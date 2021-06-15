1200 abonnés ! !! - page 38

Petros Shatakhtsyan:

Et plus vous vous abonnez à un signal bon marché (le plus souvent 20-40 $), plus vous posez des questions stupides et idiotes. Tout cela vous déstabilisera, surtout si vous êtes un programmeur en activité.

Petros, tu es très agité. Si 100 abonnés à 20 $ par signal et à 1 600 $ par mois - vous déséquilibrent, alors peut-être, comme le poète l'a dit :

Si vous êtes fragile, allez directement au cercueil.

Répondre à des questions n'est pas comme écrire un programme. Les gens m'écrivent et me posent des questions et je sais combien de temps cela prend.

Ce n'est pas la première fois que vous faites remarquer que les questions des abonnésme déstabiliseraient et je vous prie donc de ne plus vous en inquiéter.

 
Andrey F. Zelinsky:

Désolé, je ne pensais pas qu'un programmeur avec votre expérience serait satisfait avec 1,6 mille par mois.
 
Andrey F. Zelinsky:

Ce qui intéresse les abonnés, nous ne le savons pas.

De plus, comme ce signal l'a montré, ils ne s'intéressent qu'au "nombre d'abonnés", ou à rien du tout : on leur a simplement conseillé ce signal, alors ils se sont inscrits.


25 encore... le fait que le signal apporte du profit aux abonnés ne compte pas... "oh super" dit qu'ils ne s'intéressent qu'au nombre d'abonnés ou à la publicité.... toujours pas d'exemple de l'homme à suivre - mais un homme "expert en tout " surtout en psychologie humaine"... ah oui... le "président des télépathes" est probablement entré dans la tête de chacun des 1330 abonnés et a vu un schéma - lors de la souscription ils ne regardent que la ligne "nombre d'abonnés" - maintenant tout est à sa place.... et pourtant ils peuvent dire tout et n'importe quoi, et même ainsi évaluer unilatéralement ce signal - mais montrer "votre modèle" - tandis que les contes "mais j'ai un "sacré forex_great" et il fonctionne - mais je ne le montrerai pas, mais il est 100 fois mieux que le discuté" - déjà faible pour le croire ... comme Stanislavski a dit : "Je ne le crois pas ! - hélas j'ai une telle opinion ... purement subjective bien sûr ... comme vous ...
 
Spaider85:

ne te déchire pas le cœur.

vous vous êtes inscrit sur le forum juste pour écrire quelque chose dans ce fil https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7 messages et tout ici -- votre premier message dans ce fil était quelques minutes après votre inscription.

mon avis -- Taras Gonchar et vous -- soit un seul et même -- soit une seule et même personne.

p.s. Je vous l'ai dit avant et je le répète encore - personne n'est intéressé par le signal de Taras - personne n'est intéressé par une seule question : "comment positionner votre signal au sommet" - personne ne se soucie de rien d'autre - si quelqu'un donne un exemple du signal, c'est juste pour montrer.

 
Vous me flattez en m'appelant Taras, prenez soin de votre cœur - ne prenez pas tout si près... vous avez votre opinion - j'ai la mienne, nous sommes des personnes différentes et nous avons juste une conversation, maintenant par exemple un dialogue - et comme vous le savez " dans un dialogue la vérité naît "... ni plus ni moins... tout est très simple - " chacun a son opinion "...
 
Spaider85:
Tu me flattes en m'appelant Taras.

Je vais vous confier un petit secret : je me fiche de vous, et Taras non plus, ni son signal...

tu n'arrêtes pas de dire quelque chose en réponse à mes messages... ton message me pousse à agir, je suis distrait.

Je ne lis pas vos posts entièrement ou même pas du tout - parce qu'ils ne contiennent (pour le moment) aucun contenu constructif sur le sujet.

j'ai donc décidé de te répondre parce que j'ai un faible espoir que tu arrêtes de communiquer avec moi et de réagir à mes messages.

 
Peut-être que votre attention m'a échappé... et maintenant, j'ai tellement d'espoir après vous avoir parlé) En tout cas, bonne chance !) Je vais essayer de ne plus vous distraire)
 
Alexandr Bryzgalov:

quelqu'un briserait son image du monde en pensant à nous...)

Fermez-la.

Ou alors, qu'est-ce qui se passe avec les bains publics d'Izhevsk ? :-)

Salut. Je ne dis pas un mot moi-même. Du cœur. Romain. Santé à votre femme et à votre enfant.

 
Comment se porte l'arbitrage ?
 
Faites un autre combat.
