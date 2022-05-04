League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 82
Je ne comprends pas.
Il semble que mon code soit d'assez bonne qualité, la Ligue TC a des dizaines de milliers de lignes de code... Mais tout ce "rendement potentiel" ne sera jamais que potentiel. C'est comme l'énergie des molécules en thermodynamique. Il n'est pas disponible pour l'extraction.
Quant au "mouvement réel du taux de change", comprenez-vous seulement ce que vous dites ? Je n'ai pas de scalpeurs, qui prennent des unités de points, donc les résultats sur la démo et sur le compte réel ne sont pas très différents. Et je constate que les petites échéances fournissent rarement une augmentation stable.
Le système que j'utilise actuellement sur mon compte principal fonctionne également sur le compte H1.
Comme on dit - "Le camarade ne comprend pas"... cela arrive, ne vous offusquez pas, et restez dans l'obscurité encore un peu.
À l'heure actuelle, le seul avantage de la Ligue TC est la base de clients, ce qui est certainement une chose utile (pour son détenteur actuel ou futur).
C'est en gros la façon dont vous pouvez et devez travailler avec la GBPUSD dans un lot unique avec retournement sur M5 en une heure. Un petit terrain est donc plus petit.
C'est approximativement la façon dont la paire GBPUSD peut et doit être traitée avec un seul lot sur M5 en une heure. Un petit terrain est donc plus petit.
Ha-ha-ha... Je pourrais vous donner une centaine de photos et de rapports d'essai de ce type.
Obtenez-le au moins sur une démo (je ne parle même pas de la vraie) !
J'ai fait tester TOUS les 672 TS à un intervalle de deux ans, et les résultats étaient bons. Mais mettez-les sur la démo - et bam... Ils se sont éparpillés dans trois divisions, et dans la division supérieure - seulement un cinquième des systèmes ! La règle des 20/80 fonctionne à plein régime.
Lorsque vous me donnerez le mot de passe d'investissement de votre compte de démonstration avec la même photo - alors nous parlerons de la façon dont vous avez réussi à "extraire des rendements" supérieurs aux miens.
Je vous souhaite persévérance et bonne chance (à nous deux et à tous ceux qui en ont besoin !).
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers CT par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Tableau des cinq premiers par qualité de commerce :
Et comment sont les choses dans la réalité ? Est-ce que PAMM se développe ?
Oui. Toujours en croissance.
Le plan est le même... Si tout se passe comme prévu, je sortirai du marasme d'ici la fin du printemps, et il sera alors possible d'ouvrir un signal.
Comme je l'ai dit précédemment, j'ai utilisé le système ZpnTrendSP sur l'EUR et l'USD, avec un réajustement manuel des stops en cas de nouvelles.
Utilisez-vous un chalut ?
Je vous l'ai dit - le système ZpnTrendSP - c'est-à-dire des arrêts fixes avec passage au sans perte. Le chalut régulier fonctionne à partir de la boîte. Trawl TP - fonctionne beaucoup mieux, cependant, il est extrêmement instable.
