1200 abonnés ! !! - page 35
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oui, je l'ai utilisé une fois, lorsque je m'intéressais au Service. Mais en dehors des statistiques, il manque beaucoup d'autres données (abonnés, montant du fournisseur, somme des abonnés, etc.)
Regardez de plus près : https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties- les abonnés et les soldes des fournisseurs sont là.
Augmenter éventuellement le nombre d'indicateurs.
Il existe deux exemples de travail avec des signaux sur le marché :
Regardez de plus près : https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties- les abonnés et les soldes des fournisseurs sont là.
Nous allons peut-être augmenter le nombre d'indicateurs.
Il existe deux exemples de travail avec des signaux sur le marché :
. Il existe de tels signaux, mais leur mise à jour une fois par jour me décourage de travailler avec eux.
Nous allons peut-être augmenter le nombre d'indicateurs.
Bien sûr. Je suis le président du club des télépatheshttps://www.mql5.com/ru/forum/133408. Vous êtes le bienvenu en tant que membre permanent.
1. Président de l'abolk club. Premier ministre YuraZ
Je suis l'adjoint ? --- Je ne savais pas que j'avais été un déménageur principal pendant 5 ans.
Andrey - peut-être est-il temps pour nous de faire le roque et ensuite, dans 5 ans, tu remettras les pièces sur l'échiquier et le roque à nouveau - tu seras à nouveau le président ?
1. Président de l'abolk club. Premier ministre YuraZ
Je suis l'adjoint ? --- Je ne savais pas que je suis un PM depuis 5 ans maintenant.
1. Si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est que vous êtes soit hors du circuit, soit en état de suspension télépathique.
2. Il n'y a pas d'adjoints dans le Club - tous les membres sont des personnalités indépendantes et respectées - et il n'y a pas besoin de roque, de changer de rôle, car il n'y en a pas.
Si vous entrez dans le can/désabonnement au courtier actuel, alors il y aura la bonne occasion de montrer TOUS les signaux, pas seulement ceux qui correspondent au courtier actuel. Néanmoins, il est logique d'étudier d'abord l'ensemble du service du MQL, plutôt que de se limiter à la partie qui correspond au compte du courtier.
Des signaux filtrés par compatibilité avec le compte de trading actuel sont disponibles dans le terminal.
C'est la raison pour laquelle il est impossible de rechercher des signaux dans l'ensemble du service.
Il est logique de trouver d'abord des signaux appropriés pour vos indicateurs de trading, puis de rechercher le courtier approprié pour eux.
Par exemple, mon courtier donne statistiquement un slippage abyssal sur un bon signal. Par conséquent, je vais ouvrir un compte avec moins de slippage selon les statistiques.
C'est-à-dire qu'il faut d'abord choisir le signal et ensuite le courtier. Et non l'inverse.
C'est comme avec l'histoire personnalisée. Nous l'utiliserons pour comprendre quelles conditions commerciales sont nécessaires pour le TS. Et c'est seulement à ce moment-là que la recherche d'un courtier se fait pour le TS. Et non l'inverse, lorsqu'il y a un courtier qui est loin d'être optimal pour le TS et qu'on essaie en vain de tirer quelque chose du TS en le rejetant.