League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 47
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Situation actuelle (tous les TS travaillent sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Les 20 premiers TS par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité des échanges :
Les cinq meilleurs graphiques par qualité de commerce :
Résumons les résultats de la semaine.
La première place est occupée par le TS 642952 - entrée avec des ordres à cours limité sur des pics en zigzag avec un TP suiveur sur AUDCAD. Ce système est un nouveau venu dans le classement, il a pris la première place grâce à un certain nombre de trades réussis d'affilée.
La deuxième place revient à TS 743622 - entrée avec des ordres stop sur des sommets en zigzag avec TP suiveur sur GBPNZD - le gagnant de la première place la semaine dernière avec deux trades, ce qui a légèrement réduit la qualité du trading.
La troisième place est occupée par TS 740642 - il utilise également des ordres stop sur des pics en zigzag avec des TP de suivi mais sur USDCHF. La semaine dernière, deux échanges ont été effectués. Le système a légèrement amélioré la qualité des échanges et est passé de la cinquième à la troisième place.
Quatrième place - TS 543350 - renverse la tendance déterminée par l'EMA sur la barre "impulse" sur le CADCHF. Aucune transaction n'a été ouverte la semaine dernière, la qualité des transactions a donc légèrement diminué et le système est passé de la deuxième à la quatrième place.
La cinquième position est occupée par TS 243622 - inversions avec des ordres stop sur des pics en zigzag sur GBPNZD. C'est un nouveau venu dans le classement.
En parlant de signaux.
Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je peux fournir un compte et le mot de passe d'investissement de la Ligue TC à ceux qui le souhaitent. Choisissez des métiers sur la magie, et regardez le métier.
Je comprends, peu veulent se donner la peine. C'est bien mieux quand chaque TS a un signal. Eh bien... Je n'ai pas l'occasion d'ouvrir beaucoup de signaux. Mais si quelqu'un veut ouvrir des signaux pour un certain TS, pas de problème. Si vous le souhaitez, je fournirai les experts travaillant sur les TS sélectionnés de la Ligue, afin que vous puissiez voir leur travail sur le signal, et non sur les rapports Excel.
En parlant de signaux.
Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je peux fournir un compte et le mot de passe d'investissement de la Ligue TC à ceux qui le souhaitent. Choisissez des métiers sur la magie, et regardez le métier.
Je comprends, peu veulent se donner la peine. C'est bien mieux quand chaque TS a un signal. Eh bien... Je n'ai pas l'occasion d'ouvrir beaucoup de signaux. Mais si quelqu'un veut ouvrir des signaux pour un certain TS, pas de problème. Si vous le souhaitez, je fournirai les experts travaillant sur les TS sélectionnés de la Ligue, afin que vous puissiez voir leur travail sur le signal, et non sur les rapports Excel.
C'est plus facile de contrôler sur le prospectus et de donner un accès complet. Les magiciens peuvent être traqués là aussi.
Ha ! Je ne savais pas, je ne savais pas...
Wow ! !! Bien... Pourquoi diable n'y ai-je pas pensé plus tôt...
J'ai le suivi sur MyFhBook pour la division "moyenne" de la TC League (quel dommage, pour la division "supérieure" je ne l'ai pas ouvert... je ne comprends pas... quelque chose que je ne peux pas insérer le lien... Comment proposez-vous de procéder ? Où mettre le lien ?
Je vais verrouiller la division "supérieure" ...... Je l'ai surveillé. Il y a un lien. Où dois-je le mettre ?
Rien que pour l'histoire, il y a plus de 40 000 transactions en première division. Je ne sais pas comment filtrer par magicien...
Ha ! Je ne savais pas, je ne savais pas...
Wow ! !! Bien... Pourquoi diable n'y ai-je pas pensé plus tôt...
J'ai le suivi sur MyFhBook pour la division "moyenne" de la TC League (quel dommage, pour la division "supérieure" je ne l'ai pas ouvert... je ne comprends pas... quelque chose que je ne peux pas insérer le lien... Comment proposez-vous de procéder ? Où mettre le lien ?
Je vais verrouiller la division "supérieure" ...... Je l'ai surveillé. Il y a un lien. Où dois-je le mettre ?
Rien que pour la première division, on compte plus de 40 000 transactions dans l'histoire. Je ne sais pas comment filtrer par magicien...
Je me suis renseigné. Il y a un lien. Où dois-je le mettre ?
Tu ne peux pas le mettre ici, MQ n'aime pas ça. Uniquement en tant que texte masqué.
Je n'arrive pas à trouver comment filtrer par magicien...
En regardant depuis le haut, vous pouvez sélectionner l'analyse Kastum.
D'ailleurs, le plus intéressant est que c'est un jour férié, le dollar n'est pas sous pression - que sont les CT et que vont-ils montrer ?
C'est un peu différent à la fin de l'année, mais quand même. Il y a aussi des jours spéciaux aux États-Unis.
Tu ne peux pas aller ici, MQ n'aime pas ça. Т
Il m'a semblé qu'ils (MQ) sont déjà des amis proches de MyFix (à en juger par les méthodes de surveillance).
Je pense que publier le lien ne fera pas de mal.
Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment poster des dizaines de signaux à TC :-)
Il m'a semblé qu'ils (MQ) sont déjà très amis avec MyFix (à en juger par les méthodes de surveillance).
Je pense que publier le lien ne fera pas de mal, au moins les modérateurs le retireront et lui donneront une réprimande.
Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment poster des dizaines de signaux à TC :-)
Non, les liens vers le livre sont automatiquement coupés par le moteur. Peut gronder, ou peut accidentellement Renat de mauvaise humeur entrer et être banni à vie =)
Eh bien, faisons sans MayfxBook - qui veut créer un signal gratuit sur n'importe quel TC de la Ligue - je suis prêt à fournir un expert.
De plus - je vais chercher un Expert Advisor gratuit dans KodoBase, par exemple, pour le breakdown ou le Price-Chenel breakdown, afin que personne ne me soupçonne de faire de la publicité - cet EA donnera des résultats proches de n'importe quel EA avec "Chn" dans son nom ou des magiciens se terminant par un.