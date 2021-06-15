1200 abonnés ! !! - page 36
C'est pour cette raison qu'il est impossible de faire une recherche de signaux dans l'ensemble du service.
Il est logique de trouver d'abord des signaux appropriés en fonction de vos performances de trading, puis de trouver le courtier qui leur convient.
En d'autres termes, le signal est sélectionné en premier, et ensuite le courtier. Et non l'inverse
Vos signaux sont disponibles sur le site web, quel que soit votre courtier. Je ne sais pas quel est le problème ?
En l'absence de la possibilité d'automatiser la recherche du bon signal pour les conditions requises.
La première chose que j'ai implémentée à travers le parsing était d'utiliser tous les scripts statistiques de kodobase appliqués à l'état du signal. Cela inclut l'ajout de l'historique de négociation du signal au graphique par divers scripts tiers et l'analyse de divers indices de la négociation du signal par des scripts tiers, etc. C'est-à-dire que le signal a été traité comme un historique de transaction ordinaire. Les scripts tiers (même anciens), grâce aux nouvelles fonctionnalités de MQL, ont fonctionné avec l'ajout d'un inluder. Il est très pratique d'appliquer toutes les années de kodobase aux signaux.
Mais l'état a été analysé, lorsque webrequest était encore capable de se connecter à MQL5.com. Maintenant, cette possibilité a également été supprimée. Je n'ai pas trouvé de moyen facile de télécharger un CSV via un navigateur, puis de le charger pour l'analyser.
En l'absence de la possibilité d'automatiser la recherche du bon signal pour les conditions requises.
Non, nous avons une compréhension différente - vous devez travailler avec les signaux dans l'environnement qui est à votre disposition.
Il n'existe aucune tâche permettant d'accéder à l'ensemble de la base de signaux depuis le terminal.
Il y a une section sur la gestion des signaux de trading de MQL5. Il n'affiche cependant pas l'historique des signaux.
Un groupe de fonctions conçues pour gérer les signaux de trading. Ces fonctions permettent :
Fonction
Action
SignalBaseGetDouble
Renvoie la valeur d'une propriété de type double pour le signal sélectionné.
SignalBaseGetInteger
Renvoie la valeur d'une propriété de type entier pour le signal sélectionné.
SignalBaseGetString
Renvoie la valeur de la propriété de type chaîne pour un signal sélectionné.
SignalBaseSelect
Sélectionne un signal pour travailler à partir de la base de signaux de trading disponibles dans le terminal.
SignalBaseTotal
Renvoie la quantité totale de signaux disponibles dans le terminal.
SignalInfoGetDouble
Renvoie la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal de négociation.
SignalInfoGetInteger
Renvoie une valeur de type entier à partir des paramètres de copie du signal de négociation.
SignalInfoGetString
Renvoie la valeur d'une propriété de type chaîne de caractères à partir des paramètres de copie du signal de négociation.
SignalInfoSetDouble
Définit la valeur d'une propriété double dans les paramètres de copie des signaux de négociation
SignalInfoSetInteger
Définit la valeur d'une propriété de type entier dans les paramètres de copie des signaux de négociation.
SignalSubscribe
Définit l'abonnement à la copie de signaux de trading
SignalUnsubscribe
Se désabonner de la copie des signaux de trading
Les signaux filtrés par la compatibilité avec le compte de trading actuel sont disponibles dans le terminal.
Cette dernière restriction exclut formellement la possibilité d'analyser les signaux manuellement. Oui, cela doit être fait pour les utilisateurs manuels du terminal, mais le programmeur doit se rendre sur le site MQL5.com pour l'analyse du logiciel, ce qui est exactement ce que font la plupart des traders. Il en résulte une charge supplémentaire pour le serveur Web et des bicyclettes sous la forme d'analyseurs Web écrits de manière inexacte. Cependant, en fait, la fameuse "compatibilité" n'est requise que pour deux fonctions de la liste : SignalSubcribe SignalUnsubscribe.
Je rêvais d'écrire un programme en MQL5 qui sélectionne les signaux selon des critères personnalisés et crée une courte liste de ces signaux directement dans le graphique de MetaTrader 5. Et combien d'opportunités s'ouvrent aux investisseurs professionnels qui recherchent des signaux de trading avec les caractéristiques spécifiées !
Vous avez une perception unilatérale.
Pensez aux autres et, immédiatement, votre image du monde s'effondre. Et si vous allez plus loin dans le niveau de la perception, vous serez éclairé.
Je me demande moi aussi comment certains signaux parviennent au sommet, surMT5.
Je me demande comment ils ont pu trouver une formule de classement telle que le signal "A" se trouve en page 4 et le signal "B" en page 1 .
Pouvez-vous expliquer.
Quelle est la différence entre les deux signaux ?