 3 % à 5 % des joueurs qui réussissent, comment pouvez-vous me dire comment le troupeau écrasant de moutons paniqués, avides, déséquilibrés et incompétents dirige intelligemment le marché, le fait plier, le fait basculer ? On peut se demander dans les mains de qui se concentre la grande majorité des fonds : dans les mains de ce troupeau ou dans celles de banques beaucoup plus petites, mais grosses et professionnelles - alors il serait toujours clair qui façonne le marché de manière si intelligente, si c'était ces mêmes grands et professionnels teneurs de marché. Mais que se passe-t-il si la stupidité collective, la cupidité et la panique sont les moteurs du marché ? Alors pourquoi est-elle si précise et si belle ? Et même si les grands acteurs du marché pouvaient théoriquement utiliser des supercalculs basés sur tous les aspects historiques et économiques (ce qui, en réalité, est tout simplement irréaliste) jusqu'à l'impulsion économique mondiale très initiale - primordiale - et savoir avec certitude quelle super-onde/sous-onde/mini-onde/.... et où le marché va aller maintenant ou même plus tard, la foule rebelle et trompée ne peut pas en tenir compte et n'y pense même pas, mais cherche plutôt à faire des profits à court terme sur des transactions à court terme. On dirait que le marché est animé et vit sa propre vie indépendante, et que nous jouons avec lui, en perdant et en enlevant la crème, tout en croyant que nous le façonnons. Les teneurs de marché ne seront certainement pas d'accord avec moi, mais c'est uniquement parce que le marché est une personne et qu'il leur a interdit de divulguer ce grand secret.
Quant à "le jeu, et seulement" et "nous ne travaillerons pas sur vos nouvelles, il est temps de revenir en arrière, parce que nous sommes ici depuis trop longtemps et nous ne voulons pas continuer à ramper dans la même direction en faveur des nouvelles" - tout cela n'est qu'une autre belle et intelligente interprétation, une parmi tant d'autres. Il existe des théories du complot selon lesquelles "Soros a fait chuter l'économie mondiale, donnant ainsi un coup de pouce à la crise", "La famille Rothschild n'apparaît même pas dans Forbes avec ses billions, et ces fameux milliardaires au sommet et en dessous ne sont que des petites patates pour garder les Rothschild hors de vue" ; il y a une théorie sur le pompage de gros acheteurs avec des portefeuilles de plusieurs milliards de dollars avec des ours (perdants potentiels), le soutien de niveau par l'acheteur, l'augmentation et la prise d'un swing vif, il y a une déclaration intéressante de A. Elder , que les cours du forex et l'analyse fondamentale"sont liés par une corde longue d'un kilomètre". Au final, ce sont les fondamentaux qui déterminent. Mais avant le "score final", tout peut arriver. Chacun tente d'expliquer les causes, les processus et les conséquences de l'économie mondiale pour lui-même et à sa manière... Seul l'inventeur du Forex peut connaître les facteurs du marché des prix, et les teneurs de marché peuvent en deviner un peu plus que le grand public et même l'influencer un peu, mais c'est tout. Après tout, il est parfaitement clair que si le marché a le temps d'élaborer un certain niveau (par exemple, d'exploser à la hausse uniquement pour l'élaboration technique), qui "a déjà attendu quelque chose", alors le niveau sera élaboré très bientôt, mais il n'aura rien à voir avec la situation de l'économie réelle. Pendant cette poussée, les récoltes de bois n'augmenteront pas fortement, le pétrole ne sera pas pompé davantage, les céréales ne seront pas récoltées... - et donc, dans ce cas, le marché ne se soucie pas des nouvelles du secteur réel. Mais si la nouvelle était importante, elle sera sûrement mise au point - pas immédiatement, un peu plus tard.
En général, ce serait une bonne idée de déplacer ce sujet dans une branche séparée, car il est hors sujet.
Hmm, pouvez-vous me donner un exemple ? Je n'arrive pas à découper le graphique de l'autre côté pour que les valeurs ne tombent pas à zéro.
Expliquez-moi, d'un point de vue de bon sens, de quoi, dans MT, le canal équidistant est équidistant idéologiquement : est-ce de ce dont il devrait être équidistant, ou d'un cheval bossu dans le vide ? Tout cela est-il évident pour l'imbécile de l'AT ? Est-il pratique pour un pro expérimenté ? Je ne regarde délibérément pas la description locale maintenant, qu'il y ait une explication à cela ou non.
En général, dans la pratique mondiale (tant dans l'AT que dans la géométrie de dessin habituelle), tout est équidistant du centre ou de l'axe évident, qui est évident (s'il y a d'autres variantes, c'est déjà spécifique et exotique). Rumus, par exemple, a un tel axe central dans sa RC et une merveilleuse possibilité triviale (comme il s'avère - et il ne semble pas être capable de faire de la merde) de tirer/rétracter synchroniquement les deux bords par rapport à l ' axe central visible et fixe en tirant sur l'un ou l'autre. Il est vrai que le contrôle des canaux est exceptionnellement spécifique, pour les aficionados. Tirer et élargir le canal, puis également l'incliner sur le côté droit ou le retourner est une tâche éreintante, de sorte que l'exemple du mauvais contrôle n'a pas besoin d'être adopté. Il existe même une option permettant de dessiner un canal dans un canal, ce qui est tout simplement redondant et exotique. Une fonction très utile. Par exemple, +/-10% de la ligne principale en pointillés.
Chers développeurs. Auriez-vous l'amabilité de craindre notre Seigneur et de donner aux utilisateurs, dans les meilleurs délais, un canal de qualité, utilisable, convivial et justifiant son nom, Equidistant Channel? Après tout, sans une RC normale, équidistante et facile à gérer, nous ne parviendrons jamais à faire s'effondrer l'économie américaine ou à apprendre à nos petits frères américains à vivre selon leurs moyens.
Merci et bonne chance pour tout !