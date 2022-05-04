League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 238
Et vous - vous êtes impoli. Je n'ai pas semblé remarquer.......
Commence par le modelage, finit par les horoscopes))
L'analyse technique est brumeuse. Et ça, c'est l'ultime réalité cynique, George. )))
Où est-il dit que l'analyse est "brumeuse" ? Voici l'indicateur MAHA - ce qui est "brumeux" à son sujet, il est extrêmement précis.
Et je ne vois aucune réalité dans vos suggestions... Votre bibliothèque graphique était beaucoup plus réelle...
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Tableau du top 5 en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Meilleur graphique 5 pour la qualité du trading :
Les 20 plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Le graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Le TS 840352 est intéressant. Il s'agit d'un très ancien TS, entrant avec des pauses sur des pics en zigzag avec un SL suiveur et se déplaçant vers le Breakeven, fonctionnant depuis plus d'un an. J'ai été surpris que le rapport indique 31 SL consécutives ! J'ai pensé que c'était une sorte d'erreur. J'ai regardé les codes... hmm... non, pas d'erreur. Le nombre autorisé de SL pour ce système dans une rangée est de 34 ! Et le temps d'attente maximum pour une mise à jour maximale est de 135 échanges... Eh bien... Attendons que ce TS montre le "coup d'essai". Fondamentalement, il s'agit d'un TS "illogique" - son entrée est plate, à contre-courant de la tendance, mais le support est tendance, en ligne droite. Il n'est pas surprenant qu'elle ne donne pas de résultats élevés. Mais, il est surprenant qu'il ne montre pas de "coup d'essai" pendant si longtemps. D'autre part - le haut n'a pas été actualisé dans 127 transactions. Il ne reste plus grand-chose avant le "coup de feu"...
Situation actuelle (tous les TCs fonctionnent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Top 20 par qualité de commerce :
Les cinq premiers en termes de qualité du commerce :
Les 20 TS les plus anciens, avec au moins 50 transactions:
Graphique des cinq plus anciens TS avec au moins 50 transactions
Oui, votre patience est incroyable. PAMM a-t-il pris vie ?
IMHO - rien de surprenant... l'homme est monté sur son "cheval" et le fait.
Bientôt, je me joindrai à vous avec mon PAMM. J'ai déjà choisi les magiciens selon le TS LIGI pour le début.
Seule demande - ne pas mettre de photos du passé ... Ils ne sont pas pertinents.
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Les cinq meilleurs graphiques pour la qualité du commerce :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique des cinq TS les plus anciens avec au moins 50 transactions :
Il y a 16 CTs travaillant sur chaque symbole
Bonjour ! Qui peut me dire où voir réellement une description de ces 16 CTs utilisés pour comprendre de quoi il s'agit ? Il y a beaucoup de pages, je crains qu'il ne faille beaucoup de temps pour lire le sujet.