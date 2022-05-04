League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 93
Vous pouvez l'exécuter sur n'importe quelle période de temps, sur n'importe quel symbole. Seules seront utilisées la période pour laquelle la magie est conçue et le symbole auquel elle est destinée. (mais ce symbole devrait figurer dans l'aperçu du marché).
OK.
Oh, et encore une chose - lors du démarrage, le drawdown maximum et la queue SL maximum autorisés pour le travail sont écrits dans le Journal. Si ces valeurs sont dépassées pendant le fonctionnement (ou les tests), le conseiller expert arrête de négocier.
Oh, et encore une chose - lors du démarrage, le drawdown maximum et la queue SL maximum autorisés pour le travail sont écrits dans le Journal. Si ces valeurs sont dépassées pendant le fonctionnement (ou les tests), le conseiller expert arrête de négocier.
pendant que le journal est silencieux... :-)
Peut-être attend-il le premier échange ?
C'est censé être comme ça ?
Quelque chose ne va pas. Le redcod n'est pas reconnu. Y a-t-il une magie dans les paramètres ?
Le journal dit que le magicien est nul.TC 422420 fonctionne sur la M15
Quelque chose ne va pas. Le redcod n'est pas reconnu. Avez-vous un magik dans les paramètres ?
Dans le journal, il est dit que le magik est à zéro.TC 422420 fonctionne sur la M15
Non, je vais m'en occuper. Sur M15.
ok. Ce soir à Moscou mettra des captures d'écran - ce que les paramètres sont actuellement, aussi apporter ces.
ce matin, il y avait un tel code d'enregistrement
Je veux dire que le code d'enregistrement de l'archive est différent du code d'enregistrement de l'article.
pour une raison quelconque, l'affaire a été conclue avec Eurobucks...
je parie avec ce code d'enregistrement de l'email185566390
actuellement :
posté dans le dernier message
Tout correspond.
tout est correct ?