Souhaits pour MT5 - page 13
Demandes-questions :
1. L'emplacement des fenêtres n'est jamais sauvegardé en principe ou seulement sous certaines conditions ?
2. Sur quel chemin se trouve le terminal client (chemin exact) ?
3. Quel répertoire s'ouvre lorsque l'on appelle File-Open data directory (chemin exact) ?
4. Si l'option "Virtualisation du contrôle du compte" est activée dans les paramètres de la barre des tâches, qu'est-ce qui apparaît dans la liste des tâches pour le processus du terminal ?
Et immédiatement une question sur le nouveau build, la fonction Copy* fonctionne étrangement
Et dans le débogueur nous voyons une image intéressante (minute TF)
En bref, il devrait y avoir 5 éléments du tableau, mais il y en a 2. J'ai essayé de changer les valeurs de début et de fin par endroits, le résultat est le même.
Peut-être que je fais quelque chose de mal ?
L'arrangement n'est pas sauvegardé. Le nombre de graphiques est-il sauvegardé ? Les paramètres du graphique (symbole, période, style, indicateurs, objets, etc.) sont-ils sauvegardés ?
1. A commencé à redémarrer le terminal après chaque changement. Identification des conditions dans lesquelles les paramètres du profil sont abattus. Les paramètres sont perdus après avoir masqué la limite supérieure ou inférieure d'une fenêtre graphique :
Aucun problème sur MT4.
2. "C:\Program Files\MetaTrader 5".
3. "C:\Program Files\MetaTrader 5/terminal.exe"
4. Le résultat est exactement le même que sur votre photo
Et immédiatement une question sur le nouveau build, la fonction Copy* fonctionne étrangement
Et dans le débogueur nous voyons une image intéressante (minute TF)
En bref, il devrait y avoir 5 éléments du tableau, mais il y en a 2. J'ai essayé de changer les valeurs de début et de fin par endroits, le résultat est le même.
Peut-être que je fais quelque chose de mal ?
Quelqu'un peut-il me donner une réponse à ce sujet ?
Je commence à me sentir stupide. Je n'ai pas les bonnes mains mais tout allait bien avant la build 248 et maintenant toutes les icônes n'ont aucun sens.
Est-il trop difficile de répondre à ce que j'ai tort (ou raison) ?
Merci pour votre message.
Nous nous en occupons.
Un petit souhait modeste, vous pouvez faire en sorte que les indicateurs soient affichés comme une couche sous les objets, même si l'objet est en arrière-plan. Sinon, ça ressemble à ça :
Ça n'a pas l'air bon :((
Envoyer - Fermer la fenêtre des ordres.
On ne peut pas faire en sorte qu'il se rappelle où il
pour se rappeler où il a été fermé ? Pour qu'il s'ouvre là où
a-t-il été fermé ? C'est juste que si plusieurs fenêtres sur le
est ouvert, il est plus commode d'avoir chaque
L'objet à ouvrir connaît sa place.