1200 abonnés ! !! - page 36

Nouveau commentaire
 
fxsaber:

C'est pour cette raison qu'il est impossible de faire une recherche de signaux dans l'ensemble du service.

Il est logique de trouver d'abord des signaux appropriés en fonction de vos performances de trading, puis de trouver le courtier qui leur convient.

En d'autres termes, le signal est sélectionné en premier, et ensuite le courtier. Et non l'inverse

Vous disposez de signaux disponibles sur le site Web, quel que soit le courtier. Quel est le problème ?
 
Rashid Umarov:
Vos signaux sont disponibles sur le site web, quel que soit votre courtier. Je ne sais pas quel est le problème ?

En l'absence de la possibilité d'automatiser la recherche du bon signal pour les conditions requises.

La première chose que j'ai implémentée à travers le parsing était d'utiliser tous les scripts statistiques de kodobase appliqués à l'état du signal. Cela inclut l'ajout de l'historique de négociation du signal au graphique par divers scripts tiers et l'analyse de divers indices de la négociation du signal par des scripts tiers, etc. C'est-à-dire que le signal a été traité comme un historique de transaction ordinaire. Les scripts tiers (même anciens), grâce aux nouvelles fonctionnalités de MQL, ont fonctionné avec l'ajout d'un inluder. Il est très pratique d'appliquer toutes les années de kodobase aux signaux.

Mais l'état a été analysé, lorsque webrequest était encore capable de se connecter à MQL5.com. Maintenant, cette possibilité a également été supprimée. Je n'ai pas trouvé de moyen facile de télécharger un CSV via un navigateur, puis de le charger pour l'analyser.

 
fxsaber:

En l'absence de la possibilité d'automatiser la recherche du bon signal pour les conditions requises.

La première chose que j'ai implémentée à travers le parsing était d'utiliser tous les scripts statistiques de kodobase appliqués à l'état du signal. Cela inclut le placement de l'historique de négociation du signal sur le graphique par divers scripts tiers et l'analyse de divers indices de la négociation du signal par des scripts tiers, etc. C'est-à-dire que le signal a été traité comme un historique de transaction ordinaire. Les scripts tiers (même anciens), grâce aux nouvelles fonctionnalités de MQL, ont fonctionné avec l'ajout d'un seul inluder. Il est très pratique d'appliquer toutes les années de la codobase aux signaux.

Mais l'état a été analysé, lorsque webrequest était encore capable de se connecter à MQL5.com. Maintenant, cette possibilité a également été supprimée. Maintenant, je n'ai qu'une seule méthode de béquille - télécharger le CSV via le navigateur et ensuite l'analyser.

+
 
fxsaber:

C'est pour cette raison qu'il est impossible de faire une recherche de signaux dans l'ensemble du service.

Il est judicieux de trouver d'abord les signaux qui conviennent à votre performance commerciale, puis de trouver le courtier qui leur convient.

Non, nous avons une compréhension différente - vous devez travailler avec les signaux dans l'environnement qui est à votre disposition.

Il n'existe aucune tâche permettant d'accéder à l'ensemble de la base de signaux depuis le terminal.

 
Renat Fatkhullin:

Non, nous avons une compréhension différente - vous devez travailler avec les signaux dans l'environnement qui est à votre disposition.

Il n'est pas nécessaire de donner accès à l'ensemble de la base de données des signaux à partir du terminal.

C'est peut-être une solution logique du point de vue commercial, mais pas du point de vue de la commodité et de la fonctionnalité.
 
Renat Fatkhullin:

Il y a une section sur la gestion des signaux de trading de MQL5. Il n'affiche cependant pas l'historique des signaux.

Un groupe de fonctions conçues pour gérer les signaux de trading. Ces fonctions permettent :

  • recevoir des informations sur les signaux de trading disponibles pour être copiés,
  • lire ou définir les préférences pour la copie des signaux de trading
  • s'abonner au signal et s'en désabonner en utilisant le langage MQL5.

Fonction

Action

SignalBaseGetDouble

Renvoie la valeur d'une propriété de type double pour le signal sélectionné.

SignalBaseGetInteger

Renvoie la valeur d'une propriété de type entier pour le signal sélectionné.

SignalBaseGetString

Renvoie la valeur de la propriété de type chaîne pour un signal sélectionné.

SignalBaseSelect

Sélectionne un signal pour travailler à partir de la base de signaux de trading disponibles dans le terminal.

SignalBaseTotal

Renvoie la quantité totale de signaux disponibles dans le terminal.

SignalInfoGetDouble

Renvoie la valeur de la propriété de type double des paramètres de copie du signal de négociation.

SignalInfoGetInteger

Renvoie une valeur de type entier à partir des paramètres de copie du signal de négociation.

SignalInfoGetString

Renvoie la valeur d'une propriété de type chaîne de caractères à partir des paramètres de copie du signal de négociation.

SignalInfoSetDouble

Définit la valeur d'une propriété double dans les paramètres de copie des signaux de négociation

SignalInfoSetInteger

Définit la valeur d'une propriété de type entier dans les paramètres de copie des signaux de négociation.

SignalSubscribe

Définit l'abonnement à la copie de signaux de trading

SignalUnsubscribe

Se désabonner de la copie des signaux de trading


Renat Fatkhullin:
Les signaux filtrés par la compatibilité avec le compte de trading actuel sont disponibles dans le terminal.


Cette dernière restriction exclut formellement la possibilité d'analyser les signaux manuellement. Oui, cela doit être fait pour les utilisateurs manuels du terminal, mais le programmeur doit se rendre sur le site MQL5.com pour l'analyse du logiciel, ce qui est exactement ce que font la plupart des traders. Il en résulte une charge supplémentaire pour le serveur Web et des bicyclettes sous la forme d'analyseurs Web écrits de manière inexacte. Cependant, en fait, la fameuse "compatibilité" n'est requise que pour deux fonctions de la liste : SignalSubcribe SignalUnsubscribe.

Je rêvais d'écrire un programme en MQL5 qui sélectionne les signaux selon des critères personnalisés et crée une courte liste de ces signaux directement dans le graphique de MetaTrader 5. Et combien d'opportunités s'ouvrent aux investisseurs professionnels qui recherchent des signaux de trading avec les caractéristiques spécifiées !

 

Vous avez une perception unilatérale.

Pensez aux autres et, immédiatement, votre image du monde s'effondre. Et si vous allez plus loin dans le niveau de la perception, vous serez éclairé.

 
Renat Fatkhullin:

Vous avez une perception unilatérale.

Pensez aux autres et, immédiatement, votre image du monde s'effondre. Et si vous allez plus loin au niveau de la perception, vous ne serez pas du tout éclairé.

+1
 

Je me demande moi aussi comment certains signaux parviennent au sommet, surMT5.

Je me demande comment ils ont pu trouver une formule de classement telle que le signal "A" se trouve en page 4 et le signal "B" en page 1 .

Pouvez-vous expliquer.

[Supprimé]  
Petros Shatakhtsyan:

Je me demande aussi comment certains signaux arrivent au sommet, surMT5.

Je me demande comment ils ont pu trouver une formule de classement telle que le signal "A" se trouve en page 4 et le signal "B" en page 1 .

Quelle est la différence entre les deux signaux ?

Le signal B a gagné au moins grâce à un petit nombre de transactions, nous l'avons observé à plusieurs reprises dans le classement MT4, ce qui est également un peu faux, car plus le trader a de transactions et de profits, cela indique une certaine stabilité, et moins et de profits indiquent un caractère aléatoire ou même une histoire dessinée comme un exemple d'un signal qui est entre 11 et 20 places dans le top MT4.
1...293031323334353637383940414243...230
Nouveau commentaire