1200 abonnés ! !! - page 37
Le signal B a gagné au moins en raison du petit nombre de transactions, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans le classement MT4, ce qui est également un peu faux, parce que le plus de transactions que le trader a fait et en profit indique une certaine stabilité, tandis que le moins et en profit, indique le hasard ou même une histoire dessinée comme un exemple d'un signal qui est entre 11 et 20 places dans le top MT4.
Ce n'est pas vrai.
Je peux vous montrer plusieurs signaux de même niveau, un signal a 10 fois plus de transactions qu'un autre. Vous devez également tenir compte du nombre de semaines.
Sans connaître la formule, vous pouvez parler de la notation "jusqu'à ce que vous ayez le visage bleu" - surtout s'il y a des coefficients de pondération.
Pourquoi étudier toute la cote quand vous pouvez prendre les signaux adjacents de la vitrine MT5 :
Les premiers sont vraiment meilleurs par le prix, vous ne trouvez pas ? Peut-être que pour le classement, c'est l'un des facteurs décisifs.
J'ai donné mon exemple uniquement pour montrer que sans connaître la formule, il est inutile de parler de notation.
De plus, il s'avère que le classement mélange des qualités objectives (trading) du signal avec des qualités subjectives (nombre d'abonnés, prix).
Si les qualités subjectives l'emportent sur les qualités objectives, il est encore plus inutile de parler de notation.
Le fait est que les abonnés ne sont pas intéressés par la formule. 90% sont intéressés par 1. la rentabilité, 2. le drawdown maximum, 3. le nombre de semaines.
Si des signaux qui n'ont pas d'abonné apparaissent en tête, cela signifie que la formule est incorrecte. Il semble que la fonction rand() soit utilisée dans la formule.
Nous ne savons pas ce qui intéresse les abonnés.
De plus, comme le démontre le signal en question, ils ne s'intéressent qu'au "nombre d'abonnés", ou à rien du tout : on leur a simplement conseillé ce signal, alors ils se sont inscrits.
Mais le fait que le signal soit évalué à l'aide d'une formule complexe à plusieurs facteurs - c'est tout à fait exact - et qu'ici les CM aient fait un travail formidable, c'est indéniable.
Les PM ont combiné les mesures de qualité et de marketing - tout n'est pas si simple et il y a des variations.
En tout cas, sans connaître la formule de notation, il n'y a pas de discussion de fond.
Ce qui intéresse les abonnés, vous ne le savez peut-être pas, mais nous le savons. S'ils ne souscrivent pas aux signaux, alors la formule est fausse.
Vous pouvez acheter 10 ou même des centaines d'abonnés sans aucune formule.
Si vous savez ce qui intéresse les abonnés, pourquoi n'êtes-vous pas en tête de liste ?
ma conclusion - sans marketing, on ne peut pas arriver au sommet - tant que le sommet tiendra compte d'indicateurs subjectifs (nombre d'abonnés, prix, etc.) - il n'y a rien à faire dans le service pour le bien des abonnés.
J'ai été une fois dans le top, et après 4 mois j'ai accumulé plus de 20 abonnés. Leur nombre a commencé à augmenter de façon spectaculaire.
Et plus ils s'inscrivaient pour un signal bon marché (le plus souvent 20-40$), plus ils posaient des questions stupides et idiotes. Tout cela vous déstabilisera, surtout si vous êtes un programmeur opérationnel.
Et si vous pensez que quelqu'un a 1200 abonnés et que c'est très bien, je ne le pense pas.
Pour un tel prix, s'amuser avec les abonnés toute la journée et avoir ce genre de responsabilité ne vaut pas la peine. Ils ne sont bons que de côté.
Vous avez une perception unilatérale.
Pensez aux autres et, immédiatement, votre image du monde s'effondre. Et si vous allez plus loin dans le niveau de la perception, vous serez éclairé.
Quelqu'un détruirait son image du monde s'il pense à nous.)
