Souhaits pour MT5 - page 19
3. Le fait est que l'une des fourches ne dégénère finalement pas après un certain TF - "basculement" -, après quoi elle dégénérera sur tous les TF supérieurs ultérieurs. Notez qu'à H4 et même à H8, il réapparaît et ce n'est qu'à partir de H12 qu'il deviendra finalement plus étroit à cause du TF à grande échelle. Et comme la fourche réapparaît sous une forme non comprimée sur le TF qui se trouve entre ces deux TF où elle se rétrécit, l'hypothèse d'une trop grande convergence des points d'ancrage sur les TF plus anciens, me semble-t-il, ne tient pas en fin de compte.
Mettez-le à l'échelle maximale et tout s'affichera correctement. Vous avez créé une fourchette d'andrews de base très étroite sur le graphique, et par conséquent les coordonnées des pixels sont décalées sur la petite échelle.
Mettez-le à l'échelle maximale et tout s'affichera correctement. Vous avez créé une fourchette d'andrews de base très étroite sur le graphique, et par conséquent les coordonnées des pixels sont fausses sur la petite échelle.
Merci. L'explication est tout à fait compréhensible, mais l'utilisateur ne peut pas choisir de préférence de s'asseoir et d'observer seulement cette/une TF, puis d'en sortir temporairement pour clarifier d'autres détails du graphique et de revenir plus tard - sans voir de déséquilibre, mais en étant revenu à l'échelle maximale avec une zone de vision limitée et en ayant à l'esprit les détails reconnus qui sont sortis du cadre à nouveau. Je veux voir l'ensemble de l'image en une seule fois, et voir l'affichage correct des dessins dans n'importe quelle TF.
Ce manuel ne résout pas le problème, mais enseigne comment ne pas voir les lignes blanches. Heureusement, dans cet exemple, cette bifurcation capricieuse est suffisamment étroite pour ne pas être pertinente sur des TF plus fortes. Mais qui sait - peut-être des fissures similaires apparaîtront-elles sur des objets graphiques beaucoup plus pertinents pour l'échelle et la TF actuelles... Vous, cependant, devriez mieux savoir...
Mais j'espère que bientôt vous éliminerez les distorsions (même si ce n'est pas dans un ordre de priorité), car d'un point de vue programmatique et logique, c'est pratiquement faisable, l'algorithme d'auto-correction considérant les échelles, les barres et les TF, et sa mise en œuvre ne devrait pas poser de problèmes, à moins que l'ensemble du code MT5 ne soit trop sauvagement tordu. Peut-être suffirait-il de prendre en compte le facteur de pente d'un objet sur le TF M1 le plus exact, puis de corriger l'angle sur les autres TF... ou conserver des proportions sur différentes TF grâce aux coordonnées relatives de points de référence d'objets supplémentaires. Les objets ne doivent pas se promener tout seuls, comme dans l'exemple vidéo où l'intersection en X des fourches d'une TF est telle et telle dans l'autre TF. C'est déroutant.
Bonne journée à tous !
Question pour les développeurs :
après avoir installé MT5 a trouvé l'historique de l'archive des cotations dans la taille de 2.2 Giga ! ? !
Comment est-ce possible ? (Il s'agit seulement de 14 outils)
Ils ont promis 10 mégaoctets par instrument !
Je n'ai vu nulle part une fonction permettant d'enregistrer une image graphique en tant qu'image de manière programmatique. Comme SevePic (nom de fichier, taille, format). Il serait pratique de créer automatiquement une publication sur le site.
Ouvrez plusieurs comptes et négociez comme bon vous semble.
Mais (1) un compte et (2) un symbole (3) plusieurs stratégies en même temps (4) est évidemment déraisonnable et techniquement irréalisable dans le schéma d'une position. Le sujet des lots étant clos depuis longtemps, je recommande de ne pas l'évoquer.
Merci pour la critique de la fenêtre de négociation. Nous allons encore l'améliorer en ajoutant la sauvegarde des arrêts précédemment placés. Mais l'automatisation de l'interface a un très mauvais côté : toute erreur de négociation due à des valeurs "placées automatiquement" sera imputée aux développeurs. C'est pourquoi nous n'avons pas enregistré tous les paramètres dès le début.
La fenêtre des paramètres automatiques est maintenant assez intelligente et se présente comme suit :
Plus tard, nous ajouterons également un onglet spécial "Trading en un clic" à Market Watch pour accélérer les opérations de trading.
Renat,
Tout d'abord, je vous remercie personnellement et, j'en suis sûr, tous les utilisateurs potentiels, pour le "One(Double ?) Click Trading" maison.
S'il existe une menace réelle d'inculpation, alors faites comme les promoteurs de Trading Station. Lorsque vous passez à l'option "One(Duble) Click Execution", une fenêtre d'avertissement s'affiche et l'utilisateur doit accepter de prendre des risques éventuels. Par ailleurs, l'exécution en un (double) clic n'exclut pas l'ouverture de la boîte de dialogue à l'aide du menu contextuel. En bref, tout est bien pensé, à l'exception de l'interface MDI avec les signets et d'autres choses pas si essentielles, qui sont mieux implémentées dans MT. On dirait que vous avez oublié de rajouter la colonne "Spread" et quelques autres dans le tableau "Market Watch" ;-) J'ai joint deux photos avec une vue d'ensemble du marché à partir de la Trading Station (supporte deux options de vue d'ensemble), vous pouvez l'admirer. Je voudrais également ajouter (très utile) une colonne éditable (Combo Box) pour entrer le volume de transaction pour "One(Duble) Click Execution" et la possibilité d' ouvrir une position en cliquant sur le champ Ask(Bid) de l'instrument approprié. Le Trading Station a tout pour plaire. Si vous le faites(merci d'avance !), il serait préférable de changer Ask(Bid) en Sell(Buy). De cette façon, il sera beaucoup plus clair où cliquer. Vous pouvez sélectionner le volume et initier des transactions dans les deux aperçus (en un ou deux clics si vous le souhaitez, en fixant uniquement le volume). J'utilise principalement la vue non-table de la synthèse (très pratique, mais il y a des choses plus importantes et beaucoup plus faciles à mettre en œuvre).
Je voudrais vous remercier pour l'implémentation des commandes "Fermer toutes les positions" et "Fermer tout pour le symbole". Ce dernier, bien sûr, dans le cas où Mt5/6/7... finiront par apprendre à prendre en charge un ensemble différent d'ordres et de systèmes d'exécution, laissant le choix à la merci du courtier, en fonction du pays de résidence et du degré de copinage. C'est ainsi que cela se passe dans Trading Station (FXCM USA, FXCM UK, Deutsche Bank). "Fermer toutes les positions" (IMHO) est une chose nécessaire. Il est souvent nécessaire de fermer toutes les transactions pour être en sécurité au moment d'une nouvelle inattendue ou, par exemple, pour avoir le temps de prendre des bénéfices sur un pic, etc.
Plusieurs comptes, à mon avis, ne sont pas toujours un substitut à part entière. Un exemple simple est le compte PAMM. En tout cas, comme vous l'avez bien noté, le système d'exécution est tel (j'espère qu'à l'avenir vous suivrez la voie de Trading Station - support de systèmes multiples), qu'il exclut la collaboration d'experts indépendants (portefeuille d'experts) et autres choses pour un seul instrument. C'est dommage ;-)
Je ne sais pas vraiment de quel onglet vous parlez. À mon avis, il devrait y avoir deux boutons sur la règle de l'instrument - "Vendre" et "Acheter" plus, comme décrit ci-dessus. En mode standard, la boîte de dialogue s'ouvre. Dans le mode "Exécution en un (double) clic", l'ordre est automatiquement envoyé avec des paramètres prédéfinis pour l'instrument dans la fenêtre active (lorsque vous cliquez sur le bouton du menu outil) ou pour l'instrument sélectionné en cliquant (double-cliquant) dans l'aperçu du marché.Vous ne le croirez peut-être pas, mais une telle fonctionnalité est apparue dans mon esprit (en tant que développeur, j'aime les programmes parfaits à tous égards), avant que je ne fasse connaissance avec Trading Station pendant mes premières heures d'étude de MT4 (la première chose que j'ai vue ;-)). Pour l'attrapeur, comme on dit...
Meilleurs vœux !
P.S. Ce n'est pas le dernier souhait. Soyez forts ! ;-)
La fonction WindowScreenShot, qui est universelle et facile à utiliser, devrait être similaire à celle de MQL4.
Il semble que vous discutez tous les deux de la fonction ChartScreenShot - elle existe depuis le début de MQL5.
Pour comprendre la polyvalence de WindowScreenShot par rapport à ChartScreenShot, vous pouvez voir comment fonctionne le script HistoryToImages.
Pour WindowScreenShot, vous n'avez pas besoin de déplacer le graphique(ChartNavigate) et c'est correct.
S'il y a une menace réelle d'inculpation, faites comme les développeurs de Trading Station. Lors du passage en mode "One(Duble) Click Execution", une fenêtre d'avertissement apparaît et l'utilisateur doit accepter de prendre des risques éventuels sur lui-même.
Décidé d'ajouter un texte d'avertissement et une fenêtre de prise de risque à partir de la station commerciale. Ce n'est qu'une formalité (protection contre les idiots), car le risque réel est réduit par la garantie SL. Sans "One(Double) Click Execution", les traders entrent souvent sur le marché et ne mettent qu'ensuite le SL. Parfois, ils n'y parviennent pas pour des raisons purement techniques (par exemple, en cas d'échec de la connexion). Personnellement, j'utilise souvent le "mode double clic" - deux clics pour ouvrir une position, puis, si nécessaire, "glisser-déposer" les lignes SL et TP dans la fenêtre du graphique.
