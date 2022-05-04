League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 239
Bonjour ! Où puis-je trouver une description de ces 16 CT en usage pour comprendre de quoi il s'agit ? Il y a beaucoup de pages, je crains qu'il ne faille beaucoup de temps pour lire le sujet.
Ce n'est pas 16 maintenant, c'est 24 systèmes par symbole.
Regardez.
Nous avons deux directions d'entrée. (Tendance et plat).
Ensuite, nous avons trois méthodes de détection de la tendance : le croisement de l'EMA et du prix, l'entrée par une barre d'impulsion ; le contact avec la limite du canal, l'entrée par une rupture ou un rebond ; l'atteinte d'un ordre stop ou limite (EMA, Prc, Zpn) sur les pics en zigzag, l'entrée par un ordre stop ou limite.
Enfin, quatre types d'escorte : SL ordinaire, TP ordinaire, TP-SL fixe, rollovers (DTS, RTS, SP, SAR).
Prenez toutes les combinaisons et vous obtenez 24 systèmes par symbole.
Tous ces systèmes sont gratuits dans Kodobase, je les ai même trouvés une fois, et les ai postés quelque part dans le fil de discussion.
Périodiquement - je poste un module exécutable gratuit de League TS. Dans le testeur il fonctionne sans restrictions, pour l'exécuter sur une démo ou réel nécessite un Regcode gratuit, qui est donné pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit de ce TS (ou de plusieurs à la fois sur le même compte). Ça ne me dérange pas que ce signal soit ensuite copié sur le réel.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions :
Le module exécutable actuel de la Ligue des systèmes de négociation.
Comme certains TS sont réoptimisés quotidiennement, ces changements sont pris en compte.
Dans le testeur de stratégie, il fonctionne sans aucune restriction.
Pour l'exécuter sur un compte démo ou réel - vous avez besoin d'un code regex. Les codes d'enregistrement sont donnés gratuitement pour la promesse d'ouvrir un signal gratuit pour le TS sélectionné. Ainsi, si vous en avez envie, vous pouvez copier ce signal sur un réel, PAMM ou autre, cela ne me dérange pas.
Merci pour la réponse ! C'est généralement clair. J'ai trouvé ici ceux qui font depuis longtemps ce que j'ai commencé :) (les idées en général sont similaires mais il y a des différences).
y a écrit brièvementhttps://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Explication : J'ai fait une décomposition de la vue globale de la stratégie en éléments suivants
- une stratégie pour définir une opportunité d'entrée
- stratégie pour définir un point d'entrée
- une stratégie pour fixer un stop loss
- Stratégie de fixation de l'objectif de profit - objectif de prise de profit
- stratégie de maintien - trailing stop
- stratégie de suivi - gestion du volume (complément et/ou compensation et/ou clôture partielle)
- stratégie de maintenance - définition d'une sortie précoce
Pour chaque sous-étape de la prise de décision, je fais des collections de stratégies élémentaires (et moins élémentaires).
Et je veux passer en revue toutes les combinaisons possibles de chacun avec chacun. Par conséquent, c'est un peu délicat.
Je vais probablement faire une description détaillée de l'idée plus tard avec quelques schémas si vous êtes intéressés. Vous pouvez peut-être vous faire une idée à partir de ces mots.
Oui, exactement comme ça.
Mon idée était que si vous prenez toutes les options possibles et que vous les exécutez toutes en même temps, certaines d'entre elles seront toujours rentables. Et la question de "que faire pour que le TS fonctionne" se transforme en "que faire pour choisir un système qui fonctionne parmi ceux déjà disponibles".
Super. Je vais garder un œil sur le sujet. Je ferai également ma propre implémentation avec des fonctionnalités inspirantes, pour autant que j'aie la mèche).
Je comprends que si je veux exécuter un signal pour ouvrir immédiatement - ou lorsque je accumule un historique pour choisir certains TS ?
Si vous l'exécutez dans le testeur, il fonctionnera sans aucune limitation.
Si vous l'exécutez en démo ou en réel - il faudra le recoder.
Vous ouvrez un signal gratuit, dites-moi les mages TC qui travailleront dessus, et le compte. Je vais vous générer les codes rouges.
MERCI, GEORGY ! JE PRÉPARE MON ARGENT POUR PARTIR !!!
Vous avez déjà commencé il y a un mois, n'est-ce pas ?
NON ! HOOKED OUT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JUSTE À TEMPS POUR UN MOIS ! !! JE SUGGÈRE QUE L'ON S'APPELLE PAR SON PRÉNOM.