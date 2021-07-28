Souhaits pour MT5 - page 18
Si ctrl+z renvoie un objet graphique supprimé, il devrait également être possible d'annuler et de modifier l'objet par une combinaison de touches similaire (par exemple alt+z). Cela est particulièrement nécessaire lorsque l'on gratte accidentellement et que l'on décale ou oblique les points magnétiques de l'objet qui ont déjà été appariés exactement aux sommets. Redessiner et réajuster tout est juste un autre cercle de l'enfer.
Merci de votre compréhension.
oui =)))
c'est sûr =)
cela sera très utile =))))
Il y a deux fourches d'Andrews sur le graphique.
1. Seul l'un d'entre eux (rose) a le problème de la compression/extinction en une ligne droite verticale, l'autre va bien pour une raison quelconque.
2. Le problème se produit sur les TFs : H3, H6.
3. Lorsque le TF est élevé, la fourchette rose croise la fourchette bleue du bas à gauche vers le haut à droite, mais lorsque le TF diminue, la partie inférieure gauche de la fourchette bleue est encore plus à gauche et la fourchette bleue croise déjà la fourchette rose du bas à gauche vers le haut à droite.
Quel est le sens de tout cela ? Combien de temps ? Toutes les proportions et interpositions d'un TF doivent être respectées et similaires les unes aux autres ! Je ne sais pas s'il s'agit de mondes parallèles, mais dans notre monde, c'est la vérité ultime et il faut s'y conformer strictement !
J'ai confiance en vous. Qui d'autre que vous ?
Merci.
Je ne sais pas si quelqu'un vous a dit s'il est possible ou non de déplacer les fenêtres des graphiques en dehors de la fenêtre du terminal, par exemple sur le deuxième ou le troisième moniteur...
Je ne veux pas copier le terminal pour chaque moniteur.
maintenant je dois faire fonctionner 2 terminaux avec mt4
J'ai 2 moniteurs et je prévois d'en connecter 3.
Veuillez fournir un modèle sauvegardé. Je soupçonne que les points d'ancrage sont trop proches et qu'en zoomant, ils sont très proches sur la ligne de temps.
De plus, l'option"Ligne de temps précise" est-elle activée ? En tout cas, un modèle à étudier serait utile, je n'exclus pas non plus une erreur de notre part.
Ce serait formidable si MT5 pouvait prendre en charge plusieurs moniteurs.
Uh-huh... Je suis avec toi !
1. Je ne savais pas pour"l'échelle de temps précise". J'ai joué avec, rien n'a changé, donc ce ne doit pas être le problème. En général, je n'ai pas fait de réglage fin, les mises à jour sont également réglées telles quelles, par défaut.
2. La proximité excessive des points d'ancrage est peut-être un point juste. Mais dans ce cas, ce n'est qu'une explication de l'effet de distorsion, pas un argument pour le laisser tel quel. J'ai l'impression que si vous tirez ce monumental sauteur planimétrique par un fil, tant de choses vont sortir.... et il ne resterait rien du sauteur. Et je ne préfère pas - MT5 a l'air bien de loin et sans les mains.
3. Le fait est que l'une des bifurcations ne sera pas définitivement corrompue après un certain TF "critique", mais qu'après cela, elle le deviendra sur tous les TF supérieurs successifs. Notez qu'à H4 et même à H8, il réapparaît et ce n'est qu'à partir de H12 qu'il deviendra finalement plus étroit à cause du TF à grande échelle. Et comme la fourche réapparaît sous une forme non comprimée sur le TF qui se trouve entre ces deux TF où elle se rétrécit, l'hypothèse d'une trop grande convergence des points d'ancrage sur les TF plus anciens, me semble-t-il, ne tient pas en fin de compte.
J'ai lu beaucoup de choses sur les avantages de MT5 par rapport à MT4. En théorie, j'étais satisfait de l'augmentation de la vitesse. Maintenant, je ne me souviens pas si cela concernait la vitesse de chargement, l'exécution des scripts, les calculs, ou l'interface, ou autre chose, ou tout à la fois, mais en pratique, j'ai remarqué un ralentissement frappant par rapport à MT4 lors des sauts entre les TF sur des paires très liquides. Je sais que vous avez modifié le principe de chargement et de stockage des données historiques. Cependant, lorsqu'on traite l'EUR/JPY, qui a toujours été beaucoup plus actif que de nombreuses autres paires, les transitions vers d'autres TF (surtout après une longue stagnation dans l'une d'entre elles) "suspendent" considérablement le terminal, il hésite pendant des dizaines de secondes. Soit il faut plus de temps pour télécharger l'historique, qui s'est accumulé plus que sur les autres paires, soit il faut plus de temps pour le déballer, ou le convertir pour l'affichage visuel.... ou peut-être que c'est causé par autre chose ou par tout à la fois. Je ne me souviens pas d'une telle chose sur MT4. En tout cas, je n'ai pas modifié la vitesse de mon ISP MT5.
Ne gâchez pas un chef-d'œuvre !
Dans MT5, même après plusieurs mises à jour, je ne parviens pas à trouver un paramètre commun pour tous les graphiques. Peut-être que je cherchais les cinq pennies au mauvais endroit ? Je ne l'ai pas trouvé dans d'autres endroits, en tout cas. Je l'ai fait de la même manière que pour MT4 : en utilisant F8, je peux définir des paramètres d'affichage individuels (ligne Ask, grille, séparateurs de période, volumes, etc.) uniquement pour le graphique donné et en utilisant ctrl+o, je peux les définir par défaut, pour tous les futurs nouveaux graphiques. Dans MT5 avec F8 tout va bien, mais avec ctrl+o je n'ai pas pu trouver leurs paramètres généraux dans une forme complète ou au moins minimale nécessaire.
Veuillez développer les options de paramètres généraux dans MT5.
Merci.