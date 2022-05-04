League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 88
EMAFlatRTS - entrée sur la barre d'impulsion contre la tendance, la tendance est déterminée par le croisement du prix et de la barre coulissante. Support - trailing inverse (trailing TP).Fonctionne 24 heures sur 24, sur l'échelle de temps H4.
Ce serait bien, mais il faut se rappeler que le contre-traînage est un appui très dangereux. Une contre-tendance non suivie aura un impact très sérieux sur le dépôt.
Merci. Pouvez-vous être un peu plus précis ?
"Entrer sur la barre d'impulsion contre la tendance, la tendance est définie par le croisement du prix et de la barre mobile".
Qu'y a-t-il à développer ? En forex, c'est l'impulsion - c'est un mouvement vif. Une barre d'impulsion est une barre qui représente un mouvement brusque. J'utilise la condition que le corps soit plus long que chacune des ombres. Vous pouvez également utiliser la condition supplémentaire que sa clôture soit supérieure au sommet précédent (inférieure au creux précédent). Une autre condition possible est que le sommet et le creux soient décalés par rapport aux précédents dans le sens du momentum.
Ici, nous attendons un tel bar.
Dès qu'elle est formée, nous cherchons à voir où va la tendance et comparons l'EMA actuelle (période dans les paramètres) et le prix actuel. Si le prix est supérieur à l'EMA, la tendance est orientée à la hausse, s'il est inférieur, la tendance est orientée à la baisse. Il est également possible de saisir un certain seuil, de sorte que le prix s'éloigne de l'EMA pendant un certain nombre de points (peut être spécifié dans les paramètres).
Maintenant, nous devons regarder dans quelle direction la barre d'impulsion vient de se fermer. Si c'est contre la tendance - alors entrons. Réglez TP (valeur dans les réglages), ne réglez pas SL. Et ensuite, à chaque barre, nous rapprochons le TP du prix afin que pendant notre période d'EMA, il atteigne nécessairement le prix.
C'est tout, voici l'intégralité du TS.
En outre, placez le SL à une distance telle qu'il n'a pas été touché pendant toute la durée de l'histoire (dans mon cas, deux ans). Il s'agit d'un "SL d'urgence". S'il est désactivé, c'est un signe clair que le TS a cessé de fonctionner et qu'il doit être retiré de la transaction, ou au moins ré-optimisé.
Il convient de noter que ce type de TS (support "reverse trailing") - se comporte de manière très similaire aux techniques de Martingale, mais le fait sans charger le dépôt. C'est juste une bombe sur les instruments fortement aplatis. Pendant qu'il y a du "bavardage" - il prend constamment presque les pics de prix les plus élevés, et le conseiller expert gagne rapidement. Cependant, la première contre-tendance manquée peut facilement "manger" la moitié du dépôt.
Qu'est-ce que cela signifie qu'il a cessé de fonctionner ? Si l'arrêt est supprimé, alors le TS est amorti ?
Oui, c'est exactement ça.
Vitaly, regardez ici - en deux ans d'histoire - le stop n'a jamais été brisé. Et c'est le cas. Il est clair que quelque chose s'est produit pour lequel TC n'a pas été conçu. Par conséquent, arrêtez immédiatement le travail, et au moins ré-optimisez le TS.
Je ne sais pas, mes arrêts sont presque à 70% et j'en suis très heureux, mais quand ils dépassent 80%, alors je dois penser à quelque chose.
Eh bien, cela dépend du TS !
Le TS habituel avec les trailing stops, quand on met le SL, on ne met pas le TP, et à chaque barre on déplace le SL vers le prix - ça finit par faire tomber le SL à 100% ! Mais c'est un trailing stop direct !
L'inverse fonctionne différemment. Ici, nous déplaçons le TP. Et SL - en théorie est absent du tout. Et nous ne le réglons que "en cas d'urgence". En fonctionnement normal, il ne doit pas être cassé. Les transactions doivent être fermées uniquement sur le TP (pas toujours positif, parfois non rentable).
Comment l'identifier autrement ? ... Par exemple par sa taille minimale...
Il y a beaucoup de ces bars. Ils ne peuvent pas tous être des barres d'impulsion, n'est-ce pas ?
Pourquoi ne sont-ils pas pulsés ? Ils sont impulsifs. Par conséquent, après avoir fermé l'ordre suivant, nous entrons sur la première barre d'impulsion dans la bonne direction afin de ne pas manquer le début du mouvement.
Bien entendu, nous pouvons également effectuer un tri par taille minimale. Par exemple, nous prenons l'ATR quotidien et n'entrons que si la barre dépasse un certain pourcentage de celui-ci, disons 5%. Et si la barre est plus basse, nous ne la franchissons pas.
D'après mon expérience, l'essentiel est de faire correspondre le support à l'instrument. Comme je l'ai dit plus haut, le système de trailing inversé, où nous ne fixons pas de SL et où le TP est déplacé vers le prix à chaque barre, fonctionne très bien. Mais si la tendance n'est pas prédite, elle ne prendra littéralement que quelques pour cent du mouvement, et la première tendance non guidée mangera facilement la moitié du dépôt. Et vice versa, si l'instrument est en tendance (il n'y a pas de tels instruments dans le Forex, mais dans les actions) - il n'y a rien de mieux qu'un SL de suivi régulier. Pratiquement tous les mouvements de tendance sont pris. Cependant, si un plat commence - un simple système de suivi commence à échouer.
Pour le forex - les systèmes les plus raisonnables sont les TP/SL fixes. Et, si l'instrument montre actuellement les tendances - alors le ratio TP/SL doit être supérieur à un (3 est classiquement suggéré pour 30% de trades réussis). Si, au contraire, l'instrument est dans une position plate - alors le ratio TP/SL doit être inférieur à l'unité (la recommandation classique est 1/3 avec 80% de trades réussis).
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers CT par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Tableau des cinq premiers par qualité de commerce :