Calcul des différences, exemples. - page 6
Moyennage par un polynôme du quatrième degré avec un levier de 72 (EMA du quatrième degré) etextrapolation à différents leviers à l'aide d' une parabole cubique(polynôme du troisième degré).
La première figure est un schéma de tracé, dans la deuxième figure, toutes les lignesqui ne sont pas redessinées sont tracées jusqu'à la dernière valeur.
Les indicateurs du sous-sol ne diffèrent que par le décalage de la ligne de consigne.
Moyennage par polynôme du quatrième degré avec un effet de levier de 72 (EMA du quatrième degré) etextrapolation à différents effets de levier en utilisant unpolynôme du quatrième degré.
La première figure est un schéma de tracé, dans la deuxième figure, toutes les lignesqui ne sont pas redessinées sont tracées jusqu'à la dernière valeur.
Les indicateurs du sous-sol ne diffèrent que par le décalage de la ligne de consigne.
Alexei, je peux te donner un conseil gratuit et une astuce.
Je vous ai déjà dit que le décalage vers la gauche est, comment dire... - une tâche ingrate. Vous ne recevrez que des malédictions de ceux qui regardent votre fil. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous êtes fier d'être seul dans votre propre fil.
Mais pour décaler une ligne périodique avec un point d'inflexion vers la gauche d'une demi-onde (ou plutôt s'il n'y a qu'un seul point d'inflexion entre un minimum et un maximum local) sans qu'il y ait un déplacement réel, vous pouvez utiliser la dérivée de cette fonction. Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un changement réel, mais d'un changement d'essence. La dérivée d'une fonction est l'angle d'une tangente à la droite. Calculé simplement : buf[i]-buf[i+1].
Voici, par exemple, les dérivées première et seconde d'une onde sinusoïdale. Les points d'inflexion de la fonction elle-même deviennent les maxima et minima locaux de sa dérivée.
Oui Nikolaï, je suis tout à fait d'accord avec toi, et bien sûr, chaque dérivée déplace le graphique du sinus d'un quart de période vers la gauche.
Pour les comparaisons, j'ai donc éliminé le décalage artificiel de la ligne. C'est ce que l'on peut constater dans les seconds chiffres des derniers billets. Toutes les lignes, à l'exception de la ligne grise fine, sont dessinées sur la dernière barre et ne sont pas redessinées. Et une partie du déplacement du graphique vers la gauche est due à l'extrapolation.
Et ces lignes peuvent effectivement encore être différenciées, dans notre cas supprimer la première et/ou la deuxième différence, qui était dans le prototype. :)))
Le déplacement vers la gauche a été utilisé pour relier toutes les lignes, y compris les lignes de construction, en une image globale, et pour voir le schéma d'ensemble.
Le graphique supérieur peut être ignoré, car il est décalé vers la gauche et la queue est redessinée. Et celui du bas a l'air lent et banal. Quel est l'intérêt de toute cette agitation ?
))))
Nous verrons "au fur et à mesure".
Jusqu'à présent, tout est sur la bonne voie. ))
Voici une mise en œuvre possible de cette approche. Pas de redessin et de décalage. C'est la dérivée seconde de votre ligne.
Parfois même très corrélées et non décalées
Je suis de bonne humeur aujourd'hui.
Alg. sur "shift left" (quel nom pour cela :) ).
1) Prenez deux SMA, une rapide et une lente.
2. Décalez d'un demi-cycle vers la gauche (chacun de son côté).
3. Nous sommes surpris de voir que :
Les formes d'ondes 3.0 tourbillonnent les unes autour des autres.
3.1. le rapide décale le lent vers le haut juste avant l'extremum (parfois beaucoup plus tôt).
3.2. croisements "par paires" (à la hausse avant l'extremum et à la baisse après)
4. Décale les barres en temps réel, mais (contrairement à n2) de la même quantité. L'un se terminera à 0, l'autre sortira fortement vers la droite.
5. Maintenant que nous avons vu le croisement de l'extremum passé et du croisement précédent, nous allons regarder où il a déjà traversé. Sur cette base, nous pouvons filtrer les faux positifs évidents et faire de belles entrées.
Peut-être, il y a quelque chose dedans. Mais il ne s'agit pas d'un algorithme de déplacement vers la gauche, mais d'un algorithme de déplacement vers la droite.