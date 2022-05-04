League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 89
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers CT par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Tableau des cinq premiers par qualité de commerce :
Après-midi. Ecrivez les conditions d'entrée - sortie du TS avec la magie 442420.
PS Sans une vue d'ensemble de la meilleure - pire leurs mouvements et l'analyse - est perdue charge sémantique.
Bon après-midi. Ecrivez les conditions d'entrée - sortie du TS avec la magie 442420.
PS Sans une vue d'ensemble de leurs meilleurs et pires mouvements et de leur analyse, le sens est perdu.
Je crois que je l'ai déjà expliqué trois fois.
EMAFlatSP - cela signifie que nous déterminons la direction de la tendance actuelle en croisant le prix actuel et l'EMA (période - dans les paramètres). Nous attendons une barre d'impulsion (de sorte que le corps soit plus grand que chacune des ombres), sur le délai de travail (délai - dans les paramètres), dirigée contre la tendance. Dès que la prochaine barre de ce type se ferme, nous entrons contre la tendance. Nous définissons le TP-SL (la taille des deux dans les paramètres, le TP est inférieur au SL), et nous n'entrons pas à nouveau avant la clôture de cette transaction. En outre, nous prenons également en compte les paramètres du moment de la transition vers le seuil de rentabilité et son niveau. C'est tout le TS.
A propos de la "critique" - *** Je ne comprends pas. Comment passer en revue les "coups", en choisissant le meilleur ou le pire ? C'est une paire de devises qui bouge... ?
Il semble que je l'ai déjà expliqué trois fois.
EMAFlatSP - ainsi, nous déterminons où se dirige la tendance actuelle en croisant le prix actuel et l'EMA (période - dans les paramètres). Nous attendons une barre d'impulsion (de sorte que le corps soit plus grand que chacune des ombres), sur le délai de travail (délai - dans les paramètres), dirigée contre la tendance. Dès que la prochaine barre de ce type se ferme, nous entrons contre la tendance. Nous définissons le TP-SL (la taille des deux dans les paramètres, le TP est inférieur au SL), et nous n'entrons pas à nouveau avant la clôture de cette transaction. En outre, nous prenons également en compte les paramètres du moment de la transition vers le seuil de rentabilité et son niveau. Voici l'intégralité du TS.
A propos de la "critique" - *** Je ne comprends pas. Comment faire une revue des "mouvements" en choisissant le meilleur ou le pire ? C'est une paire de devises qui bouge... ?
Merci. Oui - je vais devoir regarder de plus près...
Quant aux mouvements - ce ne sont pas les mouvements du couple, mais ceux du robot... En ce qui concerne les critères d'ouverture et de clôture des transactions, les conditions (pas de tendance) - les meilleures et les pires des meilleures pour un certain robot, en bref - l'examen des transactions, les mouvements entrants et sortants, de préférence avec des images, en prenant le mouvement du symbole - de combien, quel pourcentage du canal est pris - si c'est un robot "canal", par exemple, comme ça ... discussion sur le contexte de l'actualité, les mouvements suivis, les entrées des meilleurs robots... tous ces trucs...
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Comment se porte le compte de démonstration, est-il en croissance ? Puis-je avoir un graphique des rendements, je me demande quels sont les résultats commerciaux.
Maxim, as-tu lu attentivement la première phrase du rapport, que je répète sans cesse ?
Dans le travail de la Ligue TS, la règle des 20/80 est irréfutable : seuls 20% des efforts donnent des résultats. Si vous mettez TOUS les systèmes (75 systèmes pour la première division) sur un compte, quel peut être le "graphique de rentabilité" ? Comment peut-il se développer ?
Et que se passe-t-il lorsque vous tradez - je publie chaque jour les graphiques de trading des cinq meilleurs sur l'équilibre et la qualité du commerce. Plus le top 20 - je donne juste les caractéristiques actuelles de la balance, le drawdown maximum, la file maximum de pertes et l'évaluation intégrale de la qualité du trade.
Pour les plus incrédules - je peux partager le mot de passe du compte de démonstration de la Top League, mais comment allez-vous séparer les transactions de votre intéressant TS des 74 autres ?
Enfin, pour ceux qui veulent voir les systèmes fonctionner séparément, je suis prêt à fournir n'importe lequel d'entre eux, en échange de la promesse de le mettre dans une transaction sur un compte de démonstration.
Par ailleurs, j'avais envie de donner accès au fichier EX5 avec le code des 672 TS via SharedProjects. Mais cette tâche est encore "dans les limbes", en raison d'une certaine confusion avec l'exportation des interfaces virtuelles.
Comme toujours, le prochain rapport sera publié lundi.
Chaque EA négocie-t-il sa propre paire ?
ce sont des choses complètement différentes ;)
Si nous devons faire un classement, nous devrions le faire sur la même paire, mais sur des comptes différents.