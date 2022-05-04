League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 91
À quelle fréquence et où dois-je afficher les résultats ?
Que pensez-vous de ce billet ?
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page89#comment_11319140
Qu'est-ce que tu veux dire ? Chaque lundi, dans ce fil de discussion, un rapport sur les favoris de CU, et dans deux sections - équilibre et qualité. De quels autres résultats avez-vous besoin ?
Si cela ne suffit pas, alors tous les souhaits - je peux vous donner le mot de passe pour le compte de la division supérieure de la Ligue des TC (je pense que le milieu et le bas ne sont guère intéressés par personne). Tirez-en des transactions sur la magie qui vous intéresse, et analysez-les comme vous le souhaitez. Voulez-vous extraire les transactions et les analyser ?
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers CT par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Tableau des cinq premiers par qualité de commerce :
Maxim, as-tu lu attentivement la première phrase du rapport, que je répète sans cesse ?
Dans le travail de la Ligue TS, la règle des 20/80 est irréfutable : seuls 20% des efforts donnent des résultats. Si vous mettez TOUS les systèmes (75 systèmes pour la première division) sur un compte, quel peut être le "graphique de rentabilité" ? Comment peut-il se développer ?
Et que se passe-t-il lorsque vous tradez - je publie chaque jour les graphiques de trading des cinq meilleurs sur l'équilibre et la qualité du commerce. Plus le top 20 - je donne juste les caractéristiques actuelles de la balance, le drawdown maximum, la file maximum de pertes et l'évaluation intégrale de la qualité du trade.
Pour les plus incrédules - je peux partager le mot de passe du compte de démonstration de la Top League, mais comment allez-vous séparer les transactions de votre intéressant TS des 74 autres ?
Enfin, pour ceux qui souhaitent voir les systèmes fonctionner séparément, je suis prêt à leur fournir n'importe lequel d'entre eux, en échange d'une promesse de les mettre en œuvre sur un compte de démonstration.
En outre, j'ai eu le désir de fournir un accès au fichier EX5 avec le code des 672 TS par le biais de SharedProjects. Mais cette tâche est encore "dans les limbes", en raison d'une certaine confusion avec l'exportation des interfaces virtuelles.
Comme toujours, le prochain rapport sera publié lundi.
OK, j'ai compris. Je m'intéresse à l'approche dans son ensemble, plutôt qu'aux systèmes individuels, car j'ai développé une approche similaire. En fin de compte, existe-t-il un compte où l'on échange des systèmes individuels plus performants ? Démo ou réel. Vous pouvez sélectionner les meilleurs systèmes et les mettre en œuvre sur un compte, puis écarter les outsiders, avant d'ajouter les meilleurs. Je ne veux pas séparer les transactions des différents systèmes, ce qui m'intéresse, c'est le résultat.
Qu'est-ce que tu fais à tourner le charabia une centaine de fois...
Lisez TOUS les messages de la branche et vous verrez !
Vous voulez dire 642952 ?
Oui, la qualité 1,7 est une qualité de négociation exceptionnellement élevée, et elle se maintient depuis assez longtemps.
La seule chose que je n'aime pas, c'est le système de traçage inverse. C'est-à-dire qu'à l'entrée nous mettons le TP, et à chaque barre (cadre temporel principal H4) nous le déplaçons vers le prix actuel. La première contre-tendance erronée affectera fortement le dépôt. Il y a aussi le SL, mais le rapport TP/SL = 1/15 ! C'est-à-dire que le SL est purement défensif, s'il est mis hors service, le système passera immédiatement à la réoptimisation. Il ne faut pas l'assommer. Et en fait, le comportement de cette TS est très similaire à la martingale. La seule différence est que ce TS ne charge pas le dépôt.
Mais, tant que ça marche...
Oui, et si nous supprimons complètement le SL, il y aura beaucoup de systèmes miracles avec la plus haute "qualité". Un énorme tas de systèmes complètement inutiles.
Oui, et si vous supprimez complètement SL, il y aura un tas de systèmes miracles avec la plus haute "qualité". Un énorme tas de systèmes complètement inutiles.
Pas vraiment.
Mon évaluation de la "qualité" - tient compte du glissement de l'équité. Il n'apparaît pas sur les graphiques, mais il est utilisé dans l'évaluation. Et dans ce cas, pour le système 642952, il n'a jamais eu un énorme drawdown d'Equity. C'est pourquoi le score est si élevé.
Si, comme vous le suggérez, "il faut supprimer complètement le SL", alors la plupart des systèmes miracles auront de gros tirages sur l'équité, et mon estimation de la qualité diminuera inévitablement. J'utilise cette estimation intégrale depuis plus d'un an maintenant, et je suis constamment convaincu de son adéquation. Il s'agit d'un composite de plusieurs paramètres différents, dont certaines caractéristiques importantes sont prises en compte. Mais je ne veux pas trop révéler son essence dans un forum ouvert - j'ai payé pour ce code (en fait, pas pour le code, mais pour l'idée elle-même, le code n'est pas compliqué).
OK, j'ai compris. Je m'intéresse à l'approche dans son ensemble, plutôt qu'aux systèmes individuels, car je suis en train de développer une approche similaire. En fin de compte, existe-t-il un compte où l'on échange des systèmes individuels plus performants ? Démo ou réel. Vous pouvez sélectionner les meilleurs systèmes et les mettre en œuvre sur un compte, puis écarter les outsiders, avant d'ajouter les meilleurs. Je ne veux pas séparer les transactions des différents systèmes, je suis généralement intéressé par le résultat.
Je l'ai déjà dit - j'ai un compte PAMM qui était en forte baisse l'année dernière. Et c'est avec l'aide de League TS - j'ai sélectionné les systèmes les plus prometteurs, qui l'ont progressivement tiré. Aujourd'hui, le compte est toujours en drawdown, mais c'est déjà tolérable. J'espérais sortir du drawdown à la fin du printemps (et ensuite ouvrir le signal), mais le début du mois d'avril a été très peu rentable, et la sortie du drawdown est maintenant reportée, au mieux, au milieu de l'été.
Je promets de mettre sur mon compte de démo 422420
Je l'ai déjà dit - j'ai un compte PAMM qui était en forte baisse l'année dernière. Et c'est avec l'aide de la Ligue TC que j'ai sélectionné les systèmes les plus prometteurs, qui s'en sortent progressivement. Aujourd'hui, le compte est toujours en drawdown, mais c'est déjà tolérable. J'espérais sortir du drawdown à la fin du printemps (et ensuite ouvrir le signal), mais le début du mois d'avril a été très peu rentable, et la sortie du drawdown est maintenant reportée, au mieux, au milieu de l'été.
promettre de mettre sur un compte de démonstration 422420
Donnez-moi votre numéro de compte. Je vais poster l'ex-fichier.