League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 94

Roman Shiredchenko:

postée dans le dernier message.

tout correspond.

Où cela correspond-il ? Le journal de bord montre les paramètres d'entrée, et il y a un magicien inexistant.

 
Georgiy Merts:

Où est le match ? Les paramètres d'entrée sont listés dans le journal de bord et il y a un magicien inexistant.

"

Compte : 1235173692

Magie : 442420

RegCode : 1855666390 "

Est-ce exact ?


 
Georgiy Merts:

Roman, je répète la question - quel système voulais-tu ?

Vous vouliez le système inexistant 422420. L'expert n'a pas trouvé un tel magicien. Il a donc mis le système par défaut qui fonctionne sur l'eurodollar.

Dans les archives se trouve le magicien que vous avez commandé. Et ce système n'existe pas ! !!

Voici le système que vous vouliez :

---------------------------------

Compte : 1235173692

Magie : 442420

Code d'enregistrement : 1855666390

---------------------------------

Magie différente, et le regcod est différent aussi. Vous devez les mettre. Et ensuite - postez une capture d'écran de l'onglet "Experts".

 
Georgiy Merts:

Où est le match ? Le journal de bord montre les paramètres d'entrée et il y a une magie inexistante.

Je ne sais pas. Pas encore d'accord - j'attends...



 
Roman, tu as spécifié le mauvais magicien. L'expert travaillera de manière incorrecte, selon l'autre TS.
 
Roman Shiredchenko:

Je ne sais pas. Pas encore d'accord - j'attends...

Attendez. Ils ne le feront pas, et quand ils le feront, il s'agira de transactions en eurodollars, comme c'était déjà le cas.

Il faut spécifier le bon magik, et le bon regcod.

Roman, tu ne vois pas que tu écris des conneries dans les paramètres d'entrée ?
 
Georgiy Merts:

Attendez. Ils ne le feront pas, et lorsqu'ils le feront, il s'agira de transactions en eurodollars, pour ainsi dire.

Il est nécessaire de spécifier le Magic correct, et le RegCode correct.

Roman, ne vois-tu pas que tu écris des bêtises dans les paramètres d'entrée ? En théorie, nous pouvons nous contacter via Skype.

:-) Spc - Je vois - Je vais faire des corrections à la magik làMagie : 442420.RegCode : 1855666390.

 
Renat Akhtyamov:

Chaque EA négocie-t-il sa propre paire ?

ce sont des choses complètement différentes ;)

Si nous devons établir un classement, nous devrions le faire sur la même paire, mais sur des comptes différents.

Tout à fait d'accord. J'ai préparé une vinaigrette et j'essaie maintenant de dire que parfois les betteraves ont meilleur goût que les pommes de terre, parfois les concombres sont meilleurs que l'huile de tournesol.

 
Vasily Belozerov:
Tout à fait d'accord. J'ai préparé une vinaigrette et j'essaie maintenant de dire que parfois les betteraves ont meilleur goût que les pommes de terre, parfois les concombres sont meilleurs que l'huile de tournesol.

Je ne comprends pas.

Je suis tout à fait d'accord avec les deux "vinaigrette" sur la même facture. Mes scripts - font ressortir les affaires de chaque CT individuellement, et c'est ce qui me guide.

Si vous n'aimez pas le "désordre", faites-le séparément, ça ne me dérange pas... Ouvrez 672 comptes, le module exécutable que j'ai posté plus haut, donnez-moi les numéros de compte, le moniteur, j'écrirai les regcodes... Quel est le problème ?

 
Georgiy Merts:

Je ne comprends pas.

Je suis parfaitement d'accord avec une "vinaigrette" sur un compte également. Mes scripts tirent les transactions de chaque TS individuellement, et c'est ce sur quoi je me concentre.

Si vous n'aimez pas le "désordre", faites-le séparément, ça ne me dérange pas... Ouvrez 672 comptes, le module exécutable que j'ai posté plus haut, donnez-moi les numéros de compte, le moniteur, j'écrirai la regex... Quel est le problème ?

Sans vouloir vous offenser, il arrive que les mauvaises actions (selon l'opinion de chacun) mènent aux bons résultats. Persistance louable, quelque chose peut marcher. Dans le film BLEF, il y a une phrase : C'est tellement stupide que ça pourrait marcher. Parfois, le paradoxe gouverne le monde.
