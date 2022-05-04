League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 86
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers CT par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Tableau des cinq premiers par qualité de commerce :
Et le Schared pro ?
C'est toujours "en suspens". Il y a des problèmes à résoudre, mais je n'ai pas les ressources pour le faire.
Le théâtre est un acteur... :-)
Les résultats/conclusions/conclusions viendront-ils/ne viendront-ils pas de cette action ?
L'idée est qu'à un moment donné, George choisira enfin ses 5 champions de division et commencera à négocier pour de bon.
Eh bien, ça me semble être une suite logique de l'épopée.
Mais peut-être que ce n'est pas...
Mes amis, je me suis demandé plus d'une fois : que voyez-vous sous "totaux" ?
Dans le premier message du fil de discussion, j'ai clairement énoncé l'objectif de la ligue TS - créer un ensemble de systèmes qui seraient testés sur l'historique et qui montreraient de bons résultats sur la démo pendant un certain temps. Pour que nous puissions choisir parmi eux. L'objectif déclaré - complètement rempli. Choisir - ne pas vouloir...
De quoi d'autre avez-vous besoin ?
Je négocie sur le compte réel depuis longtemps, je l'ai déjà dit, j'ai un PAMM, qui était en profond drawdown, maintenant - juste dans le drawdown, juste à cause de la Ligue TS. J'espère sortir de l'ornière d'ici la fin du printemps.
Ce que vous voulez n'est pas clair pour moi.
probablement, les gens s'attendent à vous voir prendre un certain TS de la ligue et échanger avec lui...
Si je me trompe, corrigez-moi si je me trompe.
Je vais essayer les deux.
En ce moment, je l'ai déjà dit plus d'une fois - un TS (ZpnTrendSP) est sélectionné, et il fonctionne sur deux paires - eurodollar et dollaren avec "aide manuelle" pendant les news.
J'essaie les deux options.
