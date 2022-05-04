League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 87
Tant de travail, tant de ressources, et le résultat est faible - deux machines semi-automatiques. La raison pour laquelle ils ont inventé le testeur n'est pas claire.
Mais le compte n'a jamais été vidé.
Et le testeur - juste les résultats de la Ligue TC et montrer qu'il n'est pas une panacée. Je ne parle pas de ma première expérience quand dans le testeur l'expert depuis 15 ans a montré de bons résultats, et l'a mis sur le réel - et après un mois il a commencé à se vider.
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 meilleurs CTs pour l'équilibre :
Les cinq meilleurs dans la balance :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur 5 par la qualité commerciale :
Vous avez dit qu'il y aura un signal de démonstration au printemps. Quand avez-vous prévu de le faire ?
J'attends la suite... cette puce va très bien sur le 642750 - je vais devoir regarder de plus près, d'autant que j'ai quelque chose de similaire en stock.
J'attends la suite... cette puce va très bien avec le 642750 - il faudra y regarder de plus près, d'autant plus que quelque chose de similaire est disponible.
J'attends la suite... Cette puce va très bien avec le 642750 - Je vais devoir regarder de plus près, d'autant plus que j'ai quelque chose de similaire en stock.
EMAFlatRTS - entrée sur une barre d'impulsion contre la tendance, la tendance est déterminée par le croisement du prix et de la barre mobile. Support - trailing inverse (trailing TP).Fonctionne 24 heures sur 24, sur l'échelle de temps H4.
Ce serait OK, mais nous devons nous rappeler que le trailing inverse est un support très dangereux. Une contre-tendance imprévisible aura un impact très sérieux sur le dépôt.
Pas "au printemps", mais "à la fin du printemps, j'espère sortir du marasme". C'est à peu près comme ça que ça se passe, avec quelque chose de bloqué en mars. Il n'a pas commencé à baisser, mais il a aussi ralenti.
Quand je sortirai du marasme, on réfléchira à un signal.
Salutations, tout le monde.
Au cas où quelqu'un l'aurait oublié, la League of Trading Systems est une collection d'Expert Advisors simples, qui négocient en permanence sur un compte de démonstration. Le but est de toujours avoir en stock des conseils qui ont été testés sur l'historique, qui ont déjà un bon historique de démo pour mettre sur le compte réel. L'idée est que tous les systèmes de trading (TS) sont basés sur des principes simples mais opposés, et donc, à chaque instant, certains d'entre eux doivent montrer des résultats positifs. Il y a 16 TS sur chaque symbole, 28 symboles sont utilisés. Il ne reste plus qu'à réoptimiser le TS qui a donné les plus mauvais résultats et à choisir le meilleur TS à installer sur le réel.
En relation avec la mise à jour de l'ordinateur - la question de l'assistance dans la réoptimisation n'est plus (mais, ce que j'ai promis à deux membres, qui ont aidé dans ceci avant - reste valide). Toutefois, il reste à sélectionner les meilleurs CT parmi ceux qui présentent actuellement un plus. Jusqu'à présent, ce problème est en grande partie résolu de manière intuitive. Je pense que nous devrions choisir les TSs montrant les meilleurs et les plus stables résultats de trading. Le problème de la qualité a été résolu. Un indicateur tout à fait adéquat de la "qualité" du tableau d'équilibre du TS a été introduit. La question de la stabilité reste ouverte. J'ai quelques idées, que j'ai implémentées dans le code de la Ligue TS au cours du mois dernier, mais il n'est pas certain qu'elles donnent des résultats positifs.
TS, sélectionnés pour le réel - sont installés sur un compte de démonstration séparé, qui a un signal (pour le signal est suivi sur MyFxBook ; plus tard, nous allons ouvrir un compte réel et le signal de celui-ci)
La sélection des TS se fait à partir d'un compte de démonstration commun, qui travaille les 448 TS.
Rapport sur le meilleur TS de la Ligue :
Top 20 par solde :
Un tableau des 10 premiers TS par solde :
Les 20 meilleurs TS par qualité commerciale :
Graphique des 10 meilleurs TS en termes de qualité de négociation :
Avec quel courtier travaillez-vous ? Quel type de compte ?
Tous les systèmes sont sur ECN démo, d'un "DC on A" bien connu.