Je ne suis pas d'accord avec certaines des décisions des développeurs, mais la déclaration suivante est susceptible de coïncider avec leur opinion.
MQL5 offre des possibilités riches et pratiques pour créer différents types d'interfaces (fenêtres, boutons, etc.). Tout ce qui peut être créé dans MQL5 ne doit pas nécessairement être standard. Dans MQL5, l'apparence et les principes de négociation peuvent être tellement modifiés, par rapport à ceux du stock, que le MT5 peut devenir méconnaissable.
MQL5 est un langage assez puissant. Si, par exemple, la création d'un graphique qui peut être déplacé non seulement horizontalement mais aussi verticalement est possible avec MQL5, il n'est pas nécessaire de l'inclure dans la livraison standard de MT5. MT5+MQL5 est un noyau autosuffisant d'un terminal client. Presque toutes les autres idées sont réalisées à l'aide de ce noyau. Le défi pour les développeurs du MT5 est un noyau performant, autosuffisant et sécurisé. Il s'agit d'un concept complètement différent de MT4.
En outre, les développeurs prévoient un grand nombre de bonus inédits (histoire, testeur, agents et bien plus encore).
MT5 présente certaines faiblesses, notamment l'autosuffisance totale du noyau. Mais cela est considéré comme une "absurdité" par les développeurs. En théorie, ils ont raison. Dans la pratique, ils ne le sont pas.
J'essaie de regarder tout cela avec les yeux d'un développeur professionnel. En tant que constructeur pour enfants et moyen d'écrire et de tester des robots relativement simples, MT5 me convient parfaitement, à l'exception de l'absence d'enregistrements (structures) et au moins de la possibilité de travailler avec des fonctions Call-Back. Cependant, je préfère utiliser des outils de développement plus sérieux et plus puissants avec des langages beaucoup plus puissants, des outils puissants pour concevoir des formulaires et des boîtes de dialogue, des bibliothèques graphiques, des outils de débogage, des outils d'accès aux bases de données, etc. et éviter de faire trop d'appels inutiles à des fonctions DLL externes afin d'exécuter des commandes externes.
Malheureusement, j'ai des idées quelque peu différentes sur la fonctionnalité normale.
Par exemple, je suis convaincu qu'il doit y avoir une option de positionnement arbitraire des graphiques à l'aide de la souris. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi cela est nécessaire. Sélectionnez une zone exempte d'objets, saisissez et faites glisser le graphique dans la direction souhaitée. Quoi de plus facile ? Ce que je veux dire, c'est que les roues devraient au moins être rondes, et encore mieux, innovantes.
Je suis convaincu que le zoom avant et arrière sur n'importe quel axe devrait être une simple question d'utilisation de la souris, vers le haut ou vers le bas. Cela suppose, bien sûr, un peu de discrétion, car nous avons toujours besoin d'échelles et de chandeliers bien ordonnés. Les développeurs de Trading Station "crachent" sur la netteté parfaite des chandeliers (par exemple, les ombres des chandeliers peuvent "dépasser" du centre du corps du chandelier), ce qui n'est pas bon, mais avec les échelles adaptatives, et c'est là l'essentiel, tout est parfait, y compris le fond et la taille de la police, dans toutes les manipulations avec les graphiques.
Je suis convaincu que l'échelle des prix ne doit pas être un ensemble de valeurs équidistantes, mais un ensemble de chiffres en multiples de 10, 100, 1000, etc. Les risques de l'échelle ne sont pas sans importance. La grande majorité des logiciels comportant des échelles et tous les outils de mesure sont basés sur ce principe. Ouvrez n'importe quel produit qui possède des échelles (par exemple, Microsoft Word) pour voir cela. En ce qui concerne les outils pour les traders, cela est particulièrement important car les chiffres ronds ont une attraction "magique" spéciale. Heureusement pour moi, les développeurs de Trading Station l'ont très bien compris, ainsi que de nombreuses autres choses évidentes. Dans la station de trading, il est très difficile de faire "clignoter" un nombre rond. Dans MT4, je le faisais tout le temps. En parlant de gravitation, il semble que l'USD/CAD atteindra bientôt 1,0000 - l'"aimant" est très fort.
J'ai décidé d'ajouter un exemple de balance avec un "aimant" clairement marqué (1,0000) et un prix de division de 50. Avec toutes les manipulations raisonnables des graphiques, de la minute à la journée, 1 000 "pince" l'œil s'il se trouve dans la gamme de l'échelle. Si vous le souhaitez, essayez de réaliser ceci à partir de MT5 ou suggérez, si ce n'est pas difficile, comment le faire. Dans MT, au lieu d'une échelle normale, je vois toujours un ensemble de chiffres équidistants. Au fait, la grille dans MT rend mes yeux flous et je la coupe tout le temps. Vous pouvez voir ici que la grille est très discrète et qu'elle fait plus de bien que de mal (IMHO).
Je suis convaincu que le tableau "aperçu du marché" devrait avoir une colonne "spread" et quelques autres.
Je suis convaincu que la valeur du spread actuel devrait être affichée dans la boîte de dialogue d'ouverture de l'ordre avec les valeurs SL et TP (distance) dans la devise de dépôt. Nous ne voyons rien de tout cela. Ou bien les informations spécifiées ne sont pas intéressantes pour un trader ?
Je suis convaincu qu'un environnement de programmation "fermé" est incomplet.
Je suis convaincu que le menu contextuel ne doit pas être surchargé et que toutes les commandes de "commerce" doivent être placées au premier niveau - les secondes comptent quand on joue sur les nouvelles.
Dans le même temps, je tiens à souligner que je ne considère pas que MT est un produit désespéré, sinon, je ne serais pas ici. De plus, je vois même des changements sérieux dans la bonne direction.
Le diable, comme vous le savez, se cache dans les détails. Malheureusement, MT est encore truffée de "futilités" telles que celles mentionnées ci-dessus. Le plus intéressant, c'est que ce sont vraiment des broutilles en termes d'effort de programmation pour les éliminer. Apparemment, tous les efforts ont été consacrés au marquage des vagues ;-). Et le fait que ces petites choses vivent et prospèrent encore, personnellement, n'ajoute pas à ma confiance dans le fait que MT est développé dans l'intérêt des traders et que les développeurs ne vont pas dans le sens des cuisines, pour qui plus l'outil du trader est mauvais, mieux c'est. Cette dernière position est très controversée au regard des intérêts commerciaux des promoteurs. Après tout, même la dernière cuisine sera obligée de proposer MTXXX si elle est ne serait-ce qu'un ordre de grandeur meilleure pour un trader que MTYYY. Plus la prochaine version sera performante, plus la pression exercée par les traders novices (les traders expérimentés se rendent rarement dans les cuisines) et les aspirants aux cuisines sera forte pour qu'ils fournissent la dernière version de MT. Ils cesseront peut-être de se multiplier comme des cafards (c'est moins bon pour les affaires), mais l'ère des cuisines et des semi-cuisines prendra fin tôt ou tard pour des raisons indépendantes des promoteurs - les courtiers STP les remplaceront. L'essentiel est de ne pas rater ce moment.
.....
Il y a quelques points qui ne sont pas clairs. Êtes-vous vraiment familier avec MQL5 et MetaTrader5 ? Qu'est-ce qui n'est pas satisfait de ce que nous avons déjà ?
1 Structures et classes
2 tartinades
Je m'excuse à genoux, mais qui aurait pensé que, par défaut, cette colonne est cachée. Quoi qu'il en soit, c'est ma faute, car je ne me suis pas correctement familiarisé avec l'interface. En ce qui concerne les structures, je suis tombé sur un post il n'y a pas très longtemps avec une demande d'ajout de structures (plus précisément des enregistrements, comme dans Borland Delphi). Peut-être cela était-il lié à une version antérieure de MT5 ou à MT4 en général. Franchement, je suis plus préoccupé par l'absence de possibilité de déclarer une fonction Call-Back et de passer le pointeur vers celle-ci à une dll externe ou tout autre mécanisme qui ouvre le système à un contrôle externe. Si je me suis trompé ici aussi(désolé d'avance), veuillez me dire comment appeler quelque chose de l'extérieur - je vous en serais très reconnaissant. Sérieusement gêné par l'absence de certains événements, mais heureusement, ils sont apparus dans MLQ5. Je ne me suis pas familiarisé avec le langage de près, car je suis plus intéressé par la MT comme moyen d'écrire des robots simples (n'importe quel langage est bon pour eux) et d'exécuter l'environnement, un fournisseur de données pour les programmes externes. C'est à partir de ces positions que j'évalue les capacités de la langue. Je pense essentiellement à la création de programmes indépendants des plates-formes, en particulier des robots qui interagissent avec différentes plates-formes par le biais d'une couche dépendante de la plate-forme (on peut l'appeler des pilotes). Je ne veux pas être lié de manière rigide à une seule plateforme. Par conséquent, mes exigences pour MQL5 sont assez spécifiques et simples. J'ai opté pour Trading Station principalement en raison du système d'ordres, du "mode archive en un (double) clic", de l'échelle de prix "intelligente", de la possibilité de gérer les graphiques et de zoomer et dézoomer comme je le souhaite, de la possibilité de déplacer les niveaux SL et TP avec ma souris (cela a été mis en œuvre maintenant), de la possibilité de clôturer les ordres d'un instrument et de nombreux autres petits détails qui me rendent plus efficace en tant que trader. Lorsque je négocie, j'utilise MT pour avoir une vue d'ensemble du marché, car la MDI avec les signets est bien meilleure que ce que propose Trading Station. Maintenant, beaucoup de ces petites choses, pas toutes, peuvent être relativement facilement mises en œuvre en utilisant les outils MQL5. C'est pourquoi j'ai recommencé à regarder MT.
déclaration de la fonction Call-Back et passage d'un pointeur vers celle-ci à un DLL externe ou tout autre mécanisme qui augmente l'ouverture du système pour un contrôle externe. Si je me suis trompé ici aussi(veuillez me pardonner au préalable), veuillez me dire comment appeler quelque chose de l'extérieur, je vous en serai très reconnaissant.
Dans un programme mql5, il est possible d'utiliser la fonction déclarée dans un autre programme mql5 avec le postmodificateur export. Une telle fonction est appelée exportée et peut être appelée par d'autres programmes après la compilation.
Cela semble être ce dont nous avons besoin si, par "autres programmes", nous entendons des programmes dans n'importe quelle langue qui permettent de travailler avec des dll. En ce qui concerne le langage, un tas de changements pour le mieux (j'ai juste fait un scan rapide) et, à première vue, un langage assez complet. MERCI ! Pourquoi les gens m'ont-ils crié que je devais renoncer à dll dans MT5 ? Je suis un idiot, alors je l'ai cru. J'ai été idiot de le croire. MQL5 mérite vraiment qu'on s'y intéresse de plus près.
Dans MT5, même après plusieurs mises à jour, je ne parviens pas à trouver un paramètre commun pour tous les graphiques. Peut-être que je cherchais les cinq pennies au mauvais endroit ? Je ne l'ai pas trouvé dans d'autres endroits, en tout cas. Je l'ai fait de la même manière que pour MT4 : en utilisant F8, je peux définir des paramètres d'affichage individuels (ligne Ask, grille, séparateurs de période, volumes, etc.) uniquement pour le graphique donné et en utilisant ctrl+o, je peux les définir par défaut, pour tous les futurs nouveaux graphiques. Dans MT5 avec F8 tout va bien, mais avec ctrl+o je n'ai pas pu trouver leurs paramètres généraux dans une forme complète ou au moins minimale nécessaire.
Veuillez développer les options de paramètres généraux dans MT5.
Merci.
Je n'ai pas essayé, j'ai tout mis en place et créé un modèle default.tpl.
Il semble qu'une autre façon de faire les choses serait bien. Mais il ne correspond pas à la norme commune d'affectation/réaffectation universelle des paramètres par défaut du programme via "Paramètres" ou "Préférences", ni au modèle privé et strictement local de la version précédente du terminal - MT4, - où tout correspondait à la norme commune classique.
De plus, pour télécharger un modèle, nous devons d'abord trouver le chemin d'accès à celui-ci, ce qui ne convient pas toujours, nous devons chercher dans les disques et les répertoires le fichier default.tpl.
Eh bien... pour l'instant je vais utiliser la recommandation avec l'étirement systématique de default .tpl à chaque nouveau graphique, mais les développeurs respectueux s'il vous plaît aidez-moi à étendre les paramètres universels par défaut ou aidez-moi à ouvrir les yeux sur les facettes cachées de l'interface prête si elles sont déjà mises en œuvre.
default est default parce que par défaut tous les graphiques s'ouvrent avec les paramètres enregistrés dans default.tpl
Ainsi, default.tpl est un modèle de préréglage par défaut, donc toutes les informations modifiées sur les préréglages par défaut à partir de la boîte de dialogue personnalisée y seront placées, n'est-ce pas ? Où est-il possible qu'un utilisateur ordinaire fouille nonchalamment dans les dossiers d'un logiciel, à la recherche du fichier d'initialisation et ajuste les paramètres manuellement (en option) ? C'est compréhensible avec les programmeurs bruts - c'est leur vocation, ils adorent ça. Mais en général, les fichiers de personnalisation sont modifiés par le biais de boîtes de dialogue avec des cases à cocher, des champs, des listes déroulantes, des onglets, etc. et sont ensuite utilisés immédiatement après le démarrage d'un programme ou l'ouverture d'un nouveau projet par défaut, plutôt que de tirer sur chaque nouvelle chemise.
De toute façon, si c'était dans MT4, il serait étrange de ne pas le faire dans MT5.
Et en principe, le sujet des modèles de cartes et celui des paramètres sont deux opéras différents. Les modèles sont une autre chose.
Chers développeurs, laissez-moi vous poser une question. Dans mon premier post, j'avais 12 points avec des descriptions des déficiences et des souhaits. On m'a répondu que "nous verrons". Je suis un être humain normal et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Comme beaucoup de gens, je suis construit de telle manière qu'après avoir contacté les développeurs d'un produit et obtenu au moins une réponse non négative et rassurante, j'anticipe inconsciemment des améliorations en fonction des points qu'ils ont soulevés.
Mon subconscient est maintenant occupé à anticiper l'élément le plus important de mon souhait - l'élément 1. J'y exprimais de tout cœur le souhait d'ajouter de la flexibilité aux fourches d'Andrews (ajouter une possibilité de fixer rigidement un axe central aux extrema, d'étendre un nombre quelconque de lignes parallèles à partir de celui-ci vers la gauche et de les alimenter manuellement par des points de contact vers d'autres extrema, tandis que les mêmes lignes seraient le miroir de la droite ; l'objet devrait devenir plus multipoint qu'auparavant dans les points de référence, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir plus de 3 points de référence).
Je voudrais clarifier : des mesures seront-elles prises dans une direction aussi importante de l'AT graphique et, tout aussi intéressant, dans combien de temps ? Ce n'est un secret pour personne que les espoirs vains ou la simple ignorance du calendrier demandent beaucoup d'énergie mentale. Si vous rendez l'outil graphique plus souple et plus convivial, je sauterai au plafond de R3 avec joie, comme les devises aux nouvelles.